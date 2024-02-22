На Украине у врача, который определял годность призывников, нашли миллион долларов - 22.02.2024 Украина.ру
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На Украине у врача, который определял годность призывников, нашли миллион долларов
На Украине у врача, который определял годность призывников, нашли миллион долларов - 22.02.2024 Украина.ру
На Украине у врача, который определял годность призывников, нашли миллион долларов
У бывшего главы военно-врачебной комиссии (ВВК) Черниговской области обнаружили миллион долларов. Об этом, ссылаясь на источники, сообщили журналисты издания "Суспильне"
2024-02-22T16:07
2024-02-22T16:07
новости
врач
комиссия
украина
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Силовики провели обыск в квартире экс-главы ВВК. Они обнаружили почти 1 млн долларов (92 млн руб). Имя и фамилия не разглашается.Председателем областной ВВК он работал ещё до начала СВО - до лета 2021 года.Суд отправил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога.
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новости, врач, комиссия, украина
Новости, врач, комиссия, Украина

На Украине у врача, который определял годность призывников, нашли миллион долларов

16:07 22.02.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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У бывшего главы военно-врачебной комиссии (ВВК) Черниговской области обнаружили миллион долларов. Об этом, ссылаясь на источники, сообщили журналисты издания "Суспильне"
Силовики провели обыск в квартире экс-главы ВВК. Они обнаружили почти 1 млн долларов (92 млн руб). Имя и фамилия не разглашается.
Председателем областной ВВК он работал ещё до начала СВО - до лета 2021 года.
Суд отправил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога.
 
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