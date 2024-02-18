https://ukraina.ru/20240218/1026751225.html

Манифест украинского национализма "Самостийна Украина" Николая Михновского

Манифест украинского национализма "Самостийна Украина" Николая Михновского - 18.02.2024 Украина.ру

Манифест украинского национализма "Самостийна Украина" Николая Михновского

Николай Михновский даже среди российских украинофилов считался человеком несколько неадекватным. Однако именно эму принадлежит сомнительная честь выдвижения идеи независимости, представленная в брошюре "Самостийна Украина", основные тезисы которой были обнародованы 19 февраля 1900 года в Полтаве

2024-02-18T09:15

2024-02-18T09:15

2024-02-18T09:15

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Был ли Николай Михновский автором идеи независимой Украины? Безусловно, нет.Ещё в 1895 году на Галичине украинский социалист Юлиан Бачинский издал книгу "Ukraina Irredenta" ("Украина угнетённая"), в которой на основании марксистского анализа зарождения и развития капиталистических отношений обосновал необходимость создания Украинского соборного государства под девизом: "свободная, великая, политически самостоятельная Украина, единая, неделимая от Сяна по Кавказ".При этом автор подчёркивал, что использует термин "Украина" не в национальном, а в территориальном значении.А вот для надднепрянца Николая Михновского, который в 1897 году посещал Львов и установил связи с местными украинскими деятелями, именно вопрос национальности оказался ключевым.Хотя украинские историки и СМИ переписывают друг у друга тезис о том, что Михновские — старинный казацкий род, фамилия "Михновский" находится в списке 2 776 уникальных фамилий польской шляхты.Поэтому не исключено, что дикий бытовой шовинизм отца Николая Михновского, священника в селе Туровка Полтавской губернии (ныне Киевская область), был вызван именно противоречиями между его политической проукраинской позицией и неукраинским этническим происхождением.Этот шовинизм фактически сломал судьбу его сына, когда тот в 1899-м, работая в адвокатской конторе в Киеве, увёл жену своего начальника. Пара уехала в Харьков, но против брака выступил отец Николая, поскольку женщина была еврейкой.Уже на первом курсе юридического факультета Киевского университета имени Св. Владимира, куда Михновский поступил в 1890-м, он присоединился к стал членом "Молодой громады".В поисках сторонников радикально настроенный юноша в 1892 году вступил в тайную студенческую организацию, которая была основана группой студентов Харьковского университета летом 1891 года. Четверо молодых людей (в том числе Иван Липа) присягнули на верность Украине и основали тайное политическое общество, назвав его в честь "Братством тарасовцев".Михновский, присоединившийся к киевской ячейке организации быстро стал идеологом и лидером Братства. Именно он как будущий юрист взял на себя разработку идеологической платформы, известной как "Credo молодого украинца"."Братство тарасовцев" провозгласило своей целью борьбу за "самостоятельную суверенную Украину, соборную, единую и нераздельную, от Сана до Кубани, от Карпат до Кавказа, свободную среди свободных, без пана и хама, без классовой борьбы, федеративную по своей сути".Организация прекратила своё существование в 1893 году после того, как часть "тарасовцев" была арестована, а оставшиеся высланы из городов.Михновскому же удалось избежать ареста. Он успешно окончил обучение и начал работать в одной из адвокатских контор Киева.В 1897 году, приехав во Львов, он установил тесные контакты с галицкими проукраинскими деятелями и закупил большое количество запрещённых изданий, в том числе произведения Михаила Драгоманова и Ивана Франко.В январе 1900 года Николай Михновский в Харькове принял участие в создании Революционной украинской партии (РУП).19 и 26 февраля того же года Михновский выступил перед участниками Шевченковских праздников в Полтаве и Харькове с речами, в которых изложил идею создания "самостийной Украины" и призвал к вооружённой борьбе за права украинского народа.Позже они были оформлены в брошюру "Самостийна Украина", которая во второй половине 1900-го была издана во Львове как официальный документ РУП — причём без указания фамилии Михновского, чтобы не создавать тому проблем в Российской империи.Это сочинение можно разделить на несколько взаимосвязанных частей.Исторически обосновывая права украинской нации на самоопределение, Михновский заявил, что украинцы имели собственную государственность, примерами которой являются княжества Киевской Руси, галицко-русское княжество, литовско-русское княжество, гетманаты Хмельницкого и Мазепы.Далее он анализирует Переяславский договор (который называет "Переяславской Конституцией"), и приходит к выводу, что в результате его заключения была образована конфедерация Московского царства и казацкого государства. В дальнейшем, в результате противоправных и односторонних действий России, Украина была включена в состав империи, а поэтому ныне украинская нация имеет право решать свою судьбу самостоятельно.В качестве движущей силы национального освобождения Михновский видит новую элиту — "украинскую интеллигенцию третьего поколения". Если первые два поколения интеллигенции служили Польше и России, то третье поколение будет служить украинскому народу, оно станет организатором борьбы за национальные права. При этом Михновский допускал все формы борьбы — от культурной до вооружённого восстания.Хотя брошюра имеет 23 страницы, главной ценностью манифеста стал набор хлёстких лозунгов, которые и содействовали его популяризации.Главное, за что вот уже больше сотни лет любят Михновского радикальные украинские националисты, — это высказанные в "Самостийной Украине" де-факто нацистские идеи, вроде "Украина — для украинцев", "субъект неукраинской национальности не может быть при должности в державе украинской".Эти же идеи Михновский в концентрированном виде изложил в 1902 году в виде "10 заповедей Украинской народной партии" (он был одним из создателей УНП, посчитав РУП слишком социалистической).Первая из заповедей — "одна, единая, нераздельная, от Карпат аж по Кавказ, самостийная, свободная, демократическая Украина — республика рабочих людей" — является адаптацией привычного лозунга, а вот последующие — классический нацизм:"2. Все люди — твои братья, но москали, ляхи, венгры, румыны и евреи суть враги нашего народа, пока они господствуют над нами и эксплуатируют нас.3. Украина — для украинцев. Итак, выгони отовсюду с Украины чужаков-угнетателей.4. Всюду и всегда употребляй украинский язык. Пусть ни жена твоя, ни дети твои не поганят твоего дома языком чужаков-угнетателей. (…)10. Не бери себе жены из чужаков, поскольку дети твои будут тебе врагами, не дружи с врагами нашего народа, потому что ты добавляешь им силы и отваги".Показательно, что по данным польского историка Гжегоша Мотыки, при переводе этого символа веры с украинского на европейские языки, его пришлось отредактировать, изъяв призывы к геноциду и этническим чисткам.В 1904 году, когда в России праздновалось 250-летие "воссоединения Малороссии и Великороссии", УНП в знак протеста решила взорвать в Харькове памятник Пушкину, а в Киеве и Одессе — памятники российским императорам.Акцию в Харькове осуществила подпольная боевая организация УНП "Оборона Украины", которой руководил Виктор Чеховский, но вдохновителем теракта был именно Михновский. Однако взрывное устройство, заложенное у памятника Пушкину, оказалось слишком слабым, пострадал лишь пьедестал.Однако теракт не возымел ожидаемого эффекта — реакция общества была отрицательной, и даже орган РУП назвал исполнителей акции "кружком политических придурков".Вне узкого круга единомышленников Михновский при жизни так и остался непонятным, нежелательным и даже небезопасным.Он пытаясь донести свои идеи до широкого круга жителей Малороссии и даже Донбасса, популяризировал их в периодических изданиях, которые основывал одно за другим, несмотря на административные запреты: "Независимая Украина" (1905), "Хлебороб" (1905), "Слобожанщина" (1906), "Сноп" (1912-1913).Пытаясь использовать любые возможности для агитационной работы, в 1909 году Михновский создал товарищество взаимного кредитования. В 1912-1913 годах Михновский активно работал в Харьковском товариществе имени Квитки-Основьяненко.Последние годы перед Первой мировой войной Михновский посвятил пропаганде национальных идей среди промышленников и зернопроизводителей Слобожанщины и Донецкого бассейна. Он и сам принял активное участие в организации соляной промышленности в Славянском районе. Под его влиянием немало промышленников приняли участие в украинском национальном движении.С началом Первой мировой войны Михновский попал на фронт, но вскоре перевёлся в Киев, где служил в Киевском военном окружном суде. Он раздумывал над тем, как заложить фундамент будущей украинской армии, и полагал, что каждый российский военнослужащий-украинец должен считать себя воином будущей украинской армии. Михновский намеревался инициировать создание украинских частей и в российской армии, однако в ту пору его замысел не нашёл необходимой поддержки.С началом революционных событий 1917 года Михновский активно включился в политическую борьбу.15 марта он собрал своих единомышленников и заявил о создании альтернативной Центральной Рады, декларировавшей курс на независимость Украины, но в результате эта группа вошла в состав ЦР.Петлюра деятельность Михновского публично осудил, а сам втихаря пробрался на должность военного секретаря Центральной Рады (по-нынешнему — министра), присвоил идеи конкурента, творчески их развил, а их автора спровадил на Румынский фронт — заниматься украинизацией.Михновский всю гражданскую войну прятался, сбежав на самую границу своей воображаемой державы — на Кубань.В 1920-м он пытался эвакуироваться оттуда вместе с деникинцами из порта Новороссийск, но его, как "известного непримиримого врага России", на корабль не пустили.После этого Николай Михновский преподавал в педагогическом техникуме в станице Полтавской, горько переживая крах своих идей."Главная причина несчастий нашей нации — отсутствие национализма среди широких масс. (...) У нас в Украине национализм запоздал: наша нация, за исключением немногих, преимущественно представителей интеллигенции, — не националистическая".Весной 1924 года Михновский вернулся в Киев и поселился у своего друга Владимира Шемета. 3 мая 1924 года Николая Михновского нашли повешенным в саду.Идеи Михновского пережили своего автора, их развивали Дмитрий Донцов и другие идеологи национализма.Трудно сказать, понравилась ли бы автору "Самостийной Украины" современная Украина, которая за право "всюду и всегда употреблять украинский язык" уже потеряла несколько регионов и становится всё дальше от Кавказа…

https://ukraina.ru/20240211/1030516821.html

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история, харьков, полтава, 1900-е, национализм, украинские националисты, история украины, российская империя