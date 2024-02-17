https://ukraina.ru/20240217/1053267189.html

Отобьем охоту ВСУ куда-то наступать. Виктор Баранец напомнил об уроках Авдеевки.

Отобьем охоту ВСУ куда-то наступать. Виктор Баранец напомнил об уроках Авдеевки. - 17.02.2024 Украина.ру

Отобьем охоту ВСУ куда-то наступать. Виктор Баранец напомнил об уроках Авдеевки.

В украинском конфликте победу отвоюет та сторона, которая быстрее найдет противодействие против главных инструментов противника. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-02-17T06:10

2024-02-17T06:10

2024-02-17T06:10

новости

виктор баранец

контрнаступление

всу

вс рф

победа

сво

авдеевка

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По его словам, для ВС РФ важно не упустить момент, от которого может зависеть исход специальной военной операции. Дело в том, что, готовя Киев к новому контрнаступлению, враг накачивает украинскую армию новыми видами оружия."Если мы это прозеваем, мы сами создадим себе новую головную боль", - полагает эксперт.Он напомнил, что ВСУ на пяти рубежах роют окопы и ставят блиндажи."А почему мы даем противнику укрепиться так же, как в Авдеевке. Хватит. Урок в Авдеевке мы получили серьезный. ВСУ в Авдеевке восемь лет окапывались. Туда заезжали экскаваторы и машины с жидким цементом, но мы ничего не делали и теперь за это бездействие платим кровью наших солдат. Неужели авдеевский урок не пойдет нам впрок?", - рассказал Баранец.России надо сыграть на опережение и отбыть охоту у ВСУ куда-то наступать, полагает военный эксперт."Мы же помним Курскую дугу, когда мы загнали фашистские войска в шок, потому что они не ожидали нашего внезапного удара. Что-то подобное наше командование наверняка готовит. Мы покажем, что от перемены командующих ВСУ исход противостояния не поменяется", - подчеркнул Виктор Баранец.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20240213/1053258696.html

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новости, виктор баранец, контрнаступление, всу, вс рф, победа, сво, авдеевка