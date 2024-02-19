Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении второго беспилотника над регионом - 19.02.2024 Украина.ру
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Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении второго беспилотника над регионом
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении второго беспилотника над регионом - 19.02.2024 Украина.ру
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении второго беспилотника над регионом
Над Брянской областью сбили второй украинский беспилотник, сообщил 19 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале
2024-02-19T09:50
2024-02-19T09:50
новости
россия
брянская область
александр богомаз
беспилотники
бпла
пво
всу
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Утром 19 февраля в 8:15 Богомаз об уничтожении реактивного беспилотного летательного аппарата самолетного типа над Брянским."Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Второй беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал губернатор.В результате атак ВСУ пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте, добавил глава региона.
https://ukraina.ru/20240219/1053386778.html
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новости, россия, брянская область, александр богомаз, беспилотники, бпла, пво, всу
Новости, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, беспилотники, БПЛА, ПВО, ВСУ

Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении второго беспилотника над регионом

09:50 19.02.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа стенда МИА "Россия сегодня". День второй
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня. День второй - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Над Брянской областью сбили второй украинский беспилотник, сообщил 19 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале
Утром 19 февраля в 8:15 Богомаз об уничтожении реактивного беспилотного летательного аппарата самолетного типа над Брянским.
"Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Второй беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал губернатор.
В результате атак ВСУ пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте, добавил глава региона.
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09:33
Солдаты НАТО, британский беспилотник, освобождение коксохима. Главное на Украине на утро 19 февраляВ Генштабе ВС РФ сообщили о воюющих на Украине военнослужащих стран - членов НАТО. Российские военные полностью освободили коксохимический завод на Украине. В ДНР перехватили британский беспилотник, нацеленный на объект гражданской инфраструктуры в Мариуполе
 
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09:50Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении второго беспилотника над регионом
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