Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении второго беспилотника над регионом

Солдаты НАТО, британский беспилотник, освобождение коксохима. Главное на Украине на утро 19 февраля В Генштабе ВС РФ сообщили о воюющих на Украине военнослужащих стран - членов НАТО. Российские военные полностью освободили коксохимический завод на Украине. В ДНР перехватили британский беспилотник, нацеленный на объект гражданской инфраструктуры в Мариуполе