https://ukraina.ru/20240228/1053572148.html

"Удержать на плаву любой ценой": Ростислав Ищенко о том, зачем Запад бросает миллиардные подачки Киеву

"Удержать на плаву любой ценой": Ростислав Ищенко о том, зачем Запад бросает миллиардные подачки Киеву - 28.02.2024 Украина.ру

"Удержать на плаву любой ценой": Ростислав Ищенко о том, зачем Запад бросает миллиардные подачки Киеву

Власти в Европе и США не хотят перерастания войны в европейскую, тем более, в мировую. Но они согласны рискнуть, потому что считают, что угроза не такая сильная. Поэтому говорить об остановке военной помощи Украине не приходится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-02-28T04:10

2024-02-28T04:10

2024-02-28T04:10

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Пока что на уровне властей, и в США, и в Европе есть желание, как можно дольше удержать Украину на плаву любой ценой, даже ценой эскалации напряженности с Россией и угрозы перерастания войны в европейскую, рассказал политолог.Поэтому говорить об остановке военной помощи Украине не приходится. Есть вынужденная приостановка, но они действительно рыщут по всей планете и ищут оружие для Украины. Власти США давят на своих законодателей, чтобы они открыли финансирование на Украине, добавил обозреватель.Европа действительно проголосовала за 50 млрд евро на четыре года, и Германия выделила в этом году 12,5 млрд. Идут и другие подачки, и все эти подачки исчисляются миллиардами, указал эксперт.От нескольких сотен миллионов до миллиардов евро – в итоге из этого собираются вполне приличные суммы, поэтому пока никто не отказывается от поддержки Украины, особенно от военно-технической, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240227/1053561462.html

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