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Не нужно бояться собственной силы - премьер Эстонии об отправке западных войск на Украину

Не нужно бояться собственной силы - премьер Эстонии об отправке западных войск на Украину - 29.02.2024 Украина.ру

Не нужно бояться собственной силы - премьер Эстонии об отправке западных войск на Украину

Западные страны должны рассматривать все имеющиеся возможности оказания помощи Киеву, включая отправку своих военнослужащих на Украину, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью британскому телеканалу Sky News

2024-02-29T10:13

2024-02-29T10:13

2024-02-29T10:13

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олаф шольц

нато

войска

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прокомментировала возможность отправки на Украину сухопутных войск западных стран.Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине, а немецких военнослужащих не отправят в зону боевых действий.Многие западные лидеры также заявили об отсутствии планов оправлять войска на Украину. Однако Латвия допустила такое развитие событий, если такое решение примет НАТО.Россия предупредила, что отправка западных контингентов в зону СВО приведёт к прямому столкновению между Россией и НАТО.

https://ukraina.ru/20240228/1053576990.html

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новости, эстония, украина, россия, премьер-министр, эммануэль макрон, олаф шольц, нато, войска