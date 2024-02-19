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ЕС направит процентные доходы от активов РФ Украине - Урсула фон дер Ляйен

ЕС направит процентные доходы от активов РФ Украине - Урсула фон дер Ляйен - 19.02.2024 Украина.ру

ЕС направит процентные доходы от активов РФ Украине - Урсула фон дер Ляйен

Процентные доходы, полученные от замороженных российских активов, Евросоюз направит на финансирование Украины в ближайшие дни. Об этом 19 февраля сообщила глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен

2024-02-19T17:12

2024-02-19T17:12

2024-02-19T17:33

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Все юридические вопросы для использования процентов с российских денег будут урегулированы в ближайшем будущем. Об этом глава ЕК сообщила на пресс-конференции партии "Христианско-демократический союз" (ХДС).Ранее глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль заявил, что Украина планирует восстановить страну за счёт попавших под санкции российских активов. По его словам, сегодня страна располагает почти 700-ми такими активами. Российские власти считают попытки присвоить зарубежные активы России воровством и предупреждают об ответных мерах.

https://ukraina.ru/20240214/1053292117.html

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новости, евросоюз, еврокомиссия, замороженные активы, сво, санкции, антироссийские санкции, украина, урсула фон дер ляйен