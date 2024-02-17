https://ukraina.ru/20240217/1053362124.html
В результате обстрела ВСУ разрушен двухэтажный дом. Есть жертвы, в том числе дети
В результате обстрела ВСУ разрушен двухэтажный дом. Есть жертвы, в том числе дети - 17.02.2024 Украина.ру
В результате обстрела ВСУ разрушен двухэтажный дом. Есть жертвы, в том числе дети
ВСУ обстреляли поселок Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Результатом удара стало разрушение двухэтажного дома. В нем погибли четыре мирных жителя, еще шесть пострадали. Об этом 17 февраля сообщил глава региона Денис Пушилин
2024-02-17T11:25
2024-02-17T11:25
2024-02-17T12:54
новости
донецкая народная республика
обстрелы
всу
погибшие
раненые
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/11/1053362006_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_3ffaeb834d538b9d8380c7c4b763b22c.jpg.webp
Эту информацию подтвердил и мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко, уточнил, что среди погибших и раненых есть дети.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В ночь на 17 февраля украинские военные били по мирным жителям сразу нескольких российских регионов: Воронежской, Брянской, Калужской и Белгородской областям, а также Донецкой Народной Республике.Предыдущая крупная атака пришлась на 15 февраля. Тогда ВСУ обстреляли Белгород из чешской РЗСО RM-70 Vampire. В результате 7 человек погибли, еще 19 получили ранения разной степени тяжести.
https://ukraina.ru/20240217/1053361377.html
https://ukraina.ru/20240215/1053320511.html
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/11/1053362006_0:0:1266:949_1920x0_80_0_0_87974195d86ce74579bd9f44d744602d.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, обстрелы, всу, погибшие, раненые, дети
Новости, Донецкая Народная Республика, обстрелы, ВСУ, погибшие, раненые, дети
В результате обстрела ВСУ разрушен двухэтажный дом. Есть жертвы, в том числе дети
11:25 17.02.2024 (обновлено: 12:54 17.02.2024)
ВСУ обстреляли поселок Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Результатом удара стало разрушение двухэтажного дома. В нем погибли четыре мирных жителя, еще шесть пострадали. Об этом 17 февраля сообщил глава региона Денис Пушилин