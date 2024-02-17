https://ukraina.ru/20240217/1053365263.html

В спортшколе Мелитополя прогремел взрыв - МЧС

В спортшколе Мелитополя прогремел взрыв - МЧС - 17.02.2024 Украина.ру

В спортшколе Мелитополя прогремел взрыв - МЧС

В ДЮСШ №3 Мелитополя Запорожской области прозвучал взрыв, посетители эвакуированы. Информацию об этом подтвердили в оперативных службах города.

2024-02-17T14:42

2024-02-17T14:42

2024-02-17T14:43

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взрыв

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Известно, что территория возле учреждения оцеплена, на месте находятся расчеты МЧС, сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.По информации СМИ, взрыв произошел в раздевалке, в этот момент в школе могли находиться дети, которые приехали на турнир по самбо из Луганска.

https://ukraina.ru/20240217/1053364465.html

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новости, мелитополь, школа, взрыв