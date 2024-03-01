"Абрамсы" под Авдеевкой: Алексей Живов объяснил, почему вместе с танками "запылает" и американский ВПК
© Public domain
© Public domain
Для украинцев потеря "Абрамса" стала серьезным ударом, потому что у них сильна вера в западное вооружение. Потеря бронетехники на поле боя ударит по имиджу американского ВПК, как ударило по имиджу немецкого ВПК уничтожение "Леопардов". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Момент, когда сгорит первый "Абрамс", был неизбежен. Конечно, потом сгорит и второй, третий и четвёртый танк. Потеря бронетехники на поле боя ударит по имиджу американского ВПК, как ударило по имиджу немецкого ВПК уничтожение "Леопардов", рассказал обозреватель.
Для украинцев потеря "Абрамса" также стала серьезным ударом, потому что у них сильна вера в западное вооружение. А оказалось, что это такое же оружие, как советское, а зачастую даже хуже, добавил волонтер.
"Хочу заметить, что советские танки Т-64, Т-72, Т-80, Т-90, при всех нюансах, - это лучшие в мире боевые машины. Но в целом танковая война из-за появления дронов различных типов будет постепенно уходить в прошлое", - отметил Живов.
Танки - это предмет национальной культуры и гордости, потому что они являлись основным оружием на поле боя в XX веке. Совсем они не исчезнут, но тактику применения тяжелой бронетехники на поле боя и их конструкцию придется пересматривать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на Днепре читайте на сайте Украина.ру.