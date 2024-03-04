https://ukraina.ru/20240304/1053646432.html

Психологический удар. Политтехнолог сообщил, как потеря Авдеевки сломила моральный дух ВСУ

Психологический удар. Политтехнолог сообщил, как потеря Авдеевки сломила моральный дух ВСУ - 04.03.2024 Украина.ру

Психологический удар. Политтехнолог сообщил, как потеря Авдеевки сломила моральный дух ВСУ

Взятие Авдеевки и последующие тактические успехи важны в психологическом плане. Ее утрату солдаты ВСУ воспринимают тяжело. При этом большое пространство за Авдеевкой никак не укреплено, в этом украинские военные винят свое руководство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук

2024-03-04T03:30

2024-03-04T03:30

2024-03-04T03:30

новости

авдеевка

всу

потери

отступление

сво

днр

украина

россия

донецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053527250_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_d0365d375b4a9eed49ad71a4adab79fc.jpg

Сейчас российская армия активно идет вперед. И Авдеевка — это не только тактический результат, но ещё и большой эмоциональный успех для ВС РФ и большая психологическая проблема для украинской армии, рассказал специалист.Что касается дистанционной войны, в начале СВО говорили, что для безопасности Донецка российским войскам необходимо взять Марьинку и Авдеевку, откуда наносила удары артиллерия ВСУ, добавил Ющук.Сейчас дальнобойность ВСУ выросла за счёт поставок новых образцов западного вооружения. При всех огромных плюсах взятия Авдеевки сейчас ее актуальность изменилась. Российской армии нужно ставить новые цели, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Ющук: Пока ВСУ теряют Харьков, НАТО разрабатывает три плана войны с Россией читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240301/1053638865.html

авдеевка

днр

украина

россия

донецк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авдеевка, всу, потери, отступление, сво, днр, украина, россия, донецк