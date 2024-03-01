Немцы подсчитали, сколько ракет им понадобится для Крымского моста
14:23 01.03.2024 (обновлено: 14:49 01.03.2024)
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в соцсети "ВКонтакте" опубликовала 1 марта расшифровку разговора между высокопоставленными офицерами Минобороны Германии (бундесвер), которые обсуждали атаку на Крымский мост
По словам Симоньян, 19 февраля состоялся разговор между начальником отдела операций и учений командования ВВС Бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
"Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет", - заявил Фенске.
По словам офицеров, немцы будут обучать украинцев проводить подобные операции. "Нам необходимо будет при планировании этих операций указывать главные точки на снимках", - приводятся слова Фроштедте.
В диалоге они также упомянули, как украинская армия хочет уничтожить Крымский мост, так как он имеет не только важное военно-стратегическое, но и политическое значение.
10:53Офицеры Бундесвера обсудили, как будут бомбить Крымский мост - СимоньянГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта в своём телеграм-канале написала, что в её распоряжение попала аудиозапись, на которой немецкие высокопоставленные офицеры обсуждают подрыв Крымского моста