https://ukraina.ru/20240229/1053634972.html

Украинцы обмотались фольгой, чтобы пересечь границу невидимыми

Украинцы обмотались фольгой, чтобы пересечь границу невидимыми - 29.02.2024 Украина.ру

Украинцы обмотались фольгой, чтобы пересечь границу невидимыми

Четыре мужчины пытались покинуть Украину, как им казалось, незамеченными. Для этого они обмотались изотермическими одеялами. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины

2024-02-29T17:25

2024-02-29T17:25

2024-02-29T17:25

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украина

пограничники

уклонисты

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Уклонисты обмотались термоодеялами, чтобы их не увидели в тепловизоре пограничники, и стремились пересечь границу.Нарушителей остановили пограничники в Одессе. По словам задержанных, маршрут в соседнюю страну они нашли через мессенджеры соцсетей.Каждый из них заплатил организаторам "квантового прыжка" от 3000 долларов (272 тыс. руб) до 8000 долларов (726 тыс. руб).В отношении четырёх уклонистов составлены административные протоколы.Украинское правительство запретило выезд мужчин за границу на время всеобщей мобилизации. Чтобы избежать мобилизации в ряды ВСУ местные мужчины дают пограничникам взятки, прячутся под сиденьями машин, едут с венками для похорон и придумывают всяческие истории лишь бы покинуть страну.

https://ukraina.ru/20240228/1053596651.html

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новости, украина, пограничники, уклонисты