Бундесвер отказался комментировать сообщения о готовящейся атаке на Крымский мост - 01.03.2024 Украина.ру
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Бундесвер отказался комментировать сообщения о готовящейся атаке на Крымский мост
Бундесвер отказался комментировать сообщения о готовящейся атаке на Крымский мост - 01.03.2024 Украина.ру
Бундесвер отказался комментировать сообщения о готовящейся атаке на Крымский мост
В Минобороны Германии отказались комментировать сообщения о разговоре немецких высокопоставленных офицеров об ударе по Крымскому мосту, сообщили 1 марта журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы немецкого ведомства
2024-03-01T16:01
2024-03-01T16:01
новости
россия
германия
бундесвер
маргарита симоньян
минобороны
крымский мост
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Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян накануне, 1 марта, рассказала в своём телеграм-канале, что в её распоряжение попала аудиозапись разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост.В разговоре немецкие офицеры также рассказала, что Великобритания и Соединенные Штаты уже давно напрямую участвую в конфликте на Украине.Симоньян также опубликовала в соцсети "ВКонтакте" расшифровку диалога, а позднее обещала выложить и само аудио. Один из немецких офицеров заявил, что, с учётом размера моста, может понадобиться больше 20 ракет.
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россия
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новости, россия, германия, бундесвер, маргарита симоньян, минобороны, крымский мост
Новости, Россия, Германия, Бундесвер, Маргарита Симоньян, Минобороны, Крымский мост

Бундесвер отказался комментировать сообщения о готовящейся атаке на Крымский мост

16:01 01.03.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии у здания Рейхстага в Берлине
Флаг Германии у здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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В Минобороны Германии отказались комментировать сообщения о разговоре немецких высокопоставленных офицеров об ударе по Крымскому мосту, сообщили 1 марта журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы немецкого ведомства

"Пожалуйста, примите к сведению, что мы, в принципе, не комментируем сообщения СМИ и их содержание", - заявил спикер Минобороны Германии.

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян накануне, 1 марта, рассказала в своём телеграм-канале, что в её распоряжение попала аудиозапись разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост.
В разговоре немецкие офицеры также рассказала, что Великобритания и Соединенные Штаты уже давно напрямую участвую в конфликте на Украине.
Симоньян также опубликовала в соцсети "ВКонтакте" расшифровку диалога, а позднее обещала выложить и само аудио. Один из немецких офицеров заявил, что, с учётом размера моста, может понадобиться больше 20 ракет.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
14:23
Немцы подсчитали, сколько ракет им понадобится для Крымского мостаГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в соцсети "ВКонтакте" опубликовала 1 марта расшифровку разговора между высокопоставленными офицерами Минобороны Германии (бундесвер), которые обсуждали атаку на Крымский мост
 
НовостиРоссияГерманияБундесверМаргарита СимоньянМинобороныКрымский мост
 
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