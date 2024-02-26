https://ukraina.ru/20240226/1053537652.html

На поле боя произошёл перелом. О чём говорили эксперты 26 февраля

На поле боя произошёл перелом. О чём говорили эксперты 26 февраля - 26.02.2024 Украина.ру

На поле боя произошёл перелом. О чём говорили эксперты 26 февраля

Украина.ру, 26.02.2024

2024-02-26T18:02

2024-02-26T18:02

2024-02-26T18:02

эксклюзив

александр казаков

россия

нато

белоруссия

украина

запад

всу

александр полищук

авдеевка

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"Сверхзадача Запада – сохранить левобережную Украину и черноморские порты"Освобождение Авдеевки, бесспорно, стало крупным успехом наших вооружённых сил. Но настораживает появившаяся у нас атмосфера, что это едва ли не решающая победа и нам пора готовиться наступать чуть ли не на Киев.Это опасное мировоззрение, предупреждает профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.По его словам, эта победа еще не означает крушения фронта противника. У него еще немало сил для сопротивления. Пока что мы одержали хорошую тактическую победу, но наши достижения стратегического уровня, которые лишат Украину способности к сопротивлению, еще впереди."Давайте не будем повторять ошибку стран НАТО. Они в ноябре 2022 года посчитали, что с русской армией почти покончено и это новая Цусима для России.Когда мы будем брать Харьков, Днепропетровск и Полтаву, когда хотя бы возьмем Запорожье и вернем Херсон — тогда мы можем сказать, что мы одержали настоящую стратегическую победу.Сейчас результат, полученный в Авдеевке, необходимо закрепить", – заявил Фененко.При этом, подчёркивает эксперт, если Украина будет терпеть поражение, Запад "включит" грузинский вариант: мы увидим обилие делегаций, послов, спецпредставителей, которые будут России предлагать остановить фронт и пойти на перемирие."Их задача — сохранить левобережную Украину и черноморские порты. И это будет сверхзадача Запада. А нам необходимо тогда подумать, как не проиграть мир. Ведь можно выиграть войну, но проиграть мир", – сказал Фененко.Носители страхаНеправильно говорить, что противнику, ВСУ, удалось выскользнуть из Авдеевки, говорит военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.Дело в том, поясняет он, что большинство бригад и так было за Авдеевкой. В основном в Авдеевке были 110-я, 105-я и "Азов"* – и они рванули, как только пошло наше наступление по всему фронту. То есть их выскальзывание – это их же повальное бегство в виду утраты управления штабами, заявил эксперт."Когда наши диванные стратеги кричат об окружении, они забывают, что те, кто выбрались и уцелел – это всегда носители страха и они всегда этот страх распространяют среди тех, с кем сталкиваются. Порой это лучше, чем полное уничтожение.Вспомните Сталинград: окружили в ноябре, а зачистили лишь ко 2 февраля", – сказал Полищук.Что касается дальнейший действий российской армии, историк полагает, что тактика будет прежней – пока распутица, будут удары авиации, артобстрелы, работа дронов и действия штурмовых бронегрупп – тактика тысяч порезов на небольшую глубину, что позволит измотать ВСУ, нанести им огневое поражение, подорвать моральный дух постоянными потерями опорников."Пока природа не позволит планировать глубокие прорывы чревато.Хотя на войне удивил – значит победил, так что от нашего командования вполне возможны сюрпризы", – отметил эксперт."Наша страна должна выйти на границу с НАТО"Перелом на поле боя уже произошел. В этом никто не сомневается. И единственное, что остается киевскому режиму, – террор. Это типичная бандеровская история, уверен советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" в Госдуме Александр Казаков.При этом Москва публично заявила Западу о своей позиции – у ракеты, которая бьет на большое расстояние, есть эффект обратной петли. Именно на это расстояние мы будем отодвигать линию безопасности от нашей территории.Дадите на 300 – будем отдвигать на 300 километров. Дадите на 500 – будем на 500. На 1000 дайте – мы выйдем на границу с Польшей.По его мнению, Москва приняла стратегическое решение (последний раз такие решения принимались 100 лет назад), чтобы между нами и Западом больше не было буферных государств."Наша страна должна непосредственно выйти на границу с НАТО (Финляндия и Прибалтика). Тогда между нами не будет шакала Табаки. Будем мы (Маугли) и Запад (злой Шерхан). И никакой шакал не будет кусать нас за пятки, стравливая друг с другом.Кстати, в этом смысле для России важна Белоруссия. Потому что Союзная группировка уже вышла на границу с НАТО (Польша)", – сообщил Казаков.*Организация запрещена в России

https://ukraina.ru/20240224/1053499682.html

https://ukraina.ru/20240226/1053518278.html

https://ukraina.ru/20240226/1053520840.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, александр казаков, россия, нато, белоруссия, украина, запад, всу, александр полищук, авдеевка