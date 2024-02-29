"Работает собака": Украина попыталась атаковать Mаil.ru, но промахнулась
© пресс-служба Mail.ru Group
Украина попыталась организовать кибератаку на Mаil.ru, но попала в немецкие и польские аккаунты. В киберпреступлении официально признались представители украинских властей. Об этом сообщили 29 февраля в Министерстве цифровой трансформации Украины
"Говорим "Па-па" Mаil.ru. IТ-армия атаковала крупнейший интернет-портал в России. Бесплатный сервис электронной почты остановился благодаря атакам [украинского] кибервойска", - говорится в сообщении.
В украинском ведомстве заявили, что, якобы, все пользователи, находящиеся вне территории РФ, и часть внутренних пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам.
При этом из скриншотов, опубликованных Минцифры Украины, следует, что в основном проблемы наблюдаются в немецком регионе Северный Рейн-Вестфалия. На втором месте Москва и Московская область. Третье и четвертое место заняли опять-таки немецкие Баден-Вюртемберг и Гессен, а замыкает пятёрку и вовсе польский регион.
В комментариях украинцы поинтересовались, надолго ли утрачен доступ. А один комментаритор написал: "работает собака", и прикрепил скриншот.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство цифрової трансформації України
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство цифрової трансформації України
Помимо этого, пресс-служба ведомства оставила ссылку и призвала присоединяться к АйТи-Армии Украины.
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