Суд Липецка национализировал кондитерскую фабрику Roshen, принадлежащую Порошенко - 19.02.2024 Украина.ру
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Суд Липецка национализировал кондитерскую фабрику Roshen, принадлежащую Порошенко
Суд Липецка национализировал кондитерскую фабрику Roshen, принадлежащую Порошенко - 19.02.2024 Украина.ру
Суд Липецка национализировал кондитерскую фабрику Roshen, принадлежащую Порошенко
Собственностью России стала кондитерская фабрика Roshen в Липецке, принадлежавшая бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну. Об этом 19 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов Липецкой области
2024-02-19T17:29
2024-02-19T17:29
новости
петр порошенко
украина
национализация
россия
активы
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Суд удовлетворил требования заместителя Генерального прокурора России о запрете деятельности Петра и Алексея Порошенко, а также Олега Казакова. Так, в доход Российской Федерации должны быть обращены акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" и 94,9976 процента долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие "Центрально-Европейской кондитерской компании", пять процентов долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие Олегу Казакову. Отмечается, что решение суда обращено к немедленному исполнению и является основанием для изменения в государственной регистрации фабрики. Оно также может быть обжаловано в апелляционном порядке в Липецком областном суде в установленные законом сроки, добавили в пресс-службе. Липецкая кондитерская фабрика Roshen не работает с 2017 года, производство закрыто, а на имущество наложен арест.
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новости, петр порошенко, украина, национализация, россия, активы
Новости, Петр Порошенко, Украина, национализация, Россия, активы

Суд Липецка национализировал кондитерскую фабрику Roshen, принадлежащую Порошенко

17:29 19.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
- РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
Читать в
Собственностью России стала кондитерская фабрика Roshen в Липецке, принадлежавшая бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну. Об этом 19 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов Липецкой области
Суд удовлетворил требования заместителя Генерального прокурора России о запрете деятельности Петра и Алексея Порошенко, а также Олега Казакова. Так, в доход Российской Федерации должны быть обращены акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" и 94,9976 процента долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие "Центрально-Европейской кондитерской компании", пять процентов долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие Олегу Казакову.
Отмечается, что решение суда обращено к немедленному исполнению и является основанием для изменения в государственной регистрации фабрики. Оно также может быть обжаловано в апелляционном порядке в Липецком областном суде в установленные законом сроки, добавили в пресс-службе.
Липецкая кондитерская фабрика Roshen не работает с 2017 года, производство закрыто, а на имущество наложен арест.
София Ротару
6 февраля, 16:11
"Помогала ВСУ": сенатор Цеков предложил национализировать отель Ротару в ЯлтеИмущество певицы Софии Ротару в Крыму необходимо национализировать из-за ее антироссийской позиции, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Об этом 6 февраля сообщили журналисты RT
 
НовостиПетр ПорошенкоУкраинанационализацияРоссияактивы
 
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Заголовок открываемого материала
17:29Суд Липецка национализировал кондитерскую фабрику Roshen, принадлежащую Порошенко
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