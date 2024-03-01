В ВСУ матом описали положение украинских солдат под Авдеевкой

Позывной "Белый": Битва за Авдеевку была мясорубкой. По нам били танки, дроны, минометы, а кругом – трупы

Бывший шахтер из Снежного в интервью изданию Украина.ру рассказал, что главное в бою быть трезвым – никаких "100 грамм для храбрости", и четко соблюдать технику безопасности