В спортшколе Мелитополя прогремел взрыв - МЧС - 17.02.2024 Украина.ру
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В спортшколе Мелитополя прогремел взрыв - МЧС
В спортшколе Мелитополя прогремел взрыв - МЧС - 17.02.2024 Украина.ру
В спортшколе Мелитополя прогремел взрыв - МЧС
В ДЮСШ №3 Мелитополя Запорожской области прозвучал взрыв, посетители эвакуированы. Информацию об этом подтвердили в оперативных службах города.
2024-02-17T14:42
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новости
мелитополь
школа
взрыв
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Известно, что территория возле учреждения оцеплена, на месте находятся расчеты МЧС, сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.По информации СМИ, взрыв произошел в раздевалке, в этот момент в школе могли находиться дети, которые приехали на турнир по самбо из Луганска.
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новости, мелитополь, школа, взрыв
Новости, Мелитополь, Школа, взрыв

В спортшколе Мелитополя прогремел взрыв - МЧС

14:42 17.02.2024 (обновлено: 14:43 17.02.2024)
 
При повторном обстреле Донецка пострадали 4 спасателя МЧС РФ
При повторном обстреле Донецка пострадали 4 спасателя МЧС РФ
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В ДЮСШ №3 Мелитополя Запорожской области прозвучал взрыв, посетители эвакуированы. Информацию об этом подтвердили в оперативных службах города.
"В ДЮСШ N3 города Мелитополя прозвучал хлопок. Все посетители школы эвакуированы. На месте работают экстренные и оперативные службы. Информация уточняется и будет дополнена", - сказали в оперативных службах.
Известно, что территория возле учреждения оцеплена, на месте находятся расчеты МЧС, сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.
По информации СМИ, взрыв произошел в раздевалке, в этот момент в школе могли находиться дети, которые приехали на турнир по самбо из Луганска.
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
13:00
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