https://ukraina.ru/20240304/1053683344.html
Слитая беседа военных ФРГ поможет российской разведке - Times
Слитая беседа военных ФРГ поможет российской разведке - Times - 04.03.2024 Украина.ру
Слитая беседа военных ФРГ поможет российской разведке - Times
Перехваченный разговор военных ФРГ поможет российской стороне находить и уничтожать ракеты, которые Запад доставляет на Украину. Об этом написала британская газета Times
2024-03-04T07:41
2024-03-04T07:41
2024-03-04T07:41
фрг
военные
германия
новости
маргарита симоньян
борис писториус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103381/89/1033818975_0:251:2750:1798_1920x0_80_0_0_c7f3f1b3c4547e08fc0b736a4017f808.jpg.webp
"(Инспектор ВВС Инго - ред.) Герхартц (один из участников утекшей записи беседы - ред.) объяснил, как французы посылают (автомобили - ред.) Audi Q7, загруженные ракетами SCALP на Украину… Эти откровения помогут российской разведке отслеживать, находить и, возможно, уничтожать такие автомобили в Европе и на территории Украины", - говорится в материале.Газета указала, что в слитой записи военных ФРГ подтверждается и присутствие британских бойцов на Украине, а также приводятся важные детали о развертывании там британских ракет Storm Shadow.Ракета Storm Shadow разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров, в зависимости от модификации) 11 мая 2023 года.На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. В воскресенье министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе специального выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи, заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов.По его мнению, на опубликованной аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали "различные сценарии" событий, а не планы, их разговор не означает "зеленого света" для передачи крылатых ракет Taurus Украине. Он также утверждал, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, а публикацию этого он назвал "частью информационной войны", которую, по его словам, ведет Москва. При этом Писториус не исключил, что генеральная прокуратура ФРГ может возбудить уголовное дело в связи с утечкой разговора военных.Крупнейшая оппозиционная фракция немецкого парламента ХДС/ХСС запросила внеочередное собрание комитета бундестага по обороне в связи с публикацией разговора высокопоставленных немецких военных, сообщил телеканал NTV со ссылкой на письмо секретаря Торстена Фрая.Также ХДС/ХСС считает необходимым присутствие на заседании канцлера Олафа Шольца.
https://ukraina.ru/20240303/1053674439.html
фрг
германия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103381/89/1033818975_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_427e0dff182640cf43015c0ff08e7516.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
фрг, военные, германия, новости, маргарита симоньян, борис писториус
Слитая беседа военных ФРГ поможет российской разведке - Times
Перехваченный разговор военных ФРГ поможет российской стороне находить и уничтожать ракеты, которые Запад доставляет на Украину. Об этом написала британская газета Times
"(Инспектор ВВС Инго - ред.) Герхартц (один из участников утекшей записи беседы - ред.) объяснил, как французы посылают (автомобили - ред.) Audi Q7, загруженные ракетами SCALP на Украину… Эти откровения помогут российской разведке отслеживать, находить и, возможно, уничтожать такие автомобили в Европе и на территории Украины", - говорится в материале.
Газета указала, что в слитой записи военных ФРГ подтверждается и присутствие британских бойцов на Украине, а также приводятся важные детали о развертывании там британских ракет Storm Shadow.
Ракета Storm Shadow разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров, в зависимости от модификации) 11 мая 2023 года.
На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
Позднее Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост.
В воскресенье министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе специального выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи, заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов.
По его мнению, на опубликованной аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали "различные сценарии" событий, а не планы, их разговор не означает "зеленого света" для передачи крылатых ракет Taurus Украине. Он также утверждал, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, а публикацию этого он назвал "частью информационной войны", которую, по его словам, ведет Москва.
При этом Писториус не исключил, что генеральная прокуратура ФРГ может возбудить уголовное дело в связи с утечкой разговора военных.
Крупнейшая оппозиционная фракция немецкого парламента ХДС/ХСС запросила внеочередное собрание комитета бундестага по обороне в связи с публикацией разговора высокопоставленных немецких военных, сообщил телеканал NTV со ссылкой на письмо секретаря Торстена Фрая.
Также ХДС/ХСС считает необходимым присутствие на заседании канцлера Олафа Шольца.