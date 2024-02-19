https://ukraina.ru/20240219/1053401405.html
Суд Липецка национализировал кондитерскую фабрику Roshen, принадлежащую Порошенко
Суд Липецка национализировал кондитерскую фабрику Roshen, принадлежащую Порошенко - 19.02.2024 Украина.ру
Суд Липецка национализировал кондитерскую фабрику Roshen, принадлежащую Порошенко
Собственностью России стала кондитерская фабрика Roshen в Липецке, принадлежавшая бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну. Об этом 19 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов Липецкой области
2024-02-19T17:29
2024-02-19T17:29
2024-02-19T17:29
новости
петр порошенко
украина
национализация
россия
активы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1c/1045763219_750:199:1418:575_1920x0_80_0_0_7762270b3fc97a23effab0780b699246.jpg
Суд удовлетворил требования заместителя Генерального прокурора России о запрете деятельности Петра и Алексея Порошенко, а также Олега Казакова. Так, в доход Российской Федерации должны быть обращены акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" и 94,9976 процента долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие "Центрально-Европейской кондитерской компании", пять процентов долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие Олегу Казакову. Отмечается, что решение суда обращено к немедленному исполнению и является основанием для изменения в государственной регистрации фабрики. Оно также может быть обжаловано в апелляционном порядке в Липецком областном суде в установленные законом сроки, добавили в пресс-службе. Липецкая кондитерская фабрика Roshen не работает с 2017 года, производство закрыто, а на имущество наложен арест.
https://ukraina.ru/20240206/1053119472.html
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1c/1045763219_187:0:1440:940_1920x0_80_0_0_5dd8b7b79918f2fb8169abf4f9422b36.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, петр порошенко, украина, национализация, россия, активы
Новости, Петр Порошенко, Украина, национализация, Россия, активы
Суд Липецка национализировал кондитерскую фабрику Roshen, принадлежащую Порошенко
Собственностью России стала кондитерская фабрика Roshen в Липецке, принадлежавшая бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну. Об этом 19 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов Липецкой области
Суд удовлетворил требования заместителя Генерального прокурора России о запрете деятельности Петра и Алексея Порошенко, а также Олега Казакова. Так, в доход Российской Федерации должны быть обращены акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" и 94,9976 процента долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие "Центрально-Европейской кондитерской компании", пять процентов долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие Олегу Казакову.
Отмечается, что решение суда обращено к немедленному исполнению и является основанием для изменения в государственной регистрации фабрики. Оно также может быть обжаловано в апелляционном порядке в Липецком областном суде в установленные законом сроки, добавили в пресс-службе.
Липецкая кондитерская фабрика Roshen не работает с 2017 года, производство закрыто, а на имущество наложен арест.