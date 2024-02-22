https://ukraina.ru/20240222/1053477267.html

"Зеленский тихо умирать не захочет". Почему Шольц не даёт Украине немецкие ракеты

"Зеленский тихо умирать не захочет". Почему Шольц не даёт Украине немецкие ракеты - 22.02.2024 Украина.ру

"Зеленский тихо умирать не захочет". Почему Шольц не даёт Украине немецкие ракеты

Правительство Олафа Шольца разработало тайный план по передаче Киеву ракет для "нанесения ударов глубоко в тылу противника", сообщило 20 февраля немецкий Bild

2024-02-22T17:19

2024-02-22T17:19

2024-02-22T17:19

эксклюзив

германия

"taurus"

украина

олаф шольц

план

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По данным издания, голосование в бундестаге по этому вопросу пройдет в ближайшие дни. При этом ракеты Taurus в законопроекте прямо не упоминаются. В тексте якобы говорится о "поставках дополнительных систем вооружения дальнего радиуса действия и боеприпасов, необходимых, чтобы Украина (...) могла осуществлять целенаправленные удары по стратегически важным целям далеко в тылу российского агрессора в соответствии с международным правом".Получит ли Украина немецкие крылатые ракеты, несмотря на то, что это решение блокирует канцлер Олаф Шольц, в комментарии Украина.ру рассказал обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов."Я уверен, что никакого секретного плана нет и что это просто информационный вброс от бульварной газеты Bild. Для того, чтобы понять, что на самом деле будет происходит, достаточно прочитать, что по этому поводу пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Это издание гораздо более серьезное и я думаю, что там как раз изложена правдивая точка зрения по нынешней ситуации с ракетами Taurus", - рассказал Борисов.Он напомнил, что в одной из недавних публикаций издания приводится мнение руководителя парламентской фракции SPD в Бундестаге Рольфа Мюцениха, которое он произнес в очень резком тоне для своих однопартийцев. При этом Борисов уточнил, что Рольф Мюцених – это фактически правая рука Шольца и через него канцлер озвучивает свою точку зрения по тем вопросам, по которым ему самому не хочется высказываться."Что сказал Рольф Мюцених? Он сказал – хватит, надо прекратить дискуссию по Taurus. Это было сказано очень резко и все его однопартийцы и в правительстве поняли, что за этим стоит Шольц и что терпение у него на пределе. Еще один шаг и практически уже станет вопрос о развале правящей коалиции. Никому из-за вопроса поставок ракет Taurus Украине не хочется разваливать коалицию. Поэтому светофорной коалиции придется уступить в этом вопросе", - полагает эксперт.При этом он добавил, что Германия будет поставлять Киеву все, что только возможно, что будет выделять деньги, но по ракетам Taurus вопрос сейчас закрыт."Олаф Шольц не хочет ввязываться в прямую конфронтацию с Россией. Он понимает, что эти ракеты могут летать на расстоянии более 500 километров, а это значит, что по прямой они могут достигнут Москвы. Шольц получает телеграммы от своего посольства из Москвы, от аналитических служб, от разведывательных служб. Он прекрасно понимает, что сейчас режим в Киеве находится просто в панике и тихо умирать Зеленский не захочет", - рассказал эксперт о том, почему немецкий канцлер не хочет давать ракеты Украине.По его словам, немецкие ракеты Taurus отличаются от английских Storm Shadow или французских Scalp большей дальностью. При этом они еще и бетонобойные, намного мощнее, чем все оружие, которое было поставлено Зеленскому до сих пор."Британские и французские ракеты не дальнобойные, они не могут достичь ни Крымского моста, тем более Москвы. А ракеты Taurus – это фактически оружие возмездия. Если Зеленский, который находится под прямым воздействием англосаксонских спецслужб, получит эти ракеты, они ему запросто могут шепнуть ударить этими ракетами по Кремлю, как уже бывало не раз, когда Зеленский слушался своих англосаксонских кураторов. Если он порвал и выбросил в мусорное ведро уже почти подписанные стамбульские мирные соглашения, то он точно так же может ударить по Кремлю", - допустил Борисов.Поставка Taurus – это лучший способ столкнуть лбами Россию и Германию, продолжил эксперт. Как раз это тот сценарий, который Шольц хочет избежать, отметил он."Шольц понимает, что с этими поставками Германия окажется на пороге Третьей мировой. А основной удар придется именно на Германию. Еще надо понимать менталитет действующего канцлера Германии. Он тип северного немца. Он упертый. Упрямство и Шольц – это синонимы. Если он чего-то не хочет, то он не будет этого делать", - рассказал Борисов.При этом эксперт отметил, что нападки и давление на Шольца не прекратятся даже после резких слов Рольфа Мюцениха, но для канцлера вопрос поставок немецких крылатых ракет Украине принципиален. И он не намерен здесь уступать."Если конфликт продолжится до выборов в Германии 2025 года и на них победит HDS, а Родерик Кизеветтер станет либо министром обороны, либо главой МИД, ракеты будут поставлены Украине мгновенно. Я не исключаю, что это будет первое решение нового канцлера и министра обороны от партии HDS", - подытожил Тимофей Борисов.

https://ukraina.ru/20240220/1053429263.html

https://ukraina.ru/20240222/1053476825.html

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эксклюзив, германия, "taurus", украина, олаф шольц, план