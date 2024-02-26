https://ukraina.ru/20240226/1053512674.html

Манипуляция, которой не верят даже на Украине. Зеленский солгал о потерях ВСУ

Манипуляция, которой не верят даже на Украине. Зеленский солгал о потерях ВСУ - 26.02.2024 Украина.ру

Манипуляция, которой не верят даже на Украине. Зеленский солгал о потерях ВСУ

Президента Украины Владимира Зеленского уличили во лжи после заверений о том, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек погибшими

2024-02-26T07:56

2024-02-26T07:56

2024-02-26T07:56

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"Потери ВСУ за два года составили как минимум полмиллиона человек, и подтверждение тому - огромные поля кладбищ по всей территории, подконтрольной режиму Зеленского, где под украинским флагом хоронят солдат", - сказал председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.По его словам, погибшие украинские солдаты Зеленским не воспринимаются как люди."Это не потери для ЗеФюрера, поэтому он даже про них и не говорит, а твердит про какую-то виртуальную 31 тысячу, существенно занижая число реальных потерь. Такое количество безвозвратных потерь у ВСУ было всего за один летний месяц прошлогоднего "контрнаступа", - подчеркнул Рогов.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет объяснил, что киевские власти сознательно скрывают ужасную статистику, потому что реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок.По его словам, своими "виртуальными заявлениями" о потерях Зеленский пытается поднять боевой дух измотанного и деморализованного после "мясных штурмов украинского воинства".Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") назвал слова Зеленского о потерях обычной манипуляцией, которой не верят даже на Украине."Есть ложь, наглая ложь, а есть слова Зеленского, который врет, как дышит, особенно в том, что касается обстановки на фронте. К чему тогда мобилизация, в которую украинцев хватают на улицах и сразу же увозят на фронт?… Обычная манипуляция, которой, впрочем, не верят даже на Украине", - сказал Журавлев.По его мнению, если Зеленского попросят уточнить цифры, то могут найтись и фальшивые бумаги, в которых будет значиться именно такое количество погибших, семьи которых получили денежные компенсации."Но ведь даже из украинских источников известно, что средства получает едва ли не каждый десятый, остальных просто обманывают, затягивают оформление, выкидывают из списков. Еще одно украинское ноу-хау - официально не признавать смерть, и для этого тела специально не забирают с поля боя. И бойцы считаются пропавшими без вести", - подчеркнул депутат.Журавлев предположил, что если учитывать все хитрости, к которым прибегает киевский режим, то число только погибших солдат и офицеров в ВСУ вряд ли составит меньше 600 тысяч. Он считает, что названная Зеленским цифра в 31 тысячу человек близка к числу людей, что ВСУ потеряли во время одних только последних боев за Авдеевку."Плюс те, что получили ранение, а по обычным военным прикидкам их бывает примерно втрое больше, чем убитых, - недаром эту цифру Зеленский категорически отказывается называть, по ней можно многое выяснить", - добавил парламентарий.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо возмутился, что украинский лидер привел чудовищно заниженные цифры."Заявления о потерях якобы 31 тысячи украинских солдат выглядят просто абсурдно и крайне далеки от реальности. Чудовищно заниженные цифры безрассудных потерь ВСУ - это старый порочный механизм махинаций с "мертвыми душами". И главное, кто больше всех страдает от этого циничного лицемерия? Украинские семьи: матери, жены, дети. Ведь все остальные люди числятся пропавшими без вести, ранеными, о которых киевский режим бессовестно умалчивает, или просто никогда не существовавшими. Однако я твердо уверен, что сам Зеленский обязательно будет взвешен, посчитан и найден пустышкой", - сказал Сальдо.Глава региона также заявил, что такая "неприкрытая ложь" возмутила даже сторонников киевского режима, добавив, что Зеленский - "антинародный политик"."Вы думаете эту трагикомедию только мы видим, а там, на оккупированных территориях, народ ничего не понимает? Кровавый клоун - это самая популярная характеристика Зеленского как среди наших людей, так и среди тех, кто пока что лояльно относится к киевскому режиму. Политик, которого привели к власти в период после госпереворота. И наш народ это инстинктивно понимает. Украина оказалась просто в каком-то кошмаре. Если бы люди могли там открыто говорить, они бы твердо заявили, наша семья - вместе с Россией", - заключил Сальдо.Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова заверила, что каждый гражданин Украины понимает, что Зеленский лжет."Раньше ЗеПрезидент за людей не считал русскоязычное население Донбасса, сейчас он за людей перестал считать население оставшихся частей Украины. <...> Граждане Украины - для него не люди, а единицы, на которых можно еще получить западных денег. <...> Думаю, именно этим и объясняется то, что он занизил в разы потери, оставив в рядах ВСУ столько "мертвых душ" - чтобы их финансировали как живых. А деньги продолжат выводить заграницу", - сказала дипломат.Издание New York Times также обратило внимание на то, что озвученная Зеленским цифра украинских потерь значительно ниже даже прошлогодних американских оценок."Это резко расходится с оценками американских чиновников, которые прошлым летом оценивали потери значительно выше, говоря, что порядка 70 тысяч украинцев погибли и 100-120 тысяч получили ранения", - сказано в публикации.Газета отмечает, что не имеет возможности провести независимую проверку цифры, оглашенной Зеленским в то время, как российские войска теснят украинские силы на "большей части 600-мильного фронта", а командование ВСУ давно говорит о необходимости дополнительной мобилизации.

https://ukraina.ru/20240222/1053453901.html

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