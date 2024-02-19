Украина хочет продать сотни попавших под санкции российских активов
09:00 19.02.2024 (обновлено: 09:07 19.02.2024)
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Украина планирует восстановить страну за счет попавших под санкции российских активов. Об этом заявил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль на японо-украинской конференции по продвижению экономического роста и восстановления Украины, проходящей в Токио
"Мы планируем продажу попавших под санкции активов (РФ - ред.). В настоящее время мы располагаем 691-м таким активом", - отметил он.
Коваль не перечислил, о каких именно активах идет речь. Однако на слайде презентации, которая демонстрировалась при его выступлении, значились ООО "Аэрок", ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" и ООО "Мотордеталь-Конотоп".
На днях Еврокомиссия сообщила, что на восстановление Украины после почти двух лет полномасштабных военных действий понадобится 486 миллиардов долларов. Это совместная оценка украинского правительства, Всемирного банка и ООН, которая охватывает период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023-го. Годом ранее она составляла 411 миллиардов долларов.
Эта сумма рассчитана на десять лет, уточняет ЕК. 17 процентов нужно на восстановление и реконструкцию жилья, 15 процентов — транспорта, 14 — торговли и промышленности, 12 — сельского хозяйства, 10 — энергетики.
Эта сумма рассчитана на десять лет, уточняет ЕК. 17 процентов нужно на восстановление и реконструкцию жилья, 15 процентов — транспорта, 14 — торговли и промышленности, 12 — сельского хозяйства, 10 — энергетики.
По данным украинских властей, в 2024 году стране понадобится около 15 миллиардов долларов для неотложных мер, около 5,5 миллиарда из них удалось получить от международных партнеров страны, а также за счет собственного бюджета.
"Мы видим, что потребности в реконструкции за последний год продолжают расти", — заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.
"Мы видим, что потребности в реконструкции за последний год продолжают расти", — заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.
По его мнению, главным источником для восстановления страны "должна стать конфискация российских активов, замороженных на Западе".
Российские власти считают попытки присвоить зарубежные активы России воровством и предупреждают об ответных мерах.
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