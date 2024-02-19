Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении второго беспилотника над регионом
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа стенда МИА "Россия сегодня". День второй
Над Брянской областью сбили второй украинский беспилотник, сообщил 19 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале
Утром 19 февраля в 8:15 Богомаз об уничтожении реактивного беспилотного летательного аппарата самолетного типа над Брянским.
"Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Второй беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал губернатор.
В результате атак ВСУ пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте, добавил глава региона.
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