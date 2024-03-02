https://ukraina.ru/20240302/1053649634.html

"Я – кровный брат русского солдата". Волонтер, актер и православный русский гражданин Иван Охлобыстин

"Я – кровный брат русского солдата". Волонтер, актер и православный русский гражданин Иван Охлобыстин - 02.03.2024 Украина.ру

"Я – кровный брат русского солдата". Волонтер, актер и православный русский гражданин Иван Охлобыстин

За минувшие 10 лет – с начала Русской весны на Юго-востоке Украины и по сей день – ко второму году боевых действий на Украине одним из ярких публичных лиц остается актер, режиссер, священник, политик и волонтер Иван Охлобыстин, один из тех, кто объявил награду за первый подбитый Абрамс. На днях его подбили...

2024-03-02T04:48

2024-03-02T04:48

2024-03-02T04:48

культура

эксклюзив

культура

актер

иван охлобыстин

режиссер

кино

донбасс

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Гойда"…Рано или поздно произойдет то, чего все ожидают! Рано или поздно мы победим! Сейчас существует мнение, что в скором времени специальную военную операцию переименуют в контртеррористическую операцию, кто-то говорит даже, что это будет отечественная война. Но я считаю, что и этого недостаточно!Правильно это назвать Священная война! Священная война! Существует такое древнерусское междометие "гойда", означающее призыв к немедленному действию. Как же нам не хватает сейчас таких боевых кличей!Гойда, братья и сестры, гойда! Бойся старый мир, лишенный истиной красоты, истиной веры, истиной мудрости, управляемый безумцами, извращенцами, сатанистами! Бойся! Мы идем! Гойда!"Речь актера 30 сентября во время митинга-концерта "Выбор людей. Вместе навсегда" в честь принятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России запомнилась и разлетелась на цитаты.Слово "гойда" в шутку и всерьез начали использовать единомышленники актера, а рэп-исполнитель Аким Апачев даже посвятил ему фрагмент своей композиции "Мы", которую исполнил дуэтом с певицей Дарьей Фрей:Кому райские кущи, кому котлы.Нам тут жить не тужить по-новому.Вам тут больше не спрятаться от метлы,Мы голодные, ПСОГОЛОВЫЕ!ГОЙДА!!!Помощь Донбассу и НовороссииВ понедельник, 26 февраля, когда с фронта пришла новость об уничтожении первого американского танка Abrams, Охлобыстин в своих соцсетях напомнил об обещанной награде военнослужащим:"Поздравляю ребят из 15-ой ОМБ с первым Абрамсом! 10 миллионов будут направлены героям в самое ближайшее время. Прекрасный день, честный приз!", - написал он во "ВКонтакте".В отличии от множества публичных патриотов, появившихся в России в 2022 году, гуманитарная миссия Ивана Охлобыстина началась 10 лет назад, в 2014 году.Тогда же он попал в список запрещенных на Украине деятелей культуры и искусства, а в 2016 году после личного обращения к главе ДНР Александру Захарченко получил гражданство Донецкой Народной Республики."Я буду и дальше помогать. Все по потребностям. Вот сейчас людям понадобилась теплая одежда. Я пока участвую во всем, что связанно с боевыми действиями", - сказал актер журналистам уже осенью 2023 года. Теперь он помогает не только мирным жителям Донбасса, но и военнослужащим, под его руководством на возвращенные территории отвозят множество необходимых гуманитарных грузов.По словам самого Охлобыстина, "добрая половина" его окружения воюет в Донбассе. Помогает местным, как говорит сам, потому что "это по-русски, это естественная тяга русского человека к справедливости".В декабре 2023 года дочь актера Евдокия Батариели-Охлобыстина сообщила, что отец, отвозя гуманитарные грузы, попал под обстрел. Сам он вскоре заверил, что не ранен, а в комментарии журналистам рассказал, что ездит не сам, но и его жена, Оксана Охлобыстина, и дети многократно приезжали в Донбасс."Мы раза четыре, а может, и больше были там с детьми. Ракеты прилетали прямо рядом с нами — за нами, перед нами. Под артиллерийские обстрелы мы попадали. Но нас Господь бережет. Вот мы выехали из гостиницы в Донецке, и в нее прилетело на следующий день. Но зато, когда возвращаешься оттуда, ничем не болеешь. Правду говорят: на фронте соплей нет. И никто оттуда не возвращается либералом. Я не видел таких людей."В четверг, 29 февраля, в своем телеграм-канале актер опубликовал видеосюжет о том, как поучаствовал в сдаче крови для раненых военных."Я – кровный брат русского солдата!", - с гордостью произнес Охлобыстин.Православие и милосердиеШироко известен актер стал задолго до рокового 2014-го: заметны были его роли в фильмах "ДМБ" Романа Качанова, "Царь" Павла Лунгина, "Generation П" Виктора Гинзбурга и, разумеется, сериале Вячеслава Дусмухаметова и телеканала ТНТ "Интерны".Вокруг фигуры актера было много слухов и домыслов из-за его духовного сана – до 2010 года он являлся священником Русской православной церкви (РПЦ).В своих интервью, речах и публикациях Охлобыстин всегда подчеркивает свое отношение к религии, называет себя православным человеком, цитирует Библию и Священное писание, по-христиански вступается за тех, кого жалеет и кому сопереживает.В частности, выражает поддержку отбывающему наказание в колонии актеру театра и кино Михаилу Ефремову:"После судебных разбирательств, длившихся три месяца, Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. 10 ноября ему исполнилось 60 лет. Очень беспокоит здоровье Миши.Он старается. Но он больной насквозь. Его нужно оттуда забирать. Он давно уже все осознал, сразу осознал… К нему очень хорошо в колонии относятся, и начальство тоже… Но для такого больного человека такой режим - это ужас. У него зубы вот-вот окончательно выпадут, там меловая вода….Молимся, но никак мы не можем на это УДО повлиять. Не уверен, что в будущем он когда-нибудь исполнит комедийную роль. Но я думаю, что когда он вернется, то будет большим подспорьем в театральной среде, потому что он прекрасный театральный режиссер. А как сейчас у него изменились взгляды! Это небо и земля. Все, что было нанесено звонкими девяностыми и кислыми нулевыми, вся эта мажористость и вседозволенность, все это улетело, осталось только человеческое", - писал он осенью, ко дню рождения друга и коллеги.В соцсетях актер часто получает угрозы. По его утверждению – от украинцев. На угрозы реагирует с иронией, но эмоционально. В случае похищения, просит себя из плена не выкупать и не менять – пожертвовать жизнью считает делом верным и достойным.Политика и киноВ 2012 году актер стал лидером собственной политической партии "Коалиция небо". Вместе с Охлобыстиным в новую политическую структуру вошли руководитель движения "Геогиевцы" Вадим Квятковский и представитель "Доктрины 77" Максим Брусницын."Сейчас ситуация странная, время смутное, общество не знает, чего хочет, а мы знаем. Я придумал "Доктрину 77", для меня это православное содержание и православная эстетика", - рассказал он тогда в интервью агентству "Интерфакс"."Доктрину 77" он представил в сентябре 2011 года в качестве предвыборной программы к президентским выборам 2012 года, в которых актер планировал принять участие, но позже снял свою кандидатуру."Доктрина" представляет будущее России (возможное в 2030-х – 2040-х годах), основанное на имперском типе государства, монархизме, православии и консервативных ценностях.В кино Охлобыстин выступает не только в роли актера, но и сам снимает, а также пишет сценарии.Резонансным фильмом стала в 2012 году черная вестерн-комедия Егора Баранова "Соловей-разбойник", к которой Охлобыстин написал сценарий и сыграл главную роль – разбойника "Соловья", сошедшего со страниц русских былин."Дом солнца" Гарика Сукачева – еще одна известная и, в некотором смысле, знаковая для своего времени картина по сценарию Охлобыстина. Фильм, рассказывающий о советских хиппи, Афганистане, раннем советском роке и близости Перестройки, словно, одновременно прощался с эпохой и рассказывал на современном языке о ней тем, для кого все эти явления были уже сухими историческими фактами.В творческой коллаборации с режиссером Барановым был создан еще один заметный фильм – драма "Иерей-сан" 2015 года, а среди самых кассовых и популярных проектов последних лет – роль Охлобыстина в комедии Клима Шипенко "Холоп" с сербско-российским актером Милошем Биковичем в главной роли.В общем, Иван Охлобыстин - это не только волонтер и известный актер, это настоящее русское национальное явление.

https://ukraina.ru/20230123/1042879083.html

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Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, культура, актер, иван охлобыстин, режиссер, кино, донбасс, волонтеры