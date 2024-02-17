В спортшколе Мелитополя прогремел взрыв - МЧС
14:42 17.02.2024 (обновлено: 14:43 17.02.2024)
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В ДЮСШ №3 Мелитополя Запорожской области прозвучал взрыв, посетители эвакуированы. Информацию об этом подтвердили в оперативных службах города.
"В ДЮСШ N3 города Мелитополя прозвучал хлопок. Все посетители школы эвакуированы. На месте работают экстренные и оперативные службы. Информация уточняется и будет дополнена", - сказали в оперативных службах.
Известно, что территория возле учреждения оцеплена, на месте находятся расчеты МЧС, сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.
По информации СМИ, взрыв произошел в раздевалке, в этот момент в школе могли находиться дети, которые приехали на турнир по самбо из Луганска.