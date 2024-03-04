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"Всё бы давно закончилось": Евгений Ющук объяснил, как менялось соотношение сил РФ и Украины за время СВО

"Всё бы давно закончилось": Евгений Ющук объяснил, как менялось соотношение сил РФ и Украины за время СВО - 04.03.2024 Украина.ру

"Всё бы давно закончилось": Евгений Ющук объяснил, как менялось соотношение сил РФ и Украины за время СВО

После того, как была построена линия Суровикина, эта мощная линия обороны по сути привела к провалу контрнаступа ВСУ. Украинское наступление завершилось неудачей и баланс начал меняться в сторону России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук

2024-03-04T03:00

2024-03-04T03:00

2024-03-04T03:00

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Весь военный конфликт на территории Украины, с точки зрения вероятности успеха сторон, сегодня сводится к 2–3 элементам — крайне важным, от соотношения которых зависит весь результат СВО, рассказал политтехнолог.Но видимо, выстраивая прогнозы, мы недостаточно просчитали, какой размер военной помощи ВСУ могут получить от Запада. В итоге Украина получила с лихвой возмещение всех уничтоженных ресурсов. После этого баланс сил качнулся не в сторону РФ и мы столкнулись с проблемами, указал специалист.После этого чтобы сохранить людской ресурс, ВС РФ перегруппировались с правого берега Днепра. До проведения частичной мобилизации это решение без преувеличения было критически важным для судьбы всей России, подчеркнул он.Потом была построена линия Суровикина, которая сыграла важную роль в провале ВСУ. Украинское наступление завершилось, и баланс начал меняться в сторону России. Сейчас противник думает, как этот баланс вернуть обратно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Ющук: Пока ВСУ теряют Харьков, НАТО разрабатывает три плана войны с Россией читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240229/1053631450.html

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