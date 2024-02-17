https://ukraina.ru/20240217/1053365067.html

Захарова назвала главную мотивацию киевского режима в Авдеевке

Захарова назвала главную мотивацию киевского режима в Авдеевке - 17.02.2024 Украина.ру

Захарова назвала главную мотивацию киевского режима в Авдеевке

Киев решил вывести войска из Авдеевки не для "спасения жизней", как это мотивировала верхушка киевского режима, а ради денег. Такое заявление в своем телеграм-канале сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова

2024-02-17T13:28

2024-02-17T13:28

2024-02-17T13:28

новости

мария захарова

киевский режим

авдеевка

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В субботу, 17 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский признал, что ВСУ "были вынуждены отступить из Авдеевки, ради спасения жизней людей".В ночь на 17 февраля стало известно об отходе ВСУ от Авдеевки. Главком ВСУ Александр Сырский объявил, что украинские военные перейдут в оборону.В то же время украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на командование оговорилось, что основная группировка войск уже выведена, однако "бои в городе продолжаются". Также отдельные издания отметили, что оказавшиеся в "котле" вэсэушники были брошены своим командованием, и многие из них попросту не в курсе о решении отступать.Еще в среду, 14 февраля, украинские телеграм-каналы встревоженно сообщили о том, что российские военные перерезали главную дорогу в Авдеевке, и призывали свое командование вывести вэсэушников из очевидной "мясорубки".Согласились с этим мнением и журналисты британской газеты Financial Times, считающие, что сохранение контроля над Авдеевкой может оказаться для Киева пирровой победой.Новый главком ВСУ Александр Сырский признал, что положение его войск в Авдеевке "чрезвычайно сложное", а российская сторона "имеет численное преимущество в личном составе". Однако несмотря на это он все же принял решение о переброске к городу новых сил ВСУ.На подкрепление он отправил 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, состоящую из убежденных нацистов "Азова"* под руководством их идейного вдохновителя Андрея Билецкого.Вскоре нацист сообщил, что они "вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", а его заместитель Родион Кудряшов заявил, что местами бригада находится в полном окружении.В субботу, 17 февраля, советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что ВСУ хаотично покидают позиции в Авдеевке, бросая раненых. Однако, отметил Гагин, говорить о переходе города под российский контроль пока преждевременно, зачистка продолжается.Это подтвердил и военкор Евгений Поддубный. Он подвел промежуточные итоги работы ВС РФ в Авдеевке, отметив, что российские военные использовали весь опыт, накопленный за время боевых действий в рамках СВО.Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук подчеркнул чрезвычайную значимость Авдеевки для ВСУ. По его словам, освобождение города приведет к падению украинской обороны до Краматорска."А в Краматорске находится центр оперативного командования "Юг" Украины. Промышленное падение этого агломерата полностью разрушает весь фронт. Это последний оборонительный рубеж, который возводился с 2014 года", - заключил военный.*-Запрещенная в РФ террористическая ситуация.

https://ukraina.ru/20240217/1053360723.html

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https://ukraina.ru/20240217/1053363044.html

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новости, мария захарова, киевский режим, авдеевка