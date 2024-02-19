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Украина хочет продать сотни попавших под санкции российских активов

Украина хочет продать сотни попавших под санкции российских активов - 19.02.2024 Украина.ру

Украина хочет продать сотни попавших под санкции российских активов

Украина планирует восстановить страну за счет попавших под санкции российских активов. Об этом заявил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль на японо-украинской конференции по продвижению экономического роста и восстановления Украины, проходящей в Токио

2024-02-19T09:00

2024-02-19T09:00

2024-02-19T09:07

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"Мы планируем продажу попавших под санкции активов (РФ - ред.). В настоящее время мы располагаем 691-м таким активом", - отметил он.Коваль не перечислил, о каких именно активах идет речь. Однако на слайде презентации, которая демонстрировалась при его выступлении, значились ООО "Аэрок", ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" и ООО "Мотордеталь-Конотоп".На днях Еврокомиссия сообщила, что на восстановление Украины после почти двух лет полномасштабных военных действий понадобится 486 миллиардов долларов. Это совместная оценка украинского правительства, Всемирного банка и ООН, которая охватывает период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023-го. Годом ранее она составляла 411 миллиардов долларов. Эта сумма рассчитана на десять лет, уточняет ЕК. 17 процентов нужно на восстановление и реконструкцию жилья, 15 процентов — транспорта, 14 — торговли и промышленности, 12 — сельского хозяйства, 10 — энергетики. По данным украинских властей, в 2024 году стране понадобится около 15 миллиардов долларов для неотложных мер, около 5,5 миллиарда из них удалось получить от международных партнеров страны, а также за счет собственного бюджета."Мы видим, что потребности в реконструкции за последний год продолжают расти", — заявил премьер Украины Денис Шмыгаль. По его мнению, главным источником для восстановления страны "должна стать конфискация российских активов, замороженных на Западе".Российские власти считают попытки присвоить зарубежные активы России воровством и предупреждают об ответных мерах.

https://ukraina.ru/20240118/1052748410.html

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новости, активы, россия, украина, восстановление