Бундесвер отказался комментировать сообщения о готовящейся атаке на Крымский мост
В Минобороны Германии отказались комментировать сообщения о разговоре немецких высокопоставленных офицеров об ударе по Крымскому мосту, сообщили 1 марта журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы немецкого ведомства
"Пожалуйста, примите к сведению, что мы, в принципе, не комментируем сообщения СМИ и их содержание", - заявил спикер Минобороны Германии.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян накануне, 1 марта, рассказала в своём телеграм-канале, что в её распоряжение попала аудиозапись разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост.
В разговоре немецкие офицеры также рассказала, что Великобритания и Соединенные Штаты уже давно напрямую участвую в конфликте на Украине.
Симоньян также опубликовала в соцсети "ВКонтакте" расшифровку диалога, а позднее обещала выложить и само аудио. Один из немецких офицеров заявил, что, с учётом размера моста, может понадобиться больше 20 ракет.
14:23Немцы подсчитали, сколько ракет им понадобится для Крымского мостаГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в соцсети "ВКонтакте" опубликовала 1 марта расшифровку разговора между высокопоставленными офицерами Минобороны Германии (бундесвер), которые обсуждали атаку на Крымский мост