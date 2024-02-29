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Время героев. Эксперты о главных тезисах послания Владимира Путина

Время героев. Эксперты о главных тезисах послания Владимира Путина - 29.02.2024 Украина.ру

Время героев. Эксперты о главных тезисах послания Владимира Путина

Владимир Путин обратился с большим посланием к Федеральному собранию. Оно стало самым продолжительным за все время выступлений

2024-02-29T17:32

2024-02-29T17:32

2024-02-29T17:32

эксклюзив

владимир путин

россия

элита

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Главные тезисы – образ ближайшего будущего России. И это образ сильного, самодостаточного, суверенного, инновационного государства, где доминируют традиционные ценности, есть равные возможности для реализации и развития гражданина в каждом регионе. Большой блок выступления был посвящен вопросам демографии, поддержки семей, развитию образования и науки. Также нужно содействовать росту предпринимательства. Большая роль в развитии страны отводится расширению инфраструктурных проектов. Словом, планов и задач на ближайшие годы президент озвучил много. Первыми впечатлениями о послании Владимира Путина поделились эксперты на своих страницах в соцсетях.Политолог Юрий Баранчик:Послание Владимира Путина Федеральному собранию только что закончилось. Можно сразу сказать, что это одно из самых сильных посланий президента за последние годы. Очень много конкретики, но без ненужных второстепенных деталей, абсолютно нет воды, сжато, последовательно. Особо хотел отметить, что в послании появилась теплота, несвойственная ранее Путину. Он не просто говорил хорошо подготовленный текст, а обращался душой к нам всем, к нашей огромной семье.В послании президента уже сейчас можно отметить важнейший, краеугольный момент, зафиксированный Путиным отдельно. После жёсткого блока, посвященного ВПК, и прямого обещания, что последствия прямого столкновения с западным противником будут для него "гораздо более трагичными", с учётом того, что "это люди, которые не прошли через тяжелые испытания и уже забыли, что такое война", президент подчеркнул, что сейчас начнётся главный блок послания.Его главное содержание – мы, жители страны. Его основа – новые, в дополнение к уже работающим, нацпроекты. Первый - нацпроект "Семья". И дальше, коллеги, буквально невероятное. Государство собралось с бюджетом и силами, с кадрами и возможностями – и предлагает к реализации ряд крупнейших проектов для повышения качества жизни. Важнейшее ожидание оправдалось, президент анонсировал продление семейной ипотеки до 2030 года. То, о чем мы писали недавно и на что рассчитывали люди. Небывалая поддержка семьи - 75 миллиардов.Более 400 млрд – на строительство медучреждений, включая пансионаты, санатории, сельские медицинские объекты, и их капитальный ремонт. Открытие медицинских кабинетов в школе означает рост кадрового запроса на медработников, следовательно, в фокус внимания государства плотно попадает сфера среднеспециального образования. Кстати, диспансеризация – для всех. Обязательная, поощряемая государством, которое с 2025 года будет предоставлять налоговый вычет для всех, кто на плановой основе проходит диспансеризацию и – внимание! - сдаёт нормативы ГТО. За это направление работы будет отвечать целый отдельный нацпроект – "Продолжительная и активная жизнь".Дополнительные выплаты по этим нацпроектам, до копейки предусмотренные в госбюджете, были спокойно обнародованы президентом, поскольку вопрос решён. А.Силуанова в этот момент камеры милостиво обошли, ведь средства обеспечивать ему. Учитывая, что некоторые допвыплаты выйдут в практическую плоскость уже с 1 марта.Нацпроект "Молодежь России", по словам президента, для будущего и о будущем страны. Для госаппарата на заметку – возможно, в федеральном кабмине появится новое ведомство. Также, наконец, зафиксировано внимание высших должностных лиц на том, что напрашивалось давным-давно – связка школьного и высшего образования, выпуск требуемых, а не бесполезных для экономики страны, специалистов. Продуманность подхода к подготовке кадров, необходимых России. Нацпроект "Кадры" — это действительно прорывный проект, назревший как никогда ранее при учёте текущей бесперебойной работы научных, строительных, военно-промышленных отраслей экономики.Таким образом, ясно – послание направлено на внутреннее развитие России. На содержательные, практические изменения в социально-экономической системе всего государства. Речь идёт достижении конкретных, ощутимых и оперативных результатов. Национальный суверенитет России будет опираться на комплекс этих направлений не просто в ближайшие шесть лет, а в ближайшие десятилетия. В горизонте, судя по первым прикидкам, до 2050 года.Россия – драйвер развития. Это основные наши задачи. Тема СВО, оставаясь в зоне пристального внимания государства, не основное направление работы. Экономический взрывной, стремительный рост – вот основа, уже сейчас обеспеченная государством. С полной амнистией в отношении бизнеса, который пока не перешёл в "белую зону" финансовых отношений со страной. Новый нацпроект "Экономика данных" будет тому порукой. Таким образом, наш прогноз относительно содержания Послания в ключевых моментах подтвердился. Остаётся, пожалуй, добавить только одно. Времени на раскачку нет. За работу, товарищи.Публицист Егор Холмогоров:Понято, что Путин сегодня огласил свою предвыборную программу и мотивировал широкие народные массы прийти на выборы и проголосовать. Меня мотивировал.Политолог Вадим Трухачев:Послание Путина на сей раз не удивило почти ничем. По своей части отмечу разве что пассаж про "колониальные замашки" Запада, который привык сеять везде национальную рознь. С наличием у Запада колониальных замашек трудно не согласиться. Тут Путин прав. А вот насчёт межнациональной розни - не Запад её придумал. Он лишь использует и заостряет то, что есть и без него. И чтобы Запад не мог использовать против России национальный фактор, на что президент верно указал - Россия должна ужесточить миграционную политику. А вот это в послании как раз и не прозвучало. При всём том, что о Западе всё сказано в целом верно.Журналист Кирилл Шулика:Что в послании главное? По мне так это тема формирования новых элит. Но дело в том, что это очередная, так сказать, попытка. Никаких элит 90-х годов, о которых говорил Путин, не осталось, новые элиты на базе ветеранов СВО не сформированы. И даже "Единая Россия" не очень берет их в свои предвыборные списки. Только два губернаторы работали на новых территориях - Хоценко в Омске и Кузнецов на Чукотке. И то в военных действиях они не участвовали. И нужно понимать, что ветераны СВО, как правило, глубинный народ, которому даже может и не сильно хочется стать элитой.Во всем остальном послание ожидаемое. Оно о консервативных ценностях, о советской эстетике и нацпроектах по демографии. Из позитивного то, что помимо рождаемости анонсировали еще нацпроект по повышению продолжительности жизни, а именно по этому пути идет весь мир. Но нацпроектов уже много, как иноагентов. И управленческий аппарат может просто о них всех забыть, перепутать или неправильно расставить приоритеты. Поэтому нужен в принципе проектный принцип управления, унифицированный, а не выделение приоритетов. Их может быть один-два-три, но не может быть двадцать.По внешней политике и СВО ничего нового. Оно идет как бы нулевым пунктом и не зря Путин подчеркнул, что оно все немного вынесено за скобки послания в самое начало. Это для мировой прессы, для российской, так сказать, все остальное.Но послание вышло рекордным по длительности - 2 часа и 6 минут. Предвыборным, естественно. Но оно все равно воспринимается не как долгосрочная стратегия и образ будущего. Он ведь может быть разным даже в рамках консервативного сценария.Интересно, что, наверное, впервые в послании ничего не было сказано о правоохранительной системе и судах. Раньше это было буквально красной нитью, а теперь не стало вовсе. Это говорит только о том, что все-таки приоритета два есть - армия и социалка. Все остальное вторично. Но вторично не значит, что на вторых ролях. Роли могут быть разные…… В целом оценка такая, что все предсказуемо. Не было никаких сенсаций и новостей с пометкой "Молния!". Наверняка так все и планировалось, чтобы показать стабильность.Политический аналитик Мария Сергеева:Очень насыщенное послание Президента, в последний раз такая насыщенность в 2020 году была. По сути это даже не ежегодное послание, а большая стратегическая программа развития страны до 2030 года. Новые социальные и технологические национальные проекты, всевозможные кадровые проекты буквально от школьной скамьи, большие инфраструктурные хотелки - кому желанную дорогостоящую трассу, кому так давно ожидаемую газификацию. Интересно, где на все это будем брать деньги, но насколько я все-таки знаю Путина, он никогда не заявляет того, на что не понимает, где брать.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Время героев: Путин объявил о формировании новой элиты России. В заключение своего послания Федсобранию президент России анонсировал новую кадровую программу для участников СВО по аналогии со "Школой губернаторов" и "Школой мэров". Программа будет называться "Время героев".Люди, способные жертвовать собой и вести других, должны получать приоритет при формировании кадрового резерва — для госуправления, в госкорпорациях и везде, где управление связано с интересами страны, подчеркнул Путин.Это закономерный шаг, особенно на фоне "тех, кто набили карманы в 1990-х", и в сочетании с другими местами в послании, где Путин отмечал кадровый голод в ряде сфер. Впереди у нас — непростые годы, и качество управленцев выходит на первый план.Вообще, вопрос об интеграции в госуправление людей, доказавших готовность жертвовать собой ради других, сохраняет актуальность на протяжении веков. Историки могут вспомнить, что ветерану римских легионов было гарантировано место в совете той местности, которую он выбрал для жизни на пенсии, и многие другие бонусы. Логично и то, например, когда гражданство и право голосовать выдаётся лишь отслужившим в армии.Логика тут единая: право влиять на государственные приоритеты могут иметь только те, кто за это государство сражается. Просто и понятно.Осталось разве что создать систему, позволяющую продвигать действительно подтвердивших свои способности. Неспроста ведь Путин отметил, что большинство настоящих героев — люди предельно скромные. А значит, есть вероятность, что среди желающих занять ту или иную должность окажется много, скажем деликатно, не очень скромных.Но главное — у России появился шанс на совершенно новую элиту, которой нет ни в одной стране мира. Один раз в нашей истории такое уже было — после Великой Отечественной, когда фронтовики на деле доказали, что такое ответственность, забота о коллективе, готовность возглавлять людей на мирном поприще.Те результаты были блестящие. Сегодня мы не просто "можем повторить", а — "обязаны повторить".

https://ukraina.ru/20240229/1053619356.html

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эксклюзив, владимир путин, россия, элита