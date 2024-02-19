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Суд Липецка национализировал кондитерскую фабрику Roshen, принадлежащую Порошенко

Суд Липецка национализировал кондитерскую фабрику Roshen, принадлежащую Порошенко - 19.02.2024 Украина.ру

Суд Липецка национализировал кондитерскую фабрику Roshen, принадлежащую Порошенко

Собственностью России стала кондитерская фабрика Roshen в Липецке, принадлежавшая бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну. Об этом 19 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов Липецкой области

2024-02-19T17:29

2024-02-19T17:29

2024-02-19T17:29

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Суд удовлетворил требования заместителя Генерального прокурора России о запрете деятельности Петра и Алексея Порошенко, а также Олега Казакова. Так, в доход Российской Федерации должны быть обращены акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" и 94,9976 процента долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие "Центрально-Европейской кондитерской компании", пять процентов долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие Олегу Казакову. Отмечается, что решение суда обращено к немедленному исполнению и является основанием для изменения в государственной регистрации фабрики. Оно также может быть обжаловано в апелляционном порядке в Липецком областном суде в установленные законом сроки, добавили в пресс-службе. Липецкая кондитерская фабрика Roshen не работает с 2017 года, производство закрыто, а на имущество наложен арест.

https://ukraina.ru/20240206/1053119472.html

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новости, петр порошенко, украина, национализация, россия, активы