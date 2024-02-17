https://ukraina.ru/20240217/1053362124.html

В результате обстрела ВСУ разрушен двухэтажный дом. Есть жертвы, в том числе дети

В результате обстрела ВСУ разрушен двухэтажный дом. Есть жертвы, в том числе дети - 17.02.2024 Украина.ру

В результате обстрела ВСУ разрушен двухэтажный дом. Есть жертвы, в том числе дети

ВСУ обстреляли поселок Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Результатом удара стало разрушение двухэтажного дома. В нем погибли четыре мирных жителя, еще шесть пострадали. Об этом 17 февраля сообщил глава региона Денис Пушилин

2024-02-17T11:25

2024-02-17T11:25

2024-02-17T12:54

новости

донецкая народная республика

обстрелы

всу

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раненые

дети

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Эту информацию подтвердил и мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко, уточнил, что среди погибших и раненых есть дети.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В ночь на 17 февраля украинские военные били по мирным жителям сразу нескольких российских регионов: Воронежской, Брянской, Калужской и Белгородской областям, а также Донецкой Народной Республике.Предыдущая крупная атака пришлась на 15 февраля. Тогда ВСУ обстреляли Белгород из чешской РЗСО RM-70 Vampire. В результате 7 человек погибли, еще 19 получили ранения разной степени тяжести.

https://ukraina.ru/20240217/1053361377.html

https://ukraina.ru/20240215/1053320511.html

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новости, донецкая народная республика, обстрелы, всу, погибшие, раненые, дети