"На нем висят котлы": эксперт о том, зачем в Авдеевке подставили Сырского и кто заботливо убрал Залужного

Залужного кто-то заботливо убрал в нужный момент. И теперь весь негатив от сдачи Авдеевки, главным образом со стороны Вооружённых сил Украины, ляжет на плечи Сырского. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов