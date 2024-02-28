https://ukraina.ru/20240228/1053572148.html
"Удержать на плаву любой ценой": Ростислав Ищенко о том, зачем Запад бросает миллиардные подачки Киеву
"Удержать на плаву любой ценой": Ростислав Ищенко о том, зачем Запад бросает миллиардные подачки Киеву - 28.02.2024 Украина.ру
"Удержать на плаву любой ценой": Ростислав Ищенко о том, зачем Запад бросает миллиардные подачки Киеву
Власти в Европе и США не хотят перерастания войны в европейскую, тем более, в мировую. Но они согласны рискнуть, потому что считают, что угроза не такая сильная. Поэтому говорить об остановке военной помощи Украине не приходится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-02-28T04:10
2024-02-28T04:10
2024-02-28T04:10
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Пока что на уровне властей, и в США, и в Европе есть желание, как можно дольше удержать Украину на плаву любой ценой, даже ценой эскалации напряженности с Россией и угрозы перерастания войны в европейскую, рассказал политолог.Поэтому говорить об остановке военной помощи Украине не приходится. Есть вынужденная приостановка, но они действительно рыщут по всей планете и ищут оружие для Украины. Власти США давят на своих законодателей, чтобы они открыли финансирование на Украине, добавил обозреватель.Европа действительно проголосовала за 50 млрд евро на четыре года, и Германия выделила в этом году 12,5 млрд. Идут и другие подачки, и все эти подачки исчисляются миллиардами, указал эксперт.От нескольких сотен миллионов до миллиардов евро – в итоге из этого собираются вполне приличные суммы, поэтому пока никто не отказывается от поддержки Украины, особенно от военно-технической, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240227/1053561462.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, европа, германия, сша, вооружение, война, ракеты, поставки, финансы
Новости, Россия, Украина, Европа, Германия, США, вооружение, война, ракеты, поставки, финансы
"Удержать на плаву любой ценой": Ростислав Ищенко о том, зачем Запад бросает миллиардные подачки Киеву
Власти в Европе и США не хотят перерастания войны в европейскую, тем более, в мировую. Но они согласны рискнуть, потому что считают, что угроза не такая сильная. Поэтому говорить об остановке военной помощи Украине не приходится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Пока что на уровне властей, и в США, и в Европе есть желание, как можно дольше удержать Украину на плаву любой ценой, даже ценой эскалации напряженности с Россией и угрозы перерастания войны в европейскую, рассказал политолог.
"Они (власти в ЕС и США. - Ред.) не хотят перерастания войны в европейскую, тем более, в мировую. Но они согласны рискнуть. Они считают, что угроза не такая сильная – рискнуть можно", - подчеркнул Ищенко.
Поэтому говорить об остановке военной помощи Украине не приходится. Есть вынужденная приостановка, но они действительно рыщут по всей планете и ищут оружие для Украины. Власти США давят на своих законодателей, чтобы они открыли финансирование на Украине, добавил обозреватель.
Европа действительно проголосовала за 50 млрд евро на четыре года, и Германия выделила в этом году 12,5 млрд. Идут и другие подачки, и все эти подачки исчисляются миллиардами, указал эксперт.
От нескольких сотен миллионов до миллиардов евро – в итоге из этого собираются вполне приличные суммы, поэтому пока никто не отказывается от поддержки Украины, особенно от военно-технической, заключил собеседник издания.