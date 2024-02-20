Боевые действия на Украине сильно ударили по Германии – Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что боевые действия на Украине серьёзно затронули Германию, так как страна не была подготовлена к последствиям эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости
"Последствия ужасного нападения России на Украину сильно затронули нас здесь, в Германии, потому что мы не были хорошо подготовлены", - заявил Шольц, выступая на конференции Федерального объединения работодателей Германии.
По его словам, после начала специальной военной операции Германия приняла срочные меры, построив в короткие сроки новые терминалы для сжиженного природного газа. Шольц также утверждает, что Германии удалось найти новых поставщиков энергоресурсов.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал безоговорочную поддержку Киеву в течение последующих десяти лет и подписал с президентом Украины "Двустороннее соглашение об обязательствах в области безопасности и долгосрочной поддержке".
По данным СМИ, Германия только в 2024 году выделила около 7,1 млрд евро на военную помощь Украине и шесть миллиардов евро в качестве обязательств на последующие годы. Всего ФРГ предоставила Киеву около 28 млрд евро пособий, средств и разрешений на обязательства.
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