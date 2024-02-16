Шольц приговорил ФРГ к 10-летней поддержке Украины - 16.02.2024 Украина.ру
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Шольц приговорил ФРГ к 10-летней поддержке Украины
Шольц приговорил ФРГ к 10-летней поддержке Украины - 16.02.2024 Украина.ру
Шольц приговорил ФРГ к 10-летней поддержке Украины
Безоговорочную поддержку Киеву в течение последующих десяти лет пообещал канцлер ФРГ Олаф Шольц, подписав в президентом Украины "Двустороннее соглашение об обязательствах в области безопасности и долгосрочной поддержке". Об этом в пятницу, 16 февраля, информировало издание Вerliner zeitung
2024-02-16T17:27
2024-02-16T17:34
новости
олаф шольц
владимир зеленский
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всу
военная помощь
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После начала российской спецоперации, Зеленский уже во второй раз приезжает в Берлин. Документ, подписанный в этот раз, Шольц назвал не иначе как "историческим" и заверил, что Германия „продолжит поддерживать Украину против российской агрессивной войны“. Кроме того, ФРГ пообещала Украине ещё один пакет вооружений на сумму около 1,1 миллиарда евро. В него войдут: 36 промышленных танковых и колесных гаубиц, 120 тысяч снарядов артиллерийских боеприпасов, ещё две системы ПВО и ракеты типа Iris-T. По мнению Шольца, соглашение о безопасности между двумя странами является "историческим шагом вперед". Помимо поставок вооружения, украинский партнёр обязуется „помогать в создании современных, боеспособных вооруженных сил для сдерживания любого будущего нападения“. Тем временем министр обороны ФРГ Писториус торжественно объявил, что с подписанием соглашения, Германия впервые в своей истории становится государством-гарантом. По данным СМИ, Германия только в 2024 году выделила около 7,1 млрд евро на военную помощь Украине и шесть миллиардов евро в качестве обязательств на последующие годы. Всего ФРГ предоставила Киеву около 28 млрд евро пособий, средств и разрешений на обязательства, заключили журналисты.
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новости, олаф шольц, владимир зеленский, сво, всу, военная помощь, военная техника
Новости, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, СВО, ВСУ, военная помощь, военная техника

Шольц приговорил ФРГ к 10-летней поддержке Украины

17:27 16.02.2024 (обновлено: 17:34 16.02.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанк78-я сессия Генассамблеи ООН
78-я сессия Генассамблеи ООН
© POOL
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Безоговорочную поддержку Киеву в течение последующих десяти лет пообещал канцлер ФРГ Олаф Шольц, подписав в президентом Украины "Двустороннее соглашение об обязательствах в области безопасности и долгосрочной поддержке". Об этом в пятницу, 16 февраля, информировало издание Вerliner zeitung
После начала российской спецоперации, Зеленский уже во второй раз приезжает в Берлин. Документ, подписанный в этот раз, Шольц назвал не иначе как "историческим" и заверил, что Германия „продолжит поддерживать Украину против российской агрессивной войны“.
"Зеленский остро нуждается в постоянном потоке военной и финансовой помощи для своей армии. Соглашение, которое сейчас заключено с Германия, призвано преодолеть время, пока Украина не станет членом НАТО. Для страны, подвергшейся нападению со стороны России, вступление в военный альянс пока не предвидится", – добавил канцлер.
Кроме того, ФРГ пообещала Украине ещё один пакет вооружений на сумму около 1,1 миллиарда евро. В него войдут: 36 промышленных танковых и колесных гаубиц, 120 тысяч снарядов артиллерийских боеприпасов, ещё две системы ПВО и ракеты типа Iris-T.
По мнению Шольца, соглашение о безопасности между двумя странами является "историческим шагом вперед". Помимо поставок вооружения, украинский партнёр обязуется „помогать в создании современных, боеспособных вооруженных сил для сдерживания любого будущего нападения“.
Тем временем министр обороны ФРГ Писториус торжественно объявил, что с подписанием соглашения, Германия впервые в своей истории становится государством-гарантом.
По данным СМИ, Германия только в 2024 году выделила около 7,1 млрд евро на военную помощь Украине и шесть миллиардов евро в качестве обязательств на последующие годы. Всего ФРГ предоставила Киеву около 28 млрд евро пособий, средств и разрешений на обязательства, заключили журналисты.
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