https://ukraina.ru/20240222/1053480128.html

Бундестаг принял резолюцию о дальнобойных ракетах для ВСУ

Бундестаг принял резолюцию о дальнобойных ракетах для ВСУ - 22.02.2024 Украина.ру

Бундестаг принял резолюцию о дальнобойных ракетах для ВСУ

В четверг, 22 февраля, бундестаг в Германии большинством голосов определил, что Киеву необходимо поставить дальнобойное оружие для поражения стратегических объектов в тылу РФ. Об этом сообщает РИА Новости

2024-02-22T19:28

2024-02-22T19:28

2024-02-22T19:28

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Уточняется, что за поставку высказались 382 членов парламента, против – 284, воздержались двое. До этого бундестаг отклонил проект резолюции фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), содержавший призыв к правительству Германии передать Киеву крылатые ракеты Taurus. В принятом проекте резолюции социал-демократов канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободных либералов (СвДП) и "Зеленых" ракеты Taurus напрямую не упоминаются, но там есть призыв к кабмину начать поставки на Украину дальнобойных систем для поражения стратегических объектов в российском тылу. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал безоговорочную поддержку Киеву в течение последующих десяти лет, а позже признал, что боевые действия на Украине сильно ударили по Германии.

https://ukraina.ru/20240217/1053361832.html

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новости, украина, сво, спецоперация, всу, бундестаг