https://ukraina.ru/20240216/1053352464.html

Шольц приговорил ФРГ к 10-летней поддержке Украины

Шольц приговорил ФРГ к 10-летней поддержке Украины - 16.02.2024 Украина.ру

Шольц приговорил ФРГ к 10-летней поддержке Украины

Безоговорочную поддержку Киеву в течение последующих десяти лет пообещал канцлер ФРГ Олаф Шольц, подписав в президентом Украины "Двустороннее соглашение об обязательствах в области безопасности и долгосрочной поддержке". Об этом в пятницу, 16 февраля, информировало издание Вerliner zeitung

2024-02-16T17:27

2024-02-16T17:27

2024-02-16T17:34

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После начала российской спецоперации, Зеленский уже во второй раз приезжает в Берлин. Документ, подписанный в этот раз, Шольц назвал не иначе как "историческим" и заверил, что Германия „продолжит поддерживать Украину против российской агрессивной войны“. Кроме того, ФРГ пообещала Украине ещё один пакет вооружений на сумму около 1,1 миллиарда евро. В него войдут: 36 промышленных танковых и колесных гаубиц, 120 тысяч снарядов артиллерийских боеприпасов, ещё две системы ПВО и ракеты типа Iris-T. По мнению Шольца, соглашение о безопасности между двумя странами является "историческим шагом вперед". Помимо поставок вооружения, украинский партнёр обязуется „помогать в создании современных, боеспособных вооруженных сил для сдерживания любого будущего нападения“. Тем временем министр обороны ФРГ Писториус торжественно объявил, что с подписанием соглашения, Германия впервые в своей истории становится государством-гарантом. По данным СМИ, Германия только в 2024 году выделила около 7,1 млрд евро на военную помощь Украине и шесть миллиардов евро в качестве обязательств на последующие годы. Всего ФРГ предоставила Киеву около 28 млрд евро пособий, средств и разрешений на обязательства, заключили журналисты.

https://ukraina.ru/20240213/1053261989.html

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новости, олаф шольц, владимир зеленский, сво, всу, военная помощь, военная техника