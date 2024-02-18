Манифест украинского национализма "Самостийна Украина" Николая Михновского
© Public domain
© Public domain
Николай Михновский даже среди российских украинофилов считался человеком несколько неадекватным. Однако именно эму принадлежит сомнительная честь выдвижения идеи независимости, представленная в брошюре "Самостийна Украина", основные тезисы которой были обнародованы 19 февраля 1900 года в Полтаве
Был ли Николай Михновский автором идеи независимой Украины? Безусловно, нет.
Ещё в 1895 году на Галичине украинский социалист Юлиан Бачинский издал книгу "Ukraina Irredenta" ("Украина угнетённая"), в которой на основании марксистского анализа зарождения и развития капиталистических отношений обосновал необходимость создания Украинского соборного государства под девизом: "свободная, великая, политически самостоятельная Украина, единая, неделимая от Сяна по Кавказ".
При этом автор подчёркивал, что использует термин "Украина" не в национальном, а в территориальном значении.
А вот для надднепрянца Николая Михновского, который в 1897 году посещал Львов и установил связи с местными украинскими деятелями, именно вопрос национальности оказался ключевым.
Хотя украинские историки и СМИ переписывают друг у друга тезис о том, что Михновские — старинный казацкий род, фамилия "Михновский" находится в списке 2 776 уникальных фамилий польской шляхты.
Поэтому не исключено, что дикий бытовой шовинизм отца Николая Михновского, священника в селе Туровка Полтавской губернии (ныне Киевская область), был вызван именно противоречиями между его политической проукраинской позицией и неукраинским этническим происхождением.
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Этот шовинизм фактически сломал судьбу его сына, когда тот в 1899-м, работая в адвокатской конторе в Киеве, увёл жену своего начальника. Пара уехала в Харьков, но против брака выступил отец Николая, поскольку женщина была еврейкой.
Уже на первом курсе юридического факультета Киевского университета имени Св. Владимира, куда Михновский поступил в 1890-м, он присоединился к стал членом "Молодой громады".
В поисках сторонников радикально настроенный юноша в 1892 году вступил в тайную студенческую организацию, которая была основана группой студентов Харьковского университета летом 1891 года. Четверо молодых людей (в том числе Иван Липа) присягнули на верность Украине и основали тайное политическое общество, назвав его в честь "Братством тарасовцев".
Михновский, присоединившийся к киевской ячейке организации быстро стал идеологом и лидером Братства. Именно он как будущий юрист взял на себя разработку идеологической платформы, известной как "Credo молодого украинца".
"Братство тарасовцев" провозгласило своей целью борьбу за "самостоятельную суверенную Украину, соборную, единую и нераздельную, от Сана до Кубани, от Карпат до Кавказа, свободную среди свободных, без пана и хама, без классовой борьбы, федеративную по своей сути".
Организация прекратила своё существование в 1893 году после того, как часть "тарасовцев" была арестована, а оставшиеся высланы из городов.
Михновскому же удалось избежать ареста. Он успешно окончил обучение и начал работать в одной из адвокатских контор Киева.
В 1897 году, приехав во Львов, он установил тесные контакты с галицкими проукраинскими деятелями и закупил большое количество запрещённых изданий, в том числе произведения Михаила Драгоманова и Ивана Франко.
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В январе 1900 года Николай Михновский в Харькове принял участие в создании Революционной украинской партии (РУП).
19 и 26 февраля того же года Михновский выступил перед участниками Шевченковских праздников в Полтаве и Харькове с речами, в которых изложил идею создания "самостийной Украины" и призвал к вооружённой борьбе за права украинского народа.
Позже они были оформлены в брошюру "Самостийна Украина", которая во второй половине 1900-го была издана во Львове как официальный документ РУП — причём без указания фамилии Михновского, чтобы не создавать тому проблем в Российской империи.
Это сочинение можно разделить на несколько взаимосвязанных частей.
Исторически обосновывая права украинской нации на самоопределение, Михновский заявил, что украинцы имели собственную государственность, примерами которой являются княжества Киевской Руси, галицко-русское княжество, литовско-русское княжество, гетманаты Хмельницкого и Мазепы.
Далее он анализирует Переяславский договор (который называет "Переяславской Конституцией"), и приходит к выводу, что в результате его заключения была образована конфедерация Московского царства и казацкого государства. В дальнейшем, в результате противоправных и односторонних действий России, Украина была включена в состав империи, а поэтому ныне украинская нация имеет право решать свою судьбу самостоятельно.
В качестве движущей силы национального освобождения Михновский видит новую элиту — "украинскую интеллигенцию третьего поколения". Если первые два поколения интеллигенции служили Польше и России, то третье поколение будет служить украинскому народу, оно станет организатором борьбы за национальные права. При этом Михновский допускал все формы борьбы — от культурной до вооружённого восстания.
Хотя брошюра имеет 23 страницы, главной ценностью манифеста стал набор хлёстких лозунгов, которые и содействовали его популяризации.
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Главное, за что вот уже больше сотни лет любят Михновского радикальные украинские националисты, — это высказанные в "Самостийной Украине" де-факто нацистские идеи, вроде "Украина — для украинцев", "субъект неукраинской национальности не может быть при должности в державе украинской".
Эти же идеи Михновский в концентрированном виде изложил в 1902 году в виде "10 заповедей Украинской народной партии" (он был одним из создателей УНП, посчитав РУП слишком социалистической).
Первая из заповедей — "одна, единая, нераздельная, от Карпат аж по Кавказ, самостийная, свободная, демократическая Украина — республика рабочих людей" — является адаптацией привычного лозунга, а вот последующие — классический нацизм:
"2. Все люди — твои братья, но москали, ляхи, венгры, румыны и евреи суть враги нашего народа, пока они господствуют над нами и эксплуатируют нас.
3. Украина — для украинцев. Итак, выгони отовсюду с Украины чужаков-угнетателей.
4. Всюду и всегда употребляй украинский язык. Пусть ни жена твоя, ни дети твои не поганят твоего дома языком чужаков-угнетателей. (…)
10. Не бери себе жены из чужаков, поскольку дети твои будут тебе врагами, не дружи с врагами нашего народа, потому что ты добавляешь им силы и отваги".
Показательно, что по данным польского историка Гжегоша Мотыки, при переводе этого символа веры с украинского на европейские языки, его пришлось отредактировать, изъяв призывы к геноциду и этническим чисткам.
В 1904 году, когда в России праздновалось 250-летие "воссоединения Малороссии и Великороссии", УНП в знак протеста решила взорвать в Харькове памятник Пушкину, а в Киеве и Одессе — памятники российским императорам.
Акцию в Харькове осуществила подпольная боевая организация УНП "Оборона Украины", которой руководил Виктор Чеховский, но вдохновителем теракта был именно Михновский. Однако взрывное устройство, заложенное у памятника Пушкину, оказалось слишком слабым, пострадал лишь пьедестал.
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Однако теракт не возымел ожидаемого эффекта — реакция общества была отрицательной, и даже орган РУП назвал исполнителей акции "кружком политических придурков".
Вне узкого круга единомышленников Михновский при жизни так и остался непонятным, нежелательным и даже небезопасным.
Он пытаясь донести свои идеи до широкого круга жителей Малороссии и даже Донбасса, популяризировал их в периодических изданиях, которые основывал одно за другим, несмотря на административные запреты: "Независимая Украина" (1905), "Хлебороб" (1905), "Слобожанщина" (1906), "Сноп" (1912-1913).
Пытаясь использовать любые возможности для агитационной работы, в 1909 году Михновский создал товарищество взаимного кредитования. В 1912-1913 годах Михновский активно работал в Харьковском товариществе имени Квитки-Основьяненко.
Последние годы перед Первой мировой войной Михновский посвятил пропаганде национальных идей среди промышленников и зернопроизводителей Слобожанщины и Донецкого бассейна. Он и сам принял активное участие в организации соляной промышленности в Славянском районе. Под его влиянием немало промышленников приняли участие в украинском национальном движении.
С началом Первой мировой войны Михновский попал на фронт, но вскоре перевёлся в Киев, где служил в Киевском военном окружном суде. Он раздумывал над тем, как заложить фундамент будущей украинской армии, и полагал, что каждый российский военнослужащий-украинец должен считать себя воином будущей украинской армии. Михновский намеревался инициировать создание украинских частей и в российской армии, однако в ту пору его замысел не нашёл необходимой поддержки.
С началом революционных событий 1917 года Михновский активно включился в политическую борьбу.
15 марта он собрал своих единомышленников и заявил о создании альтернативной Центральной Рады, декларировавшей курс на независимость Украины, но в результате эта группа вошла в состав ЦР.
Петлюра деятельность Михновского публично осудил, а сам втихаря пробрался на должность военного секретаря Центральной Рады (по-нынешнему — министра), присвоил идеи конкурента, творчески их развил, а их автора спровадил на Румынский фронт — заниматься украинизацией.
Михновский всю гражданскую войну прятался, сбежав на самую границу своей воображаемой державы — на Кубань.
В 1920-м он пытался эвакуироваться оттуда вместе с деникинцами из порта Новороссийск, но его, как "известного непримиримого врага России", на корабль не пустили.
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После этого Николай Михновский преподавал в педагогическом техникуме в станице Полтавской, горько переживая крах своих идей.
"Главная причина несчастий нашей нации — отсутствие национализма среди широких масс. (...) У нас в Украине национализм запоздал: наша нация, за исключением немногих, преимущественно представителей интеллигенции, — не националистическая".
Весной 1924 года Михновский вернулся в Киев и поселился у своего друга Владимира Шемета. 3 мая 1924 года Николая Михновского нашли повешенным в саду.
Идеи Михновского пережили своего автора, их развивали Дмитрий Донцов и другие идеологи национализма.
Трудно сказать, понравилась ли бы автору "Самостийной Украины" современная Украина, которая за право "всюду и всегда употреблять украинский язык" уже потеряла несколько регионов и становится всё дальше от Кавказа…