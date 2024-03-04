"Всё бы давно закончилось": Евгений Ющук объяснил, как менялось соотношение сил РФ и Украины за время СВО - 04.03.2024 Украина.ру
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"Всё бы давно закончилось": Евгений Ющук объяснил, как менялось соотношение сил РФ и Украины за время СВО
"Всё бы давно закончилось": Евгений Ющук объяснил, как менялось соотношение сил РФ и Украины за время СВО - 04.03.2024 Украина.ру
"Всё бы давно закончилось": Евгений Ющук объяснил, как менялось соотношение сил РФ и Украины за время СВО
После того, как была построена линия Суровикина, эта мощная линия обороны по сути привела к провалу контрнаступа ВСУ. Украинское наступление завершилось неудачей и баланс начал меняться в сторону России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
2024-03-04T03:00
2024-03-04T03:00
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Весь военный конфликт на территории Украины, с точки зрения вероятности успеха сторон, сегодня сводится к 2–3 элементам — крайне важным, от соотношения которых зависит весь результат СВО, рассказал политтехнолог.Но видимо, выстраивая прогнозы, мы недостаточно просчитали, какой размер военной помощи ВСУ могут получить от Запада. В итоге Украина получила с лихвой возмещение всех уничтоженных ресурсов. После этого баланс сил качнулся не в сторону РФ и мы столкнулись с проблемами, указал специалист.После этого чтобы сохранить людской ресурс, ВС РФ перегруппировались с правого берега Днепра. До проведения частичной мобилизации это решение без преувеличения было критически важным для судьбы всей России, подчеркнул он.Потом была построена линия Суровикина, которая сыграла важную роль в провале ВСУ. Украинское наступление завершилось, и баланс начал меняться в сторону России. Сейчас противник думает, как этот баланс вернуть обратно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Ющук: Пока ВСУ теряют Харьков, НАТО разрабатывает три плана войны с Россией читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240229/1053631450.html
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новости, всу, вс рф, россия, украина, днепр, ресурсы, наступление, сво, поставки, запад
Новости, ВСУ, ВС РФ, Россия, Украина, Днепр, ресурсы, наступление, СВО, поставки, Запад

"Всё бы давно закончилось": Евгений Ющук объяснил, как менялось соотношение сил РФ и Украины за время СВО

03:00 04.03.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБМП ВС РФ в Донбассе
БМП ВС РФ в Донбассе - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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После того, как была построена линия Суровикина, эта мощная линия обороны по сути привела к провалу контрнаступа ВСУ. Украинское наступление завершилось неудачей и баланс начал меняться в сторону России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
Весь военный конфликт на территории Украины, с точки зрения вероятности успеха сторон, сегодня сводится к 2–3 элементам — крайне важным, от соотношения которых зависит весь результат СВО, рассказал политтехнолог.
"Во-первых, в начале операции было понятно, каким арсеналом располагает Украина: столько-то пушек, столько-то танков и самолётов. Наши силы эти вооружения уничтожали. Если бы Украина не получала подпитки извне, всё бы давно закончилось", - отметил Ющук.
Но видимо, выстраивая прогнозы, мы недостаточно просчитали, какой размер военной помощи ВСУ могут получить от Запада. В итоге Украина получила с лихвой возмещение всех уничтоженных ресурсов. После этого баланс сил качнулся не в сторону РФ и мы столкнулись с проблемами, указал специалист.
После этого чтобы сохранить людской ресурс, ВС РФ перегруппировались с правого берега Днепра. До проведения частичной мобилизации это решение без преувеличения было критически важным для судьбы всей России, подчеркнул он.
Потом была построена линия Суровикина, которая сыграла важную роль в провале ВСУ. Украинское наступление завершилось, и баланс начал меняться в сторону России. Сейчас противник думает, как этот баланс вернуть обратно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Ющук: Пока ВСУ теряют Харьков, НАТО разрабатывает три плана войны с Россией читайте на сайте Украина.ру.
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