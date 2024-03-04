https://ukraina.ru/20240304/1053683344.html

Слитая беседа военных ФРГ поможет российской разведке - Times

Слитая беседа военных ФРГ поможет российской разведке - Times - 04.03.2024 Украина.ру

Слитая беседа военных ФРГ поможет российской разведке - Times

Перехваченный разговор военных ФРГ поможет российской стороне находить и уничтожать ракеты, которые Запад доставляет на Украину. Об этом написала британская газета Times

2024-03-04T07:41

2024-03-04T07:41

2024-03-04T07:41

фрг

военные

германия

новости

маргарита симоньян

борис писториус

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"(Инспектор ВВС Инго - ред.) Герхартц (один из участников утекшей записи беседы - ред.) объяснил, как французы посылают (автомобили - ред.) Audi Q7, загруженные ракетами SCALP на Украину… Эти откровения помогут российской разведке отслеживать, находить и, возможно, уничтожать такие автомобили в Европе и на территории Украины", - говорится в материале.Газета указала, что в слитой записи военных ФРГ подтверждается и присутствие британских бойцов на Украине, а также приводятся важные детали о развертывании там британских ракет Storm Shadow.Ракета Storm Shadow разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров, в зависимости от модификации) 11 мая 2023 года.На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. В воскресенье министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе специального выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи, заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов.По его мнению, на опубликованной аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали "различные сценарии" событий, а не планы, их разговор не означает "зеленого света" для передачи крылатых ракет Taurus Украине. Он также утверждал, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, а публикацию этого он назвал "частью информационной войны", которую, по его словам, ведет Москва. При этом Писториус не исключил, что генеральная прокуратура ФРГ может возбудить уголовное дело в связи с утечкой разговора военных.Крупнейшая оппозиционная фракция немецкого парламента ХДС/ХСС запросила внеочередное собрание комитета бундестага по обороне в связи с публикацией разговора высокопоставленных немецких военных, сообщил телеканал NTV со ссылкой на письмо секретаря Торстена Фрая.Также ХДС/ХСС считает необходимым присутствие на заседании канцлера Олафа Шольца.

https://ukraina.ru/20240303/1053674439.html

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фрг, военные, германия, новости, маргарита симоньян, борис писториус