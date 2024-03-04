https://ukraina.ru/20240304/1053688855.html

Взрыв под Самарой, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 марта

Взрыв под Самарой, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 марта - 04.03.2024 Украина.ру

Взрыв под Самарой, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 марта

В Самарской области под железнодорожным перегоном прогремел взрыв. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-03-04T13:00

2024-03-04T13:00

2024-03-04T13:00

хроники

эксклюзив

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На железнодорожной дороге в Самарской области прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе Безенчукского района."Утром поступила информация о хлопке на перегоне Звезда — Чапаевск", — сказала собеседница агентства.По её словам, о пострадавших пока неизвестно. На место выехала оперативная группа.В пресс-службе Куйбышевской железной дороги сообщили о приостановлении движения поездов на перегоне Звезда-Чапаевск."Четвёртого марта 2024 года в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сбой в движении поездов на перегоне Звезда - Чапаевск (Самарская область) Куйбышевской железной дороги. В настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено. Часть пригородных поездов выводится из расписания. Пострадавших нет", - отмечалось в сообщении.В УФСБ по Самарской области также сообщили об отсутствии жертв в результате происшествия."Сегодня, 4 марта 2024 года, в 6 часов 13 минут (05:13 по Москве) на единый номер экстренных оперативных служб "112" поступило сообщение о хлопке в районе железнодорожного моста через реку Чапаевка в городском округе Чапаевск... Жертв и пострадавших нет", - указывалось в сообщении УФСБНа месте работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб.Телеграм-канал "ЧП Самара" также опубликовал фото неразорвавшихся взрывных устройств."Фото неразорвавшегося взрывного устройства, заложенного у моста через Чапаевку в Самарской области. Его уже обезвредили", - отмечалось в публикации канала.О двух найденных взрывных устройствах сообщил телеграм-канал Mash."Ещё два самодельных взрывных устройства нашли под ж/д полотном в Самарской области — в районе посёлков Безенчук и Нагорный. Первое СВУ — в Безенчуках — находилось на том же пути примерно в 15 км от моста через реку Чапаевка, где сегодня утром был взрыв. Вторая находка — в Нагорном — уже другая линия рельсов неподалёку. Оба устройства не сдетонировали, с ними работают спецы", - гласило сообщение.Как указал телеграм-канал "Рыбарь", взрыв в Самарской области не является случайностью."То, что среди россиян действуют завербованные украинскими спецслужбами граждане – далеко не новость. Чуть ли не каждую неделю в различных регионах (в основном прифронтовых) задерживают "сочувствующих" т.н. Украине. Но более важно в этой истории то, где была произведена диверсия – на участке Куйбышевской железной дороги, соединянющей Западную Россию с Центральной и Сибирью. Конкретно через Чапаевск курсируют как пассажирские, так и грузовые составы до Москвы. Более того, Куйбышевская ж/д линия, помимо транзита через регион, обслуживает все местные промышленные предприятия, начиная от нефтяных и заканчивая автомобильными и авиационными заводами. Так что удар конкретно по этому участку неслучаен", - указывалось в публикации.Ранее украинские спецслужбы осуществили взрыв в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали. Позднее сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, вчера Вооружённые силы Украины нанесли 13 ударов по этому региону России.На донецком направлении ВСУ совершили 5 обстрелов, на горловском — 8 обстрелов, выпустив в общей сложности 40 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в т.ч. подростка 2009 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены три жилых домостроения.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 19 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 23 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 6; Голая Пристань — 4; Козачьи Лагеря — 7; Днепряны — 3; Песчановка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 14 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Кардашинка, Саги, Казачьи Лагеря.Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, следователи СК России будут расследовать очередные преступные действия украинских формирований в т.ч. и в Херсонской области.Утром 4 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В городе Белгороде удалённо от жилого массива обнаружен взрывоопасный предмет, который был извлечен и доставлен на полигон для дальнейшего уничтожения взрывотехниками Минобороны РФ. Обошлось без последствий. В Белгородском районе по селу Журавлёвка выпущено 18 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Разумное – выбито окно в одном частном домовладении, поврежден легковой автомобиль", - отмечалось в сводке.Кроме того в Волоконовском районе рядом с хутором Старый был сбит дрон-камикадзе, после чего он сдетонировал на земле. Обошлось без последствий. Также окраина хутора Старый попала под минометный обстрел – было зафиксировано 4 прилёта. Никто не пострадал, разрушений нет.Помимо этого В Грайворонском городском округе по окраине села Заречье-Второе украинскими военными было выпущено 20 миномётных снарядов, по окраине села Безымено – 4 миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. На окраине поселка Совхозный средствами радиоэлектронной борьбы посажены три дрона-камикадзе. При посадке дронов произошла детонация – обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 8 минометных снарядов, по селу Середа – 9 гранатометных выстрелов, по окраине города Шебекино – 7 минометных снарядов, по селу Терезовка – 5 минометных снарядов. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - писал губернатор.Позднее, в 10:47, он сообщил о новой атаке ВСУ."Окраина города Шебекино подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией осколками посечён легковой автомобиль, припаркованный возле частного жилого дома. Пострадавших нет", - рассказал Гладков.В 12:05 губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле региона со стороны ВСУ. В результате обстрела мирные жители получили ранения."Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района — Суземки. По предварительной информации, в результате террористической атаки двое мирных жителей получили легкие ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Частично поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своём телеграм-канале.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240304/1053685341.html

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https://ukraina.ru/20240303/1053673838.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив