https://ukraina.ru/20240220/1053429263.html

Боевые действия на Украине сильно ударили по Германии – Шольц

Боевые действия на Украине сильно ударили по Германии – Шольц - 20.02.2024 Украина.ру

Боевые действия на Украине сильно ударили по Германии – Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что боевые действия на Украине серьёзно затронули Германию, так как страна не была подготовлена к последствиям эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости

2024-02-20T18:08

2024-02-20T18:08

2024-02-20T18:08

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По его словам, после начала специальной военной операции Германия приняла срочные меры, построив в короткие сроки новые терминалы для сжиженного природного газа. Шольц также утверждает, что Германии удалось найти новых поставщиков энергоресурсов. Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал безоговорочную поддержку Киеву в течение последующих десяти лет и подписал с президентом Украины "Двустороннее соглашение об обязательствах в области безопасности и долгосрочной поддержке". По данным СМИ, Германия только в 2024 году выделила около 7,1 млрд евро на военную помощь Украине и шесть миллиардов евро в качестве обязательств на последующие годы. Всего ФРГ предоставила Киеву около 28 млрд евро пособий, средств и разрешений на обязательства.

https://ukraina.ru/20240214/1053281640.html

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новости, украина, сво, спецоперация, германия, олаф шольц, кризис, боевые действия