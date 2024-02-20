Боевые действия на Украине сильно ударили по Германии – Шольц - 20.02.2024 Украина.ру
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Боевые действия на Украине сильно ударили по Германии – Шольц
Боевые действия на Украине сильно ударили по Германии – Шольц - 20.02.2024 Украина.ру
Боевые действия на Украине сильно ударили по Германии – Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что боевые действия на Украине серьёзно затронули Германию, так как страна не была подготовлена к последствиям эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости
2024-02-20T18:08
2024-02-20T18:08
новости
украина
сво
спецоперация
германия
олаф шольц
кризис
боевые действия
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По его словам, после начала специальной военной операции Германия приняла срочные меры, построив в короткие сроки новые терминалы для сжиженного природного газа. Шольц также утверждает, что Германии удалось найти новых поставщиков энергоресурсов. Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал безоговорочную поддержку Киеву в течение последующих десяти лет и подписал с президентом Украины "Двустороннее соглашение об обязательствах в области безопасности и долгосрочной поддержке". По данным СМИ, Германия только в 2024 году выделила около 7,1 млрд евро на военную помощь Украине и шесть миллиардов евро в качестве обязательств на последующие годы. Всего ФРГ предоставила Киеву около 28 млрд евро пособий, средств и разрешений на обязательства.
https://ukraina.ru/20240214/1053281640.html
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новости, украина, сво, спецоперация, германия, олаф шольц, кризис, боевые действия
Новости, Украина, СВО, Спецоперация, Германия, Олаф Шольц, кризис, боевые действия

Боевые действия на Украине сильно ударили по Германии – Шольц

18:08 20.02.2024
 
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что боевые действия на Украине серьёзно затронули Германию, так как страна не была подготовлена к последствиям эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости
"Последствия ужасного нападения России на Украину сильно затронули нас здесь, в Германии, потому что мы не были хорошо подготовлены", - заявил Шольц, выступая на конференции Федерального объединения работодателей Германии.
По его словам, после начала специальной военной операции Германия приняла срочные меры, построив в короткие сроки новые терминалы для сжиженного природного газа. Шольц также утверждает, что Германии удалось найти новых поставщиков энергоресурсов.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал безоговорочную поддержку Киеву в течение последующих десяти лет и подписал с президентом Украины "Двустороннее соглашение об обязательствах в области безопасности и долгосрочной поддержке".
По данным СМИ, Германия только в 2024 году выделила около 7,1 млрд евро на военную помощь Украине и шесть миллиардов евро в качестве обязательств на последующие годы. Всего ФРГ предоставила Киеву около 28 млрд евро пособий, средств и разрешений на обязательства.
- РИА Новости, 1920, 14.02.2024
14 февраля, 13:30
Закат Германии. Американцы хоронят немецкую экономикуСовременная Германия давно ассоциируется в общественном сознании с экономической и социальной стабильностью. Считается, что процветание прежде всего основывается на развитом промышленном производстве, обеспечивающем выпуск всего спектра потребительской продукции – от автомобилей до кофеварок
 
НовостиУкраинаСВОСпецоперацияГерманияОлаф Шольцкризисбоевые действия
 
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