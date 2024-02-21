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Про Францию забыл? Царев напомнил Столтенбергу о проблемах ЕС из-за Украины

Про Францию забыл? Царев напомнил Столтенбергу о проблемах ЕС из-за Украины - 21.02.2024 Украина.ру

Про Францию забыл? Царев напомнил Столтенбергу о проблемах ЕС из-за Украины

Обратить внимание на Европу, а не подтягивать к Украине российскую оппозицию посоветовал бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Об этом он написал в своем телеграм-канале

2024-02-21T16:17

2024-02-21T16:17

2024-02-21T16:17

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил обеспечить победу Украины, чтобы почтить память умершего Алексея Навального*. Таким образом Запад пытается подтянуть к Украине российскую оппозицию, прокомментировал Царев. Политик посоветовал главе военно-политического блока обратить внимание на Европу. Украина подписала соглашения с Германией и Францией на "миллиарды долларов дополнительной поддержки", однако в Париже уже начались из-за этого проблемы. "Наверное он просто не в курсе, что Франция уже испытывает трудности с оплатой обещанной Украине помощи на 3 млрд евро (298 млрд руб. - Ред.) из-за сокращения госрасходов", - добавил Царёв.Правительство Франции понизило прогноз ВВП страны на 2024 год. Теперь властям придется урезать расходы минимум на €10 млрд, пояснил Царев. 17 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО превосходит Россию в военном плане, однако у альянса есть проблемы в виде недостатка вооружений, в том числе боеприпасов.*включен в список террористов и экстремистов в РФ

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новости, франция, украина, йенс столтенберг