Немцы подсчитали, сколько ракет им понадобится для Крымского моста - 01.03.2024 Украина.ру
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Немцы подсчитали, сколько ракет им понадобится для Крымского моста
Немцы подсчитали, сколько ракет им понадобится для Крымского моста - 01.03.2024 Украина.ру
Немцы подсчитали, сколько ракет им понадобится для Крымского моста
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в соцсети "ВКонтакте" опубликовала 1 марта расшифровку разговора между высокопоставленными офицерами Минобороны Германии (бундесвер), которые обсуждали атаку на Крымский мост
2024-03-01T14:23
2024-03-01T14:49
новости
германия
россия
крымский мост
украина
бундесвер
офицеры
ракеты
ракетный удар
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По словам Симоньян, 19 февраля состоялся разговор между начальником отдела операций и учений командования ВВС Бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.По словам офицеров, немцы будут обучать украинцев проводить подобные операции. "Нам необходимо будет при планировании этих операций указывать главные точки на снимках", - приводятся слова Фроштедте.В диалоге они также упомянули, как украинская армия хочет уничтожить Крымский мост, так как он имеет не только важное военно-стратегическое, но и политическое значение.
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германия
россия
крымский мост
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, германия, россия, крымский мост, украина, бундесвер, офицеры, ракеты, ракетный удар
Новости, Германия, Россия, Крымский мост, Украина, Бундесвер, офицеры, ракеты, ракетный удар

Немцы подсчитали, сколько ракет им понадобится для Крымского моста

14:23 01.03.2024 (обновлено: 14:49 01.03.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в соцсети "ВКонтакте" опубликовала 1 марта расшифровку разговора между высокопоставленными офицерами Минобороны Германии (бундесвер), которые обсуждали атаку на Крымский мост
По словам Симоньян, 19 февраля состоялся разговор между начальником отдела операций и учений командования ВВС Бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
"Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет", - заявил Фенске.
По словам офицеров, немцы будут обучать украинцев проводить подобные операции. "Нам необходимо будет при планировании этих операций указывать главные точки на снимках", - приводятся слова Фроштедте.
В диалоге они также упомянули, как украинская армия хочет уничтожить Крымский мост, так как он имеет не только важное военно-стратегическое, но и политическое значение.
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10:53
Офицеры Бундесвера обсудили, как будут бомбить Крымский мост - СимоньянГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта в своём телеграм-канале написала, что в её распоряжение попала аудиозапись, на которой немецкие высокопоставленные офицеры обсуждают подрыв Крымского моста
 
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