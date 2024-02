https://ukraina.ru/20240226/1053538995.html

Уничтожение первого "Абрамса". Итоги 26 февраля на Украине

Уничтожение первого "Абрамса". Итоги 26 февраля на Украине

В зоне СВО уничтожен первый "Абрамс"

эксклюзив

хроники

Российские военные уничтожили на Авдеевском направлении первый переданный Украине США танк Abrams сообщил РИА Новости советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин."Наши военные сообщили о уничтожении первого "Абрамса" в районе Авдеевки. Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике, до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили", — рассказал Гагин.Советник Пушилина добавил, что любая иностранная техника уязвима и новые поставки оружия Украине разделят участь предыдущих — пойдут на переплавку и восстановление городов Донбасса.В российских соцсетях уничтожение "Абрамса" вызвало ликование."Занимательные факты об "Абрамсах". В Персидском заливе во время войны 1990-1991 годов, было уничтожено 23 "Абрамса". За первые два года Иракской войны 2003-2011 годов было выведено из строя больше 100 машин. Хуситы уничтожили у саудитов порядка 45 "Абрамсов". Ну и русский "Конкурс" уже пробовал его на зуб", - отметил военкор Александр Коц.Первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв у себя в телеграм-канале написал, что танк подбили не только из гранатомёта, но и из FPV-дрона."Наших военных на Авдеевском фронте поздравляю с первым подбитым M1A1 Abrams! Заметьте, первый удар был FPV-дроном, а уже потом добили из РПГ. Таким образом понятно, что в ход пошла западная техника, которую ранее держали в резерве", - указал он.Военкор Роман Сапоньков сообщил, что уничтожили "Абрамс" военнослужащие 15-й омсбр."Дроноводы из 15 бригады сожгли первый "Абрамс", ФПВ дроном-камикадзе. Самый огромный в мире военный бюджет США vs конструктор с Алиэкспресс 0:1 Поздравляю парней, конечно. Ещё летом писал, после "Леопардов", напишу ещё раз, русской земли хватит для каждого натовского оккупанта: 1,5 метра в ширину, 2,2 метра в длину, 1,8 метра в глубину", - указал Сапоньков.В сентябре 2023 года стало известно о прибытии первых танков "Абрамс" на Украину. Об этом сообщило американское издание The New York Times со ссылкой на двух собеседников в Пентагоне. По словам американских военных, танки были направлены Киеву раньше намеченного срока, чтобы уже принять участие в запланированном на лето-осень контрнаступлении.Позднее получение "Абрамсов" подтвердил украинский президент Владимир Зеленский."Хорошие новости от министра [обороны Рустема] Умерова. "Абрамсы" уже на Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за исполнение договоренностей", — написал он в своем телеграм-канале.Точное количество поставленных танков не называлось. При этом всего Украине .предполагалось поставить 31 M1 Abrams.Поставку танков США анонсировали в конце января. Изначально в Пентагоне полагали, что танки поступят на Украину не ранее конца года, однако 21 сентября Зеленский встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом, и тот сказал, что первые "Абрамсы" Украина получит через неделю.Уже в ноябре Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ заявил, что переданные США танки не смогли сыграть большую роль на поле боя, т. к. их передали недостаточно."К счастью или к сожалению, у нас очень много разных танков. "Абрамс" - не исключение. Это качественный танк. У нас их не очень много, честно вам скажу. "Абрамс" - первый пример такого танка. Я надеюсь, что мы будем развивать наши отношения и поставок будет больше, но пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя мне сказать сложно. Их число очень мало", - подчеркнул Зеленский.В конце ноября во время визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин предложил Украине вернуть семь танков "Абрамс", а взамен предоставить Украине 28 танков "Леопард-2", которые США обязались закупить в третьих странах.В начале февраля 2024 года в комментарии изданию "Украина.ру" военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный рассказал о вероятной судьбе переброшенных под Авдеевку "Абрамсов", новости о направлении которых на передовую стали тогда появляться в СМИ."Есть информация о четырех "Абрамсах". Любой танк будет работать по пехоте. И "Леопард", и "Челленджер", и любой советский танк, который есть в ассортименте у ВСУ. С "Абрамсами" мы еще не сталкивались. Но я не думаю, что они будут намного лучше "Леопардов" последних моделей, которые мы сжигали под Работино. У нас хватает FPV-дронщиков, артиллерии и ФАБов, чтобы мы в случае обнаружения "Абрамса" ударили по нему. В конце концов, для нас это дело чести.Мы уже уничтожили все виды натовской техники, кроме "Абрамсов". Нам нужно уничтожить этот танк, чтобы нанести удар по престижу американского ВПК. Они станут для нас приоритетной целью, на которой сконцентрируется наша разведка", - отметил Угольный.Примечательно, что, согласно ряду источников, уничтоженный "Абрамс" относится к украинской 47-й омбр "Магура". На эту бригаду командование ВСУ возлагало особые надежды в неудачном наступлении летом-осенью 2022 года. При этом в бригаду в приоритетном порядке направляли западную военную технику.Уничтожение "Абрамса" прокомментировали и на Украине."Первый пораженный M1A1SA Abrams ВСУ под Авдеевкой. На видео можно заметить активное выгорание пороховых зарядов в забашенной нише танка, как пишут в телеграме. Как видим сейчас роль любого танка снизилась. Теперь важнее уберечь танк от прилётов беспилотников, которых на ЛБС очень много. Вывод: сейчас получается важно не столько современность танков, а их количество и оборона по кругу. Также повышается роль артиллерии, которая может наносить удары удалено. Как видим положение у ВСУ ухудшается", - указал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", опубликовав видео подбитого танка.Другой популярный на Украине телеграм-канал - "ЗеРада" - отметил, что поражение танка может иметь и политические последствия."В настоящее время любой, даже самый технологичный танк, не прикрытый на поле боя РЭБ, становится очень дорогой грудой металлолома. Абсолютно логично, что первый уничтоженный Abrams тоже был подбит именно FPV-дроном. Не отвеченным остаётся только вопрос, кто додумался использовать дорогую, штучную американскую технику таким бездарным образом? Партнёрам это не понравится! Горящие Abrams будут больно бить по репутации американских производителей оружия", - отмечалось в публикации канала.Авторы также предположили, что случившееся может быть намеренной местью Зеленского Байдену "за неспособность решить вопрос с продолжением американской поддержки Украины".

Егор Леев

Егор Леев

