https://ukraina.ru/20240301/1053642730.html

Фатальный разрыв общества и государства. Украинские эксперты со страхом ждут третьего Майдана

Фатальный разрыв общества и государства. Украинские эксперты со страхом ждут третьего Майдана - 01.03.2024 Украина.ру

Фатальный разрыв общества и государства. Украинские эксперты со страхом ждут третьего Майдана

На Украине эксперты думают над тем, как и почему первоначальное единение общества и государства, наблюдавшееся в марте 2022 года, спустя два года проведения спецоперации России, сменилось все увеличивающимся фатальным разрывом. И строят прогнозы, к чему это может привести

2024-03-01T06:09

2024-03-01T06:09

2024-03-01T07:47

эксклюзив

украина

спецоперация

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По-прежнему говорят о заявлении Макрона о возможности ввода на Украину воинского контингента европейских стран. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам Парижского саммита, где лидеры европейских стран обсудили этот вопрос. Сейчас единого мнения нет, но в будущем ничего не может быть исключено. Он также заявил, что "поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе".Премьер-министр Словакии Роберт Фицо с сожалением отметил, что на саммите в Париже не было "ни слова о мире". Он подтвердил, что есть страны, готовые отправить на Украину своих солдат. Словакия, по его словам, этого делать не будет.Ряд стран тоже заявил, что не намерены посылать свои контингенты на Украину. Но факт есть факт — вопрос рассматривался и обсуждается.Макрона за это его заявление критикуют, в частности, в самой Франции оппозиция называет его легкомысленным. На самом деле все серьезно.Серьезен сам факт, что этот вопрос обсуждали на саммите, считает украинский политолог Михаил Чаплыга. Все валить на Макрона не стоит, повестка дня была разослана всем участникам саммита, они знали, что будут обсуждать, отметил он в эфире ютуб-канала APASOV.Войск НАТО в значимых масштабах на Украине не будет, считает украинский политолог Андрей Золотарев. По его мнению, как двусторонние соглашения о гарантиях безопасности, так и заявление Макрона можно рассматривать как своеобразный подсластитель пилюли для Киева, поскольку и с членством в НАТО пролетели, и членство в ЕС не светит.По его словам, в заявлении Макрона "кроме блефа, ничего нет".В России думают иначе. Сенатор Алексей Пушков призывает не относиться к словам Макрона слишком поверхностно. По этому поводу он высказался в своем телеграм-канале."Несмотря на легковесность некоторых высказываний президента Макрона, не следует недооценивать его последнее заявление о возможности посылки солдат ряда стран ЕС и НАТО на Украину", – заявил политик.Он пояснил: "Причина в том, что Запад постоянно наращивает степень своего участия в украинском конфликте, чтобы доказать верность своей стратегии. На сегодня у него остались на руках три карты: предоставление Киеву самолетов Ф-16, передача Украине ракет большой дальности и ввод ограниченного контингента войск на территорию Украины. Каждый из этих трех шагов приведет к трем новым ступеням эскалации, причем последний шаг поставит Европу на грань горячей войны с Россией".По словам политика, "совершенно очевидно, что такой сценарий противоречит здравому смыслу". Но "здравого смысла у нынешних европравителей немного осталось".Украинский политолог Руслан Бортник считает, что это не оговорки Макрона, вопрос о войсках стран НАТО на Украине обсуждается давно.Украина (киевский режим. — Ред.) не справляется, и если война такой интенсивности продлится, то отдельные страны НАТО могут ввести свои контингенты, отправить на Украину добровольческие бригады, сказал эксперт в эфире ютуб-канала "Да это так".Он также заявил, что Запад не верит в ядерную угрозу со стороны России. И может даже так быть, что часть Украины Запад заберет "как буфер" по согласованию с Москвой.А некоторые украинские деятели, радующиеся перспективе ввода войск стран НАТО, не понимают, что любой иностранный контингент сразу превращается в полицейский, "они не пойдут в Авдеевку воевать", сказал Бортник.Что касается ситуации на подконтрольной киевскому режиму Украине, то Андрей Золотарев в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ) заявил, что история с мобилизацией показывает, что в стране произошел фатальный разрыв общества и государства. По его словам, если в марте 2022 года, пока правительство частично пряталось во Львове или в Ужгороде, поднялось общество, поднялись граждане, не делая различия между страной и государством.Теперь этого нет, напротив, растет неприятие методов работы ТЦК, вообще наблюдается дальнейшее расхождение (общества и государства), сказал политолог. По его мнению, это действительно может иметь фатальные последствия — именно те, о которых говорил Маси Найем (брат застрельщика Майдана заявлял об угрозе утраты украинской государственности и о том, что это может случиться уже достаточно скоро)."Люди готовы защищать страну, но они не готовы защищать чью-то красивую жизнь, чьи-то супердоходы", – сказал Золотарев. Добавим, что и в марте 2022 года далеко не все украинское общество поднялось в едином порыве. Миллионы украинцев покинули страну. Теперь границы закрыты и сделать это не так просто.А как украинцев соблазнили Европой? По словам Золотарева, достаточно просто – "людям же объяснили, что их ждут зарплаты по 1000 евро, пенсии по 500". Обрисовали светлое будущее, вроде того, что "нынешнее поколение будет жить при коммунизме". Вот и вышли на Евромайдан свергать Януковича. А теперь злые языки шутят, что в лучшем случае только следующее поколение украинцев будет жить, как жили как при Януковиче, — и то это было актуально до войны, отметил политолог. По его словам, третьего Майдана страна просто не переживет.

https://ukraina.ru/20240301/1053637847.html

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Зуев Сергей

Зуев Сергей

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Зуев Сергей

эксклюзив, украина, спецоперация