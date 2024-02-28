"На похороны бабушки в Румынию". Украинские пограничники задержали уклонистов с венками - 28.02.2024 Украина.ру
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"На похороны бабушки в Румынию". Украинские пограничники задержали уклонистов с венками
"На похороны бабушки в Румынию". Украинские пограничники задержали уклонистов с венками - 28.02.2024 Украина.ру
"На похороны бабушки в Румынию". Украинские пограничники задержали уклонистов с венками
На Закарпатье украинские пограничники задержали двух мужчин, которые пытались перейти границу с венками для похорон. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины
2024-02-28T16:56
2024-02-28T17:32
новости
украина
госпогранслужба
закарпатье
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Пограничники остановили автомобиль на одном из контрольных постов Закарпатья. Водитель утверждал, что везёт пассажиров на похороны бабушки, пассажиры ответили то же самое.В качестве доказательства они показали поминальные венки, но назвать адрес проживания и имя родственницы не смогли.Позже выяснилось, что нарушители заплатили водителю по 2000 долларов (184 тыс. руб.), чтобы проехать в Румынию.Легенду о похоронах придумали организаторы перевозки. Оперативники устанавливают круг лиц причастных к нарушению.Украинские власти запретили выезд мужчин за границу на время всеобщей мобилизации. Чтобы уклониться от мобилизации в ряды ВСУ местные мужчины идут на всяческие хитрости и уловки, чтобы незаконно перейти границу. Сотрудники Госпогранслужбы Украины находят уклонистов в багажниках автомобилей, буквально вылавливают из рек, ловят на взятках.
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новости, украина, госпогранслужба, закарпатье
Новости, Украина, Госпогранслужба, Закарпатье

"На похороны бабушки в Румынию". Украинские пограничники задержали уклонистов с венками

16:56 28.02.2024 (обновлено: 17:32 28.02.2024)
 
© пресс-служба Госпогранслужбы УкраиныУкраинские пограничники задержали уклонистов с венками
Украинские пограничники задержали уклонистов с венками
© пресс-служба Госпогранслужбы Украины
Читать в
На Закарпатье украинские пограничники задержали двух мужчин, которые пытались перейти границу с венками для похорон. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины
Пограничники остановили автомобиль на одном из контрольных постов Закарпатья. Водитель утверждал, что везёт пассажиров на похороны бабушки, пассажиры ответили то же самое.
В качестве доказательства они показали поминальные венки, но назвать адрес проживания и имя родственницы не смогли.
Позже выяснилось, что нарушители заплатили водителю по 2000 долларов (184 тыс. руб.), чтобы проехать в Румынию.
Легенду о похоронах придумали организаторы перевозки. Оперативники устанавливают круг лиц причастных к нарушению.
Украинские власти запретили выезд мужчин за границу на время всеобщей мобилизации. Чтобы уклониться от мобилизации в ряды ВСУ местные мужчины идут на всяческие хитрости и уловки, чтобы незаконно перейти границу. Сотрудники Госпогранслужбы Украины находят уклонистов в багажниках автомобилей, буквально вылавливают из рек, ловят на взятках.
На Украине уклонист спрятался под сиденье автомобиля
6 февраля, 14:39
Компактно сложился: уклонист пытался выехать с Украины под сиденьем автомобиляНа Украине мужчина пытался пересечь границу, прячась под сиденьем автомобиля. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины
 
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