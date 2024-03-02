Сырский уволит комбригов на восточном фронте из-за провала ВСУ на авдеевском направлении
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Головнокомандувач ЗС України
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Головнокомандувач ЗС України
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский возложил ответственность за потерю контроля над рядом населённых пунктов вокруг Донецка на командиров бригад на восточном фронте. Он пообещал их уволить, о чём сообщил 2 марта в своём телеграм-канале
К таким мерам Сырский прибегнет по итогам трёхдневной поездки в зону боевых действий. В четверг, 29 февраля, он сообщал, что прибыл на авдеевское направление и уже тогда обвинял отдельных командиров в "просчётах".
Сегодня же, главком напрямую указал на то, что комбриги на восточном фронте не умею принимать адекватные и взвешенные решения для сохранения позиций и личного состава ВСУ.
"В течение трёх дней стало ясно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим – нет. Прежде всего, это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимание всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач и за жизнь и здоровье своих подчиненных", – написал Сырский в сети.
Главком будет "вынужден принять кадровые решения", в тех случаях, когда командиры на местах "не владеют обстановкой".
Накануне, 1 марта, в ВСУ матом описали положение украинских солдат под Авдеевкой.
Напомним, 22 февраля, лидер фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия сообщал, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит Сил обороны. По словам нардепа, во время проверки были обнаружены целые подразделения украинских военных, которые за два года спецоперации ни разу не были на фронте.
22 февраля, 05:10"На нем висят котлы": эксперт о том, зачем в Авдеевке подставили Сырского и кто заботливо убрал ЗалужногоЗалужного кто-то заботливо убрал в нужный момент. И теперь весь негатив от сдачи Авдеевки, главным образом со стороны Вооружённых сил Украины, ляжет на плечи Сырского. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов