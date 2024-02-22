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Киев лишил выплат женщин в декрете, имеющих статус перемещенных лиц

Киев лишил выплат женщин в декрете, имеющих статус перемещенных лиц - 22.02.2024 Украина.ру

Киев лишил выплат женщин в декрете, имеющих статус перемещенных лиц

С 1 марта 2024 года на Украине будут прекращены автоматические выплаты на проживание матерей, имеющих статус перемещенных лиц и находящихся в декрете или в отпуске по уходу за ребёнком. Об этом 22 февраля сообщила депутат Верховной Рады Нина Южанина

2024-02-22T17:20

2024-02-22T17:20

2024-02-22T17:20

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Южанина также раскритиковала власти, заявив, что те "настолько увлеклись исключениями для одних людей и ограничениями для других, что не предусмотрели поддержки для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком после достижения им трёх лет". Таким образом, с весны этого года матери Украины смогут рассчитывать на выплаты только в том случае, если предоставят дополнительные сведения о невозможности работать. Речь идёт о помощи в размере двух тысяч гривен ((52 доллара) для взрослых и трёх тысяч гривен (78 долларов) для детей, добавила Южанина. По данным минсоцполитики Украины, с 1 февраля 2024 года большая часть внутренне перемещённых лиц – переселенцев Украины, получавших помощь до 1 августа, уже лишены выплат. В начале декабря уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец заявлял, что количество получателей помощи переселенцам с 2024 года сократится в 15 раз: с 2,6 миллиона до 170 тысяч гривен. Согласно обновлённому украинскому законодательству, большинству переселенцев будут выплачивать государственную помощь только в первые шесть месяцев после обретения статуса ВПЛ. По истечении этого срока выплаты будут продолжены только для социально незащищённых слоёв, которые не могут сами о себе позаботиться.

https://ukraina.ru/20240222/1053475519.html

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новости, украина, социальные выплаты, киев, переселенцы, сво, спецоперация