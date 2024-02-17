Захарова назвала главную мотивацию киевского режима в Авдеевке
Киев решил вывести войска из Авдеевки не для "спасения жизней", как это мотивировала верхушка киевского режима, а ради денег. Такое заявление в своем телеграм-канале сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова
В субботу, 17 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский признал, что ВСУ "были вынуждены отступить из Авдеевки, ради спасения жизней людей".
"Нет, не поэтому. А потому что ЗеПрезидент с бандой умеют "воевать" только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан", - написала дипломат.
09:35"Раньше Зеленский не позволил?": командование ВСУ сообщило о выходе из Авдеевки, но узнали об этом не всеВ ночь на 17 февраля украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского сообщило, что украинские войска вышли из Авдеевки. Чуть раньше заявление об отходе от города сделал и главком ВСУ Александр Сырский
В ночь на 17 февраля стало известно об отходе ВСУ от Авдеевки. Главком ВСУ Александр Сырский объявил, что украинские военные перейдут в оборону.
В то же время украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на командование оговорилось, что основная группировка войск уже выведена, однако "бои в городе продолжаются". Также отдельные издания отметили, что оказавшиеся в "котле" вэсэушники были брошены своим командованием, и многие из них попросту не в курсе о решении отступать.
Вчера, 23:53Мертвы, в плену или в подвалах: СМИ описывают судьбу ВСУ в Авдеевке Критическое положение солдат ВСУ в Авдеевке констатирует украинское руководство. Попеременно в сети появляются видеоролики, записанные военными на месте, судя по которым российская армия имеет большой успех на данном участке фронта
Еще в среду, 14 февраля, украинские телеграм-каналы встревоженно сообщили о том, что российские военные перерезали главную дорогу в Авдеевке, и призывали свое командование вывести вэсэушников из очевидной "мясорубки".
Согласились с этим мнением и журналисты британской газеты Financial Times, считающие, что сохранение контроля над Авдеевкой может оказаться для Киева пирровой победой.
Новый главком ВСУ Александр Сырский признал, что положение его войск в Авдеевке "чрезвычайно сложное", а российская сторона "имеет численное преимущество в личном составе". Однако несмотря на это он все же принял решение о переброске к городу новых сил ВСУ.
На подкрепление он отправил 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, состоящую из убежденных нацистов "Азова"* под руководством их идейного вдохновителя Андрея Билецкого.
Вскоре нацист сообщил, что они "вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", а его заместитель Родион Кудряшов заявил, что местами бригада находится в полном окружении.
В субботу, 17 февраля, советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что ВСУ хаотично покидают позиции в Авдеевке, бросая раненых. Однако, отметил Гагин, говорить о переходе города под российский контроль пока преждевременно, зачистка продолжается.
Это подтвердил и военкор Евгений Поддубный. Он подвел промежуточные итоги работы ВС РФ в Авдеевке, отметив, что российские военные использовали весь опыт, накопленный за время боевых действий в рамках СВО.
12:04"Растоптали подразделения трусов и детоубийц": Поддубный рассказал, какие уроки СВО ВС РФ учли в АвдеевкеЗачистка Авдеевки продолжается, однако уже можно сделать промежуточные итоги операции по ее освобождению. Противника удалось обратить в бегство благодаря урокам, выученным ВС РФ за время СВО. Такое мнение в своем телеграм-канале обнародовал военкор Евгений Поддубный
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук подчеркнул чрезвычайную значимость Авдеевки для ВСУ. По его словам, освобождение города приведет к падению украинской обороны до Краматорска.
"А в Краматорске находится центр оперативного командования "Юг" Украины. Промышленное падение этого агломерата полностью разрушает весь фронт. Это последний оборонительный рубеж, который возводился с 2014 года", - заключил военный.
*-Запрещенная в РФ террористическая ситуация.