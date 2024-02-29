"Работает собака": Украина попыталась атаковать Mаil.ru, но промахнулась - 29.02.2024 Украина.ру
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"Работает собака": Украина попыталась атаковать Mаil.ru, но промахнулась
"Работает собака": Украина попыталась атаковать Mаil.ru, но промахнулась - 29.02.2024 Украина.ру
"Работает собака": Украина попыталась атаковать Mаil.ru, но промахнулась
Украина попыталась организовать кибератаку на Mаil.ru, но попала в немецкие и польские аккаунты. В киберпреступлении официально признались представители украинских властей. Об этом сообщили 29 февраля в Министерстве цифровой трансформации Украины
2024-02-29T17:51
2024-02-29T17:51
новости
украина
россия
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В украинском ведомстве заявили, что, якобы, все пользователи, находящиеся вне территории РФ, и часть внутренних пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам. При этом из скриншотов, опубликованных Минцифры Украины, следует, что в основном проблемы наблюдаются в немецком регионе Северный Рейн-Вестфалия. На втором месте Москва и Московская область. Третье и четвертое место заняли опять-таки немецкие Баден-Вюртемберг и Гессен, а замыкает пятёрку и вовсе польский регион.В комментариях украинцы поинтересовались, надолго ли утрачен доступ. А один комментаритор написал: "работает собака", и прикрепил скриншот.Помимо этого, пресс-служба ведомства оставила ссылку и призвала присоединяться к АйТи-Армии Украины.Накануне, 21 февраля, стало известно, что группировка хакеров под названием "LockBit" из Украины и России за пять лет совершила около трёх тысяч кибератак против финансовых учреждений и корпораций западных стран, которые поставляют оружие Украине.
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новости, украина, россия, министерство цифровой трансформации, it-сектор, mail.ru group
Новости, Украина, Россия, Министерство цифровой трансформации, IT-сектор, Mail.Ru Group

"Работает собака": Украина попыталась атаковать Mаil.ru, но промахнулась

17:51 29.02.2024
 
© пресс-служба Mail.ru Group / Перейти в фотобанк
© пресс-служба Mail.ru Group
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Украина попыталась организовать кибератаку на Mаil.ru, но попала в немецкие и польские аккаунты. В киберпреступлении официально признались представители украинских властей. Об этом сообщили 29 февраля в Министерстве цифровой трансформации Украины
"Говорим "Па-па" Mаil.ru. IТ-армия атаковала крупнейший интернет-портал в России. Бесплатный сервис электронной почты остановился благодаря атакам [украинского] кибервойска", - говорится в сообщении.
В украинском ведомстве заявили, что, якобы, все пользователи, находящиеся вне территории РФ, и часть внутренних пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам.
При этом из скриншотов, опубликованных Минцифры Украины, следует, что в основном проблемы наблюдаются в немецком регионе Северный Рейн-Вестфалия. На втором месте Москва и Московская область. Третье и четвертое место заняли опять-таки немецкие Баден-Вюртемберг и Гессен, а замыкает пятёрку и вовсе польский регион.
В комментариях украинцы поинтересовались, надолго ли утрачен доступ. А один комментаритор написал: "работает собака", и прикрепил скриншот.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство цифрової трансформації України
- РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство цифрової трансформації України
Помимо этого, пресс-служба ведомства оставила ссылку и призвала присоединяться к АйТи-Армии Украины.
Накануне, 21 февраля, стало известно, что группировка хакеров под названием "LockBit" из Украины и России за пять лет совершила около трёх тысяч кибератак против финансовых учреждений и корпораций западных стран, которые поставляют оружие Украине.
СБУ
21 февраля, 16:20
Группа хакеров из России и Украины 5 лет срывала поставки западного вооружения ВСУОколо трёх тысяч кибератак за пять лет совершила группировка хакеров под названием "LockBit" против финансовых учреждений и корпораций западных стран, которые поставляют оружие Украине. В среду, 21 февраля, их деятельность раскрыли представители спецслужб, сообщили в СБУ
 
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