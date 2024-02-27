"Атака" на главу МИД Германии и бесконечные сборы денег. Что происходит в Николаеве - 27.02.2024 Украина.ру
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"Атака" на главу МИД Германии и бесконечные сборы денег. Что происходит в Николаеве
"Атака" на главу МИД Германии и бесконечные сборы денег. Что происходит в Николаеве - 27.02.2024 Украина.ру
"Атака" на главу МИД Германии и бесконечные сборы денег. Что происходит в Николаеве
Город Николаев вновь сотрясают коррупционные скандалы, связанные с водоснабжением
2024-02-27T13:14
2024-02-27T13:15
николаев
эксклюзив
анналена бербок
игорь мосийчук
дроны
владимир зеленский
всу
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,Власти города и области регулярно "доят" западных кредиторов и доноров якобы на ремонт водопровода, но проблема не решается, а остается извечным источником коррупционных доходов.На днях СБУ с обысками явилась на предприятие "Николаевводоканал", а также в квартиры руководителей предприятия. Подозревают руководство в "присвоении и растрате имущества".С обысками к ним пришли, как утверждают сотрудники предприятия, сразу же после того как они вернулись из Берлина, где в очередной раз собирали деньги на ремонт водопровода. Вероятно, в СБУ подозревали, что они вернулись не с пустыми руками.Еще в 2022 году ВСУ обстрелами повредили водопровод в тех местах, где он был под контролем ВС РФ. С тех пор в городской водопровод стали подавать соленую воду из лимана, которая буквально уничтожила старые советские трубы.На ремонт водопровода властям города давали деньги Дания, Италия, Германия, Бельгия, власти отдельных западных городов, не считая кредитов от западных банков, но в некоторых районах города набрать ведро питьевой воды до сих пор непросто.На днях министр развития территорий и инфраструктуры Александр Кубраков пообещал, что питьевая вода в Николаеве появится до конца 2024 года, но это будет зависеть от сотрудничества с Данией и другими западными партнерами.В воскресенье, 25 февраля, Николаев посетила глава МИД Германии Анналена Бербок, которую местные власти снова пытались развести на ремонт водопровода, но украинские спецслужбы решили устроить для нее показательное шоу с дроном, который ее якобы преследовал.Такие шоу для иностранных лидеров являются частью так называемой "эмоциональной дипломатии" Зеленского. В ходе их визитов включают сигналы воздушной тревоги и спешно тащат в бомбоубежища президентов и министров.Представители западных элит, которые обычно воспитывались в тепличных условиях, очень пугаются, после чего становятся более щедрыми на взносы для "защиты демократии" или на "ремонт водопровода".Анналена Бербок тоже пала жертвой таких манипуляций. Для нее в Николаеве устроили настоящее представление с "погоней"."Дронная угроза! Кортеж министра под ударом! В воскресенье днем в южноукраинском городе Николаев, в 50 километрах от российского фронта, Бербок беседует с руководителем опреснительной установки о том, как соленая вода становится чистой питьевой через фильтрацию.Внезапно сотрудник безопасности подходит к министру и решительно что-то шепчет ей на ухо. Затем все идет очень быстро: сотрудники посольства просят нас немедленно сесть в автомобили! Кортеж разгоняется до 80-100 км/ч", – пишет немецкая Bild.По словам немецких журналистов, дрон гнался за кортежом несколько километров, "беспокойство по поводу невидимой угрозы нарастало", пока им не удалось от него оторваться.Самого дрона никто из них не видел, но Анналена Бербок пережила, вероятно, одно из немногих "приключений" в своей жизни и предстанет в кругу своих однопартийцев героиней, которая побывала "на линии фронта".После инцидента Бёброк спешно прекратила визит на Украину. На полной скорости ее кортеж погнал до молдавской границы.В ходе своего скоротечного визита в Николаев глава МИД Германии из-за представления с дроном так и не успела осмотреть установки для опреснения воды, на которые немецкие фонды в прошлом году выделили почти 300 миллионов гривен.Учитывая параллельные обыски у руководства "Николаевводоканала", возможно, немцам показывать было нечего.К двухлетию начала СВО украинские спецслужбы отрапортовали о раскрытии "47 российских агентурных сетей". Самая крупная из них якобы действовала в Николаеве и состояла из 13 человек.Одним из таких "российских агентов", которого на днях обвинили в "коллаборационизме", является житель села Николаевской области. Ему в вину ставят тот факт, что в своей летней кухне в 2022 году он угощал бойцов чеченского спецназа, а также вместе с ними ужинал.Мужчину задержали в Хмельницкой области. Ему грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.Других же мужчин из Николаевской области загоняют на фронт в буквальном смысле с помощью побоев.На днях в украинском сегменте соцсетей разошлись фотографии Александра Максимова из Врадиевки Николаевской области. Фото опубликовала его дочь, которая утверждает, что ее отец был похищен и избит местными военкомами.Экс-нардеп Игорь Мосийчук, комментируя инцидент, считает, что после подобных случаев даже проукраинские граждане будут с нетерпением ожидать прихода россиян.
https://ukraina.ru/20240129/1052953293.html
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николаев, эксклюзив, анналена бербок, игорь мосийчук, дроны, владимир зеленский, всу
Николаев, Эксклюзив, Анналена Бербок, Игорь Мосийчук, дроны, Владимир Зеленский, ВСУ

"Атака" на главу МИД Германии и бесконечные сборы денег. Что происходит в Николаеве

13:14 27.02.2024 (обновлено: 13:15 27.02.2024)
 
© AFP2023 / PETER WUETHERICH
- РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AFP2023 / PETER WUETHERICH
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Город Николаев вновь сотрясают коррупционные скандалы, связанные с водоснабжением
,Власти города и области регулярно "доят" западных кредиторов и доноров якобы на ремонт водопровода, но проблема не решается, а остается извечным источником коррупционных доходов.
На днях СБУ с обысками явилась на предприятие "Николаевводоканал", а также в квартиры руководителей предприятия. Подозревают руководство в "присвоении и растрате имущества".
С обысками к ним пришли, как утверждают сотрудники предприятия, сразу же после того как они вернулись из Берлина, где в очередной раз собирали деньги на ремонт водопровода. Вероятно, в СБУ подозревали, что они вернулись не с пустыми руками.
Еще в 2022 году ВСУ обстрелами повредили водопровод в тех местах, где он был под контролем ВС РФ. С тех пор в городской водопровод стали подавать соленую воду из лимана, которая буквально уничтожила старые советские трубы.
На ремонт водопровода властям города давали деньги Дания, Италия, Германия, Бельгия, власти отдельных западных городов, не считая кредитов от западных банков, но в некоторых районах города набрать ведро питьевой воды до сих пор непросто.
На днях министр развития территорий и инфраструктуры Александр Кубраков пообещал, что питьевая вода в Николаеве появится до конца 2024 года, но это будет зависеть от сотрудничества с Данией и другими западными партнерами.
Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
29 января, 09:11
Николаев, Одесса и Харьков должны быть российскими - сенатор КовитидиПомимо новых регионов российскими должны быть Одесская, Николаевская и Харьковская области, это очевидно "практически всем", заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передает РИА Новости
В воскресенье, 25 февраля, Николаев посетила глава МИД Германии Анналена Бербок, которую местные власти снова пытались развести на ремонт водопровода, но украинские спецслужбы решили устроить для нее показательное шоу с дроном, который ее якобы преследовал.
Такие шоу для иностранных лидеров являются частью так называемой "эмоциональной дипломатии" Зеленского. В ходе их визитов включают сигналы воздушной тревоги и спешно тащат в бомбоубежища президентов и министров.
Представители западных элит, которые обычно воспитывались в тепличных условиях, очень пугаются, после чего становятся более щедрыми на взносы для "защиты демократии" или на "ремонт водопровода".
Анналена Бербок тоже пала жертвой таких манипуляций. Для нее в Николаеве устроили настоящее представление с "погоней".
"Дронная угроза! Кортеж министра под ударом! В воскресенье днем в южноукраинском городе Николаев, в 50 километрах от российского фронта, Бербок беседует с руководителем опреснительной установки о том, как соленая вода становится чистой питьевой через фильтрацию.
Внезапно сотрудник безопасности подходит к министру и решительно что-то шепчет ей на ухо. Затем все идет очень быстро: сотрудники посольства просят нас немедленно сесть в автомобили! Кортеж разгоняется до 80-100 км/ч", – пишет немецкая Bild.
По словам немецких журналистов, дрон гнался за кортежом несколько километров, "беспокойство по поводу невидимой угрозы нарастало", пока им не удалось от него оторваться.
Самого дрона никто из них не видел, но Анналена Бербок пережила, вероятно, одно из немногих "приключений" в своей жизни и предстанет в кругу своих однопартийцев героиней, которая побывала "на линии фронта".
После инцидента Бёброк спешно прекратила визит на Украину. На полной скорости ее кортеж погнал до молдавской границы.
В ходе своего скоротечного визита в Николаев глава МИД Германии из-за представления с дроном так и не успела осмотреть установки для опреснения воды, на которые немецкие фонды в прошлом году выделили почти 300 миллионов гривен.
Учитывая параллельные обыски у руководства "Николаевводоканала", возможно, немцам показывать было нечего.
Николаев - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
24 января, 04:39
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К двухлетию начала СВО украинские спецслужбы отрапортовали о раскрытии "47 российских агентурных сетей". Самая крупная из них якобы действовала в Николаеве и состояла из 13 человек.
Одним из таких "российских агентов", которого на днях обвинили в "коллаборационизме", является житель села Николаевской области. Ему в вину ставят тот факт, что в своей летней кухне в 2022 году он угощал бойцов чеченского спецназа, а также вместе с ними ужинал.
Мужчину задержали в Хмельницкой области. Ему грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Других же мужчин из Николаевской области загоняют на фронт в буквальном смысле с помощью побоев.
На днях в украинском сегменте соцсетей разошлись фотографии Александра Максимова из Врадиевки Николаевской области. Фото опубликовала его дочь, которая утверждает, что ее отец был похищен и избит местными военкомами.
Экс-нардеп Игорь Мосийчук, комментируя инцидент, считает, что после подобных случаев даже проукраинские граждане будут с нетерпением ожидать прихода россиян.
 
НиколаевЭксклюзивАнналена БербокИгорь МосийчукдроныВладимир ЗеленскийВСУ
 
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