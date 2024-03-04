https://ukraina.ru/20240304/1053700477.html

"До западных политиков дошло": глава МИД Эстонии поддержал заявление Макрона

"До западных политиков дошло": глава МИД Эстонии поддержал заявление Макрона - 04.03.2024 Украина.ру

"До западных политиков дошло": глава МИД Эстонии поддержал заявление Макрона

После высказываний президента Франции Эммануэля Макрона западные политики должны понять важность помощи Украине, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Его заявление опубликовано на портале государственного телерадиовещания ERR

2024-03-04T17:52

2024-03-04T17:52

2024-03-04T17:52

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Глава МИД Эстонии призвал западных лидеров быть смелее в своих действиях. Он напомнил, что Евросоюз не выполнил своего обещания передать Украине миллион снарядов.На данный момент нет политического консенсуса по вопросу отправки войск на Украину. По мнению эстонского дипломата, отношение некоторых стран к "немедленной военной помощи", так как это будет "более простым решением, чем прямое вмешательство".Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее также прокомментировала возможность отправки на Украину сухопутных войск западных стран. Как и глава МИД Эстонии, премьер-министр поддержала заявление Макрона. "Мы не должны бояться собственной силы. [...] Мы должны рассматривать все варианты", - заявила Каллас.Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил о создании "коалиции для глубоких ударов". Она создана для осуществления поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом президент Франции не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.Ряд западных лидеров не согласился с высказыванием Макрона и заявил об отсутствии планов оправлять войска на Украину.Россия предупредила, что отправка западных контингентов в зону СВО приведёт к прямому столкновению между Россией и НАТО.

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