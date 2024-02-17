В результате обстрела ВСУ разрушен двухэтажный дом. Есть жертвы, в том числе дети - 17.02.2024 Украина.ру
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В результате обстрела ВСУ разрушен двухэтажный дом. Есть жертвы, в том числе дети
В результате обстрела ВСУ разрушен двухэтажный дом. Есть жертвы, в том числе дети - 17.02.2024 Украина.ру
В результате обстрела ВСУ разрушен двухэтажный дом. Есть жертвы, в том числе дети
ВСУ обстреляли поселок Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Результатом удара стало разрушение двухэтажного дома. В нем погибли четыре мирных жителя, еще шесть пострадали. Об этом 17 февраля сообщил глава региона Денис Пушилин
2024-02-17T11:25
2024-02-17T12:54
новости
донецкая народная республика
обстрелы
всу
погибшие
раненые
дети
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Эту информацию подтвердил и мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко, уточнил, что среди погибших и раненых есть дети.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В ночь на 17 февраля украинские военные били по мирным жителям сразу нескольких российских регионов: Воронежской, Брянской, Калужской и Белгородской областям, а также Донецкой Народной Республике.Предыдущая крупная атака пришлась на 15 февраля. Тогда ВСУ обстреляли Белгород из чешской РЗСО RM-70 Vampire. В результате 7 человек погибли, еще 19 получили ранения разной степени тяжести.
https://ukraina.ru/20240217/1053361377.html
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новости, донецкая народная республика, обстрелы, всу, погибшие, раненые, дети
Новости, Донецкая Народная Республика, обстрелы, ВСУ, погибшие, раненые, дети

В результате обстрела ВСУ разрушен двухэтажный дом. Есть жертвы, в том числе дети

11:25 17.02.2024 (обновлено: 12:54 17.02.2024)
 
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ВСУ обстреляли поселок Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Результатом удара стало разрушение двухэтажного дома. В нем погибли четыре мирных жителя, еще шесть пострадали. Об этом 17 февраля сообщил глава региона Денис Пушилин
Эту информацию подтвердил и мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко, уточнил, что среди погибших и раненых есть дети.

"Зарабатывали всю жизнь, теперь ничего нет. Троих или пятерых увезли в больницу", - рассказала очевидец Людмила Ивановна.

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В ночь на 17 февраля украинские военные били по мирным жителям сразу нескольких российских регионов: Воронежской, Брянской, Калужской и Белгородской областям, а также Донецкой Народной Республике.
беспилотник украина всу - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
10:06
Ночные атаки ВСУ на российские территории: есть жертвыНочью и утром 17 февраля ВСУ атаковали несколько российских регионов. В их числе - Воронежская, Брянская, Калужская и Белгородская области, а также Донецкая Народная Республика
Предыдущая крупная атака пришлась на 15 февраля. Тогда ВСУ обстреляли Белгород из чешской РЗСО RM-70 Vampire. В результате 7 человек погибли, еще 19 получили ранения разной степени тяжести.
ВСУ обстреляли Белгород - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
15 февраля, 16:04
Валюше было 4 месяца. Чудовищный обстрел Белгорода унес жизни мирных жителейВооруженные силы Украины обстреляли Белгород и Белгородскую область, погибли мирные жители, в том числе дети. Осколки ракеты упали на магазин "Магнит" на улице Лермонтова и территорию школы №42.
 
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