https://ukraina.ru/20240301/1053650106.html

Немцы подсчитали, сколько ракет им понадобится для Крымского моста

Немцы подсчитали, сколько ракет им понадобится для Крымского моста - 01.03.2024 Украина.ру

Немцы подсчитали, сколько ракет им понадобится для Крымского моста

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в соцсети "ВКонтакте" опубликовала 1 марта расшифровку разговора между высокопоставленными офицерами Минобороны Германии (бундесвер), которые обсуждали атаку на Крымский мост

2024-03-01T14:23

2024-03-01T14:23

2024-03-01T14:49

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крымский мост

украина

бундесвер

офицеры

ракеты

ракетный удар

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По словам Симоньян, 19 февраля состоялся разговор между начальником отдела операций и учений командования ВВС Бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.По словам офицеров, немцы будут обучать украинцев проводить подобные операции. "Нам необходимо будет при планировании этих операций указывать главные точки на снимках", - приводятся слова Фроштедте.В диалоге они также упомянули, как украинская армия хочет уничтожить Крымский мост, так как он имеет не только важное военно-стратегическое, но и политическое значение.

https://ukraina.ru/20240301/1053644891.html

германия

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новости, германия, россия, крымский мост, украина, бундесвер, офицеры, ракеты, ракетный удар