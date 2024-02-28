"Удержать на плаву любой ценой": Ростислав Ищенко о том, зачем Запад бросает миллиардные подачки Киеву - 28.02.2024 Украина.ру
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"Удержать на плаву любой ценой": Ростислав Ищенко о том, зачем Запад бросает миллиардные подачки Киеву
"Удержать на плаву любой ценой": Ростислав Ищенко о том, зачем Запад бросает миллиардные подачки Киеву - 28.02.2024 Украина.ру
"Удержать на плаву любой ценой": Ростислав Ищенко о том, зачем Запад бросает миллиардные подачки Киеву
Власти в Европе и США не хотят перерастания войны в европейскую, тем более, в мировую. Но они согласны рискнуть, потому что считают, что угроза не такая сильная. Поэтому говорить об остановке военной помощи Украине не приходится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-02-28T04:10
2024-02-28T04:10
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ракеты
поставки
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Пока что на уровне властей, и в США, и в Европе есть желание, как можно дольше удержать Украину на плаву любой ценой, даже ценой эскалации напряженности с Россией и угрозы перерастания войны в европейскую, рассказал политолог.Поэтому говорить об остановке военной помощи Украине не приходится. Есть вынужденная приостановка, но они действительно рыщут по всей планете и ищут оружие для Украины. Власти США давят на своих законодателей, чтобы они открыли финансирование на Украине, добавил обозреватель.Европа действительно проголосовала за 50 млрд евро на четыре года, и Германия выделила в этом году 12,5 млрд. Идут и другие подачки, и все эти подачки исчисляются миллиардами, указал эксперт.От нескольких сотен миллионов до миллиардов евро – в итоге из этого собираются вполне приличные суммы, поэтому пока никто не отказывается от поддержки Украины, особенно от военно-технической, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, европа, германия, сша, вооружение, война, ракеты, поставки, финансы
Новости, Россия, Украина, Европа, Германия, США, вооружение, война, ракеты, поставки, финансы

"Удержать на плаву любой ценой": Ростислав Ищенко о том, зачем Запад бросает миллиардные подачки Киеву

04:10 28.02.2024
 
© Фото : Минобороны СШАамериканское вооружение для Украины
американское вооружение для Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : Минобороны США
Читать в
Власти в Европе и США не хотят перерастания войны в европейскую, тем более, в мировую. Но они согласны рискнуть, потому что считают, что угроза не такая сильная. Поэтому говорить об остановке военной помощи Украине не приходится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Пока что на уровне властей, и в США, и в Европе есть желание, как можно дольше удержать Украину на плаву любой ценой, даже ценой эскалации напряженности с Россией и угрозы перерастания войны в европейскую, рассказал политолог.

"Они (власти в ЕС и США. - Ред.) не хотят перерастания войны в европейскую, тем более, в мировую. Но они согласны рискнуть. Они считают, что угроза не такая сильная – рискнуть можно", - подчеркнул Ищенко.

Поэтому говорить об остановке военной помощи Украине не приходится. Есть вынужденная приостановка, но они действительно рыщут по всей планете и ищут оружие для Украины. Власти США давят на своих законодателей, чтобы они открыли финансирование на Украине, добавил обозреватель.
Европа действительно проголосовала за 50 млрд евро на четыре года, и Германия выделила в этом году 12,5 млрд. Идут и другие подачки, и все эти подачки исчисляются миллиардами, указал эксперт.
От нескольких сотен миллионов до миллиардов евро – в итоге из этого собираются вполне приличные суммы, поэтому пока никто не отказывается от поддержки Украины, особенно от военно-технической, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть читайте на сайте Украина.ру.
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