Украинцы обмотались фольгой, чтобы пересечь границу невидимыми - 29.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240229/1053634972.html
Украинцы обмотались фольгой, чтобы пересечь границу невидимыми
Украинцы обмотались фольгой, чтобы пересечь границу невидимыми - 29.02.2024 Украина.ру
Украинцы обмотались фольгой, чтобы пересечь границу невидимыми
Четыре мужчины пытались покинуть Украину, как им казалось, незамеченными. Для этого они обмотались изотермическими одеялами. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины
2024-02-29T17:25
2024-02-29T17:25
новости
украина
пограничники
уклонисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053634705_0:152:1280:872_1920x0_80_0_0_21723623337e8df447a8c4ec1d853344.jpg
Уклонисты обмотались термоодеялами, чтобы их не увидели в тепловизоре пограничники, и стремились пересечь границу.Нарушителей остановили пограничники в Одессе. По словам задержанных, маршрут в соседнюю страну они нашли через мессенджеры соцсетей.Каждый из них заплатил организаторам "квантового прыжка" от 3000 долларов (272 тыс. руб) до 8000 долларов (726 тыс. руб).В отношении четырёх уклонистов составлены административные протоколы.Украинское правительство запретило выезд мужчин за границу на время всеобщей мобилизации. Чтобы избежать мобилизации в ряды ВСУ местные мужчины дают пограничникам взятки, прячутся под сиденьями машин, едут с венками для похорон и придумывают всяческие истории лишь бы покинуть страну.
https://ukraina.ru/20240228/1053596651.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053634705_0:32:1280:992_1920x0_80_0_0_3ae71fb40e01a8f6d5559274c8173e8e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, пограничники, уклонисты
Новости, Украина, пограничники, уклонисты

Украинцы обмотались фольгой, чтобы пересечь границу невидимыми

17:25 29.02.2024
 
© пресс-служба Госпогранслужбы УкраиныУкраинцы обмотались в фольгу, чтобы пересечь границу
Украинцы обмотались в фольгу, чтобы пересечь границу
© пресс-служба Госпогранслужбы Украины
Читать в
Четыре мужчины пытались покинуть Украину, как им казалось, незамеченными. Для этого они обмотались изотермическими одеялами. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины
Уклонисты обмотались термоодеялами, чтобы их не увидели в тепловизоре пограничники, и стремились пересечь границу.
Нарушителей остановили пограничники в Одессе. По словам задержанных, маршрут в соседнюю страну они нашли через мессенджеры соцсетей.
Каждый из них заплатил организаторам "квантового прыжка" от 3000 долларов (272 тыс. руб) до 8000 долларов (726 тыс. руб).
В отношении четырёх уклонистов составлены административные протоколы.
Украинское правительство запретило выезд мужчин за границу на время всеобщей мобилизации. Чтобы избежать мобилизации в ряды ВСУ местные мужчины дают пограничникам взятки, прячутся под сиденьями машин, едут с венками для похорон и придумывают всяческие истории лишь бы покинуть страну.
Украинские пограничники задержали уклонистов с венками
28 февраля, 16:56
"На похороны бабушки в Румынию". Украинские пограничники задержали уклонистов с венкамиНа Закарпатье украинские пограничники задержали двух мужчин, которые пытались перейти границу с венками для похорон. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины
 
НовостиУкраинапограничникиуклонисты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:27Новый сериал от Netflix. Бронзовый Зеленский и продолжение холодной войны
05:20Позывной "Белый": Битва за Авдеевку была мясорубкой. По нам били танки, дроны, минометы, а кругом - трупы
05:20Не идем грудью на пулеметы: командир группы объяснил, как планируются и реализуются штурмы в зоне СВО
05:10Жизнь с чистого листа: командир штурмовиков о том, как воюют с ВСУ и мечтают о семьях бывшие заключенные
05:00Эксперт рассказал, как ВС РФ подняли флаг в Крынках и когда закончат "ковырять" из подвалов вэсэушников
04:50"Скоро сгорит второй и третий": обозреватель раскрыл, сколько "Абрамсов" перебросили ВСУ под Авдеевку
04:49Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой
04:40"Ребята без дела не сидят": командир рассказал, какие тренируются, работают и громят ВСУ штурмовые группы
04:30"Абрамсы" под Авдеевкой: Алексей Живов объяснил, почему вместе с танками "запылает" и американский ВПК
04:29Дмитрий Дробницкий: Если Байден найдет "заначку" для ВСУ на складах Пентагона, США заплатят тройную цену
04:20Танки превратятся в роботов. Алексей Живов раскрыл, когда русские "Терминаторы" станут властителями войн
04:10Эксперт пояснил, почему Германия прекратит отправлять оружие Киеву, если Украина станет частью России
04:00"Затрехсотило, а товарищи не бросили": командир о том, как человеческие качества проверяются на поле боя
03:50"Каждому нужно заглянуть в душу": командир штурмовиков о том, как правильно подготовить бойца "под ключ"
03:40"Радостная новость": эксперт раскрыл, почему после первого "Абрамса" под Авдеевкой запылают и остальные
03:30"Мы сами даем немцам пас": эксперт о том, почему Берлин шлет Украине оружие, но боится "красных линий"
03:20Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ раздавят "модную" FPV-роту ВСУ в Крынках и серьезно займутся Херсоном
03:10"Чтобы было мирное небо": командир штурмовой группы рассказал, как семьи бойцов относятся к их работе
03:00Не потешное войско. Алексей Живов объяснил, почему России нужно очень серьезно относится к НАТО и ВСУ
23:58Палата представителей утвердила краткосрочный бюджет – шатдауна пока не будет
Лента новостейМолния