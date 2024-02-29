https://ukraina.ru/20240229/1053636283.html

"Работает собака": Украина попыталась атаковать Mаil.ru, но промахнулась

"Работает собака": Украина попыталась атаковать Mаil.ru, но промахнулась - 29.02.2024 Украина.ру

"Работает собака": Украина попыталась атаковать Mаil.ru, но промахнулась

Украина попыталась организовать кибератаку на Mаil.ru, но попала в немецкие и польские аккаунты. В киберпреступлении официально признались представители украинских властей. Об этом сообщили 29 февраля в Министерстве цифровой трансформации Украины

2024-02-29T17:51

2024-02-29T17:51

2024-02-29T17:51

новости

украина

россия

министерство цифровой трансформации

it-сектор

mail.ru group

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053636468_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_989e1802c5c349d5d3302ccc841b83f7.jpg

В украинском ведомстве заявили, что, якобы, все пользователи, находящиеся вне территории РФ, и часть внутренних пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам. При этом из скриншотов, опубликованных Минцифры Украины, следует, что в основном проблемы наблюдаются в немецком регионе Северный Рейн-Вестфалия. На втором месте Москва и Московская область. Третье и четвертое место заняли опять-таки немецкие Баден-Вюртемберг и Гессен, а замыкает пятёрку и вовсе польский регион.В комментариях украинцы поинтересовались, надолго ли утрачен доступ. А один комментаритор написал: "работает собака", и прикрепил скриншот.Помимо этого, пресс-служба ведомства оставила ссылку и призвала присоединяться к АйТи-Армии Украины.Накануне, 21 февраля, стало известно, что группировка хакеров под названием "LockBit" из Украины и России за пять лет совершила около трёх тысяч кибератак против финансовых учреждений и корпораций западных стран, которые поставляют оружие Украине.

https://ukraina.ru/20240221/1053450455.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, министерство цифровой трансформации, it-сектор, mail.ru group