https://ukraina.ru/20240223/1053471149.html
"Проситель в потертой водолазке": политолог раскрыл, почему мир устал от драмы под названием "Зеленский"
"Проситель в потертой водолазке": политолог раскрыл, почему мир устал от драмы под названием "Зеленский" - 23.02.2024 Украина.ру
"Проситель в потертой водолазке": политолог раскрыл, почему мир устал от драмы под названием "Зеленский"
На Мюнхенской конференции президент Украины отрабатывал свою роль "нагловатого просителя в потертой водолазке". Европейские политики чувствуют усталость от непрекращающейся драмы под названием "Зеленский", но подписали дежурные документы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2024-02-23T03:15
2024-02-23T03:15
2024-02-23T03:15
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В ФРГ с 16 по 18 февраля проходила 60-я Мюнхенская конференция по безопасности. В ней участвовали около 40 глав государств и правительств, более 90 министров.На конференции президенту Украины Владимиру Зеленскому снова надавали безумных обещаний, но не было никакой конкретики. То же самое соглашение, подписанное между Киевом и Берлином, Киевом и Парижем по сути повторение тех самых обещаний, которые уже давались Украине, рассказал политолог.Ни о каком вступлении Украины в НАТО и ЕС речь не идет. Хотя европейские лидеры часто на словах это обещают. Например, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина должна стать членом НАТО и ЕС, но "это не точно", добавил эксперт.Общий настрой Мюнхенской конференции – "Россия угрожает, нужно готовиться к десятилетиям противостояния". Все это напоминает риторику 60–70-х годов прошлого века еще до пресловутой разрядки. Действия коллективного Запада перечеркнули десятилетия вменяемого диалога России и Европы, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240222/1053454891.html
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новости, мюнхенская конференция, владимир зеленский, запад, ес, россия, европа, германия, документы, нато
Новости, Мюнхенская конференция, Владимир Зеленский, Запад, ЕС, Россия, Европа, Германия, документы, НАТО
"Проситель в потертой водолазке": политолог раскрыл, почему мир устал от драмы под названием "Зеленский"
На Мюнхенской конференции президент Украины отрабатывал свою роль "нагловатого просителя в потертой водолазке". Европейские политики чувствуют усталость от непрекращающейся драмы под названием "Зеленский", но подписали дежурные документы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
В ФРГ с 16 по 18 февраля проходила 60-я Мюнхенская конференция по безопасности. В ней участвовали около 40 глав государств и правительств, более 90 министров.
На конференции президенту Украины Владимиру Зеленскому снова надавали безумных обещаний, но не было никакой конкретики. То же самое соглашение, подписанное между Киевом и Берлином, Киевом и Парижем по сути повторение тех самых обещаний, которые уже давались Украине, рассказал политолог.
Ни о каком вступлении Украины в НАТО и ЕС речь не идет. Хотя европейские лидеры часто на словах это обещают. Например, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина должна стать членом НАТО и ЕС, но "это не точно", добавил эксперт.
"Зеленский отрабатывал свою роль нагловатого просителя в потертой водолазке. Европейские политики чувствуют усталость от непрекращающейся драмы под названием "Зеленский". Тем не менее дежурные фразы были сказаны и документы были подписаны", - подчеркнул Камкин.
Общий настрой Мюнхенской конференции – "Россия угрожает, нужно готовиться к десятилетиям противостояния". Все это напоминает риторику 60–70-х годов прошлого века еще до пресловутой разрядки. Действия коллективного Запада перечеркнули десятилетия вменяемого диалога России и Европы, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь