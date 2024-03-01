В ВСУ матом описали положение украинских солдат под Авдеевкой - 01.03.2024 Украина.ру
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В ВСУ матом описали положение украинских солдат под Авдеевкой
В ВСУ матом описали положение украинских солдат под Авдеевкой - 01.03.2024 Украина.ру
В ВСУ матом описали положение украинских солдат под Авдеевкой
После освобождения Авдеевки, российская армия продолжает успешно наступать, перемалывая тонны техники противника. ВС РФ изменили тактику боёв и начали "давить" украинскую армию по всей полосе вокруг города, сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин
2024-03-01T23:08
2024-03-01T23:08
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Он указал на то, что изменение плана российской армии связано с тем, что нельзя воевать одинаково в поле, в лесополосе и в городской застройке. Замкомандира добавил, что с тех пор как Третья штурмовая появилась вблизи Авдеевки, для военнослужащих украинской армии каждый следующий день похож на предыдущий – ВСУ беспрестанно находятся под огнём российской артиллерии. Командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский также подтверждает, что на авдеевском направлении армия России наращивает численность штурмовых групп и имеет "некоторые локальные успехи". По его словам, на указанном участке фронта РФ обладает преимуществом в боеприпасах и личном составе. Несмотря на это, заявил Тарнавский, ВСУ "кое-где восстанавливают утраченные позиции". По данным украинской стороны, только за минувшие сутки российская армия провела 56 атак, нанеся 36 авиаударов, в том числе, 118 ударов дронами-камикадзе.
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новости, донбасс, сво, спецоперация, авдеевка, всу, потери всу, наступление
Новости, Донбасс, СВО, Спецоперация, Авдеевка, ВСУ, потери ВСУ, наступление

В ВСУ матом описали положение украинских солдат под Авдеевкой

23:08 01.03.2024
 
© AP / Alex Babenko
- РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP / Alex Babenko
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После освобождения Авдеевки, российская армия продолжает успешно наступать, перемалывая тонны техники противника. ВС РФ изменили тактику боёв и начали "давить" украинскую армию по всей полосе вокруг города, сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин
Он указал на то, что изменение плана российской армии связано с тем, что нельзя воевать одинаково в поле, в лесополосе и в городской застройке.
"Характер действий отличается, однако общая стратегия остается: ах***вшее количество пехоты, усиленное авиацией, артиллерией, техникой", - написал Жорин в своём телеграм-канале.
Замкомандира добавил, что с тех пор как Третья штурмовая появилась вблизи Авдеевки, для военнослужащих украинской армии каждый следующий день похож на предыдущий – ВСУ беспрестанно находятся под огнём российской артиллерии.
Командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский также подтверждает, что на авдеевском направлении армия России наращивает численность штурмовых групп и имеет "некоторые локальные успехи".
По его словам, на указанном участке фронта РФ обладает преимуществом в боеприпасах и личном составе. Несмотря на это, заявил Тарнавский, ВСУ "кое-где восстанавливают утраченные позиции".
По данным украинской стороны, только за минувшие сутки российская армия провела 56 атак, нанеся 36 авиаударов, в том числе, 118 ударов дронами-камикадзе.
Позывной Белый
Вчера, 05:20
Позывной "Белый": Битва за Авдеевку была мясорубкой. По нам били танки, дроны, минометы, а кругом – трупыБывший шахтер из Снежного в интервью изданию Украина.ру рассказал, что главное в бою быть трезвым – никаких "100 грамм для храбрости", и четко соблюдать технику безопасности
 
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