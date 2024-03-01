https://ukraina.ru/20240301/1053652242.html

Бундесвер отказался комментировать сообщения о готовящейся атаке на Крымский мост

Бундесвер отказался комментировать сообщения о готовящейся атаке на Крымский мост - 01.03.2024 Украина.ру

Бундесвер отказался комментировать сообщения о готовящейся атаке на Крымский мост

В Минобороны Германии отказались комментировать сообщения о разговоре немецких высокопоставленных офицеров об ударе по Крымскому мосту, сообщили 1 марта журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы немецкого ведомства

2024-03-01T16:01

2024-03-01T16:01

2024-03-01T16:01

новости

россия

германия

бундесвер

маргарита симоньян

минобороны

крымский мост

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Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян накануне, 1 марта, рассказала в своём телеграм-канале, что в её распоряжение попала аудиозапись разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост.В разговоре немецкие офицеры также рассказала, что Великобритания и Соединенные Штаты уже давно напрямую участвую в конфликте на Украине.Симоньян также опубликовала в соцсети "ВКонтакте" расшифровку диалога, а позднее обещала выложить и само аудио. Один из немецких офицеров заявил, что, с учётом размера моста, может понадобиться больше 20 ракет.

https://ukraina.ru/20240301/1053650106.html

россия

германия

крымский мост

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2024

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новости, россия, германия, бундесвер, маргарита симоньян, минобороны, крымский мост