Психологический удар. Политтехнолог сообщил, как потеря Авдеевки сломила моральный дух ВСУ
© AP / Alex Babenko
© AP / Alex Babenko
Взятие Авдеевки и последующие тактические успехи важны в психологическом плане. Ее утрату солдаты ВСУ воспринимают тяжело. При этом большое пространство за Авдеевкой никак не укреплено, в этом украинские военные винят свое руководство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
Сейчас российская армия активно идет вперед. И Авдеевка — это не только тактический результат, но ещё и большой эмоциональный успех для ВС РФ и большая психологическая проблема для украинской армии, рассказал специалист.
"Взятие Авдеевки и последующие тактические успехи важны в психологическом плане. Украина 10 лет укрепляла Авдеевку. Ее утрату солдаты ВСУ воспринимают тяжело. Кроме того, достаточно большое пространство за Авдеевкой никак не укреплено. Это украинская армия тоже ставит в вину своему руководству", - указал политтехнолог.
Что касается дистанционной войны, в начале СВО говорили, что для безопасности Донецка российским войскам необходимо взять Марьинку и Авдеевку, откуда наносила удары артиллерия ВСУ, добавил Ющук.
Сейчас дальнобойность ВСУ выросла за счёт поставок новых образцов западного вооружения. При всех огромных плюсах взятия Авдеевки сейчас ее актуальность изменилась. Российской армии нужно ставить новые цели, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Ющук: Пока ВСУ теряют Харьков, НАТО разрабатывает три плана войны с Россией читайте на сайте Украина.ру.
1 марта, 04:49Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектойНельзя утверждать, что Украина обязательно капитулирует через полгода. Это зависит от того, пойдет ли туда поток снарядов из той же Индии (которые хотят закупать за европейские деньги) и смогут ли демократы договориться с республиканцами о выделении средств. Вполне может быть, что США и Европа поддержат Украину более существенно.