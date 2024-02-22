Бундестаг принял резолюцию о дальнобойных ракетах для ВСУ - 22.02.2024 Украина.ру
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Бундестаг принял резолюцию о дальнобойных ракетах для ВСУ
Бундестаг принял резолюцию о дальнобойных ракетах для ВСУ - 22.02.2024 Украина.ру
Бундестаг принял резолюцию о дальнобойных ракетах для ВСУ
В четверг, 22 февраля, бундестаг в Германии большинством голосов определил, что Киеву необходимо поставить дальнобойное оружие для поражения стратегических объектов в тылу РФ. Об этом сообщает РИА Новости
2024-02-22T19:28
2024-02-22T19:28
новости
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бундестаг
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Уточняется, что за поставку высказались 382 членов парламента, против – 284, воздержались двое. До этого бундестаг отклонил проект резолюции фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), содержавший призыв к правительству Германии передать Киеву крылатые ракеты Taurus. В принятом проекте резолюции социал-демократов канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободных либералов (СвДП) и "Зеленых" ракеты Taurus напрямую не упоминаются, но там есть призыв к кабмину начать поставки на Украину дальнобойных систем для поражения стратегических объектов в российском тылу. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал безоговорочную поддержку Киеву в течение последующих десяти лет, а позже признал, что боевые действия на Украине сильно ударили по Германии.
https://ukraina.ru/20240217/1053361832.html
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новости, украина, сво, спецоперация, всу, бундестаг
Новости, Украина, СВО, Спецоперация, ВСУ, Бундестаг

Бундестаг принял резолюцию о дальнобойных ракетах для ВСУ

19:28 22.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В четверг, 22 февраля, бундестаг в Германии большинством голосов определил, что Киеву необходимо поставить дальнобойное оружие для поражения стратегических объектов в тылу РФ. Об этом сообщает РИА Новости
Уточняется, что за поставку высказались 382 членов парламента, против – 284, воздержались двое.
До этого бундестаг отклонил проект резолюции фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), содержавший призыв к правительству Германии передать Киеву крылатые ракеты Taurus.
В принятом проекте резолюции социал-демократов канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободных либералов (СвДП) и "Зеленых" ракеты Taurus напрямую не упоминаются, но там есть призыв к кабмину начать поставки на Украину дальнобойных систем для поражения стратегических объектов в российском тылу.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал безоговорочную поддержку Киеву в течение последующих десяти лет, а позже признал, что боевые действия на Украине сильно ударили по Германии.
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
17 февраля, 10:55
Шольц испугался победы Путина, немцы уличили канцлера во лжиПобеда президента России Владимира Путина на Украине будет иметь для Евросоюза критические последствия. Такое мнение канцлер ФРГ Олаф Шольц иложил в своих соцсетях
 
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19:28Бундестаг принял резолюцию о дальнобойных ракетах для ВСУ
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