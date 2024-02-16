Одесский певец Революции Эдуард Багрицкий. Почему о нем забыли - 16.02.2024 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20240216/1053338701.html
Одесский певец Революции Эдуард Багрицкий. Почему о нем забыли
Одесский певец Революции Эдуард Багрицкий. Почему о нем забыли - 16.02.2024 Украина.ру
Одесский певец Революции Эдуард Багрицкий. Почему о нем забыли
Со дня смерти советского поэта Эдуарда Багрицкого прошло 90 лет: он ушел из жизни в Москве, 16 февраля 1934 года, признанным и популярным автором
2024-02-16T14:42
2024-02-16T14:42
культура
эксклюзив
поэт
культура
ссср
литература
революция
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Типичная, колоритно одесская биография русского, еврейского, советского поэта Эдуарда Багрицкого (Дзюбина) содержит множество противоречий.Лирический герой Багрицкого, герой его поэм, стихотворений и пьес – всегда активный участник бурных перемен в жизни страны начала прошлого века: он революционер, красноармеец, комиссар, или – напротив: бандит, преступник, националист, контрреволюционер.Я появлялся, как ангел смерти,С фонарём и револьвером, окружённыйЧетырьмя матросами с броненосца…(Ещё юными. Ещё розовыми от счастья.Часок не доспавшими после ночи.Набекрень - бескозырки. Бушлаты - настежь.Карабины под мышкой. И ветер - в очи.)(из поэмы "Февраль")Сам Багрицкий при этом чаще выступал наблюдателем, фиксирующим окружающую реальность, в Красной Армии он служил, пошел добровольцем, в 1918 году, но – в политотделе. Стать моряком, о чем в детстве и юности мечтал сам поэт, ему не удалось из-за слабого здоровья, и уж конечно, он не стал никаким контрабандистом (типичная мечта для впечатлительного одесского мальчишки!), хотя им и посвящена одна из самых известных поэм Багрицкого:По рыбам, по звездамПроносит шаланду:Три грека в ОдессуВезут контрабанду…Все пути вели поэта в литературу, в публицистику: трижды сбегал он из "приличных" учебных заведений – ремесленного, реального и землемерного училищ, а на своем месте оказался уже после Гражданской войны: в 1920 году в качестве поэта и художника-иллюстратора он начал работать в южном бюро Украинского отделения Российского телеграфного агентства.В те годы Багрицкий уже писал стихи, публиковался в одесских газетах и юмористических журналах под псевдонимами "Некто Вася", "Нина Воскресенская", "Рабкор Горцев", входил в группу молодых литераторов, где познакомился с Валентином Катаевым, Юрием Олешей, Исааком Бабелем и другими поэтами и писателями украинского юга.Несмотря на колоритную украинскую фамилию в документах – Дзюбин, Багрицкий был не украинцем, а евреем, чем очень гордился. В его текстах не единожды встречается "революционный сионизм", который так трепетно описывал, больше в своих публичных выступлениях, чем в воспоминаниях, которые в целом не любил писать, художник-супрематист Марк Шагал, уроженец витебской "черты оседлости".У Багрицкого в "Феврале":Моя иудейская гордость пела,Как струна, натянутая до отказа…Я много дал бы, чтобы мой пращурВ длиннополом халате и лисьей шапке,Из-под которой седой спиральюСпадают пейсы и перхоть тучейВзлетает над бородой квадратной…Чтоб этот пращур признал потомкаВ детине, стоящем подобно башнеНад летящими фарами и штыкамиГрузовика, потрясшего полночь…В 1925 году Багрицкий приехал в Москву, где стал членом литературной группы "Перевал". Через три года был опубликован его первый сборник стихов "Юго-запад", второй, "Победители", появился в 1932 году.Несмотря на переезд в столицу, в народной памяти он, все-таки, остался одесситом, почти таким же одесским символом, как Мишка Япончик или его литературный создатель – и, к слову, друг Багрицкого – Бабель. В популярном в 2016 году сериале "Мурка" Антона Розенберга и Ярослава Мочалова поэта сыграл актёр Театра имени Вахтангова Александр Горбатов.В наши дни поэт оказался в трудной ситуации: из всех революционных романтиков свой статус и любовь по сей день сохраняет, пожалуй, только Владимир Маяковский. Последние десятилетия на постсоветском пространстве сохраняется упорная "мода" на ненависть ко всему революционному, советскому, противопоставления социалистических идеалов религиозным ценностям, в приличном обществе теперь хорошо не скажешь ни о Ленине, ни о Революции, ни о творцах, ее поддержавших, ни о первой половине XX века в принципе.Ведь как у нас сейчас принято: хороший автор и поэт непременно должен был обличать революцию и большевиков, основной жертвой этой тенденции можно, пожалуй, назвать Сергея Есенина: из повести Бориса Васильева "Завтра была война" мы все запомнили, что Есенина запрещали, а романтичные девушки читали его тайком у кого-нибудь дома. Эта мистификация опровергается элементарной проверкой фактов: в 1925, 1927, 1928, 1944 годах его стихи публиковали в Советском Союзе, поэтому едва ли московским школьницам было так тяжело раздобыть сборник.Багрицкий оказался в похожей ситуации, из всей памяти о нем остались (в возможно, уже и не остались) две памятные таблички – в Киеве и Одессе, одна улица в Москве и крайне редкие упоминания.Маяковский, восклицающий в "Облаке в штанах": "Вы думаете, это бредит малярия? Это было, было в Одессе", словно перекликается с Одессой Багрицкого, любимой, воспетой.О своем городе поэт пишет, любуясь, и сам же извиняется за пафос:На греческой площади рынок шумел,Горели над городом зори,Дымились кофейни, и Пушкин смотрелНа свежее сизое море.Одесса росла, и торговым рядамТяжелая вышла работа:По грудам плодов, по дровам, по тюкамХмельная легла позолота.И в золоте этом цвели берега,И в золоте этом пылалиИ фески матросов, и пыль, и стога,Что силой пшеничною встали.(Из поэмы "Одесса")Еще один парадокс в том, что Багрицкому очень любят припоминать антипатию к Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому: в стихотворении "ТВС", написанном в 1929 году, явившийся больному и отчаявшемуся писателю, лирическому герою, умерший Дзержинский говорит ему: "Но если он скажет: „Солги“ — солги. Но если он скажет: „Убей“ — убей".Возможно, самым ярким и точным высказыванием поэта о революции и ее людях, родной Украине и бурных 20-х, предлагающим читателю довольно цельную картину мира, можно назвать "Думу про Опанаса", посвященную Нестору Махно и открывающуюся эпиграфом из "Гайдамаков" Тараса Шевченко.Поэт пишет не о самом Махно, а о бедовом крае и лихолетии, относясь при этом с сочувственной симпатией ко всем героям своей поэмы.Опанас – главный герой, бедняк с Одещины, прибившийся к повстанческому войску – бежит от продотрядов, становится бандитом в махновском отряде, а в кульминации поэмы убивает большевика, командующего продразвёрсткой Иосифа Когана.Попав на допрос в ЧК, герой вспоминает, как стойко держался перед смертью Коган, как отказался бежать от нее, и вспоминает всю свою бедовую, загубленную жизнь.В этом произведении поэт одновременно сожалеет о жестокости тех лет и событий, отдает честь людям, искренне верившим и пожертвовавшим собой во имя перемен, сочувствует и бедовому, анархическому, крестьянскому Гуляй-Полю со всеми его трагедиями, подвигами, надеждами.Кроме всего прочего, Багрицкий был блестящим переводчиком и увлеченным художником, о чем вспоминают не так уж часто. Современники рассказывали, что он знал на память тысячи поэтических и прозаических текстов, перевел на русский язык стихи Роберта Бернса, Томаса Гуда и Вальтера Скотта, Джо Хилла и Назыма Хикмета, Миколы Бажана и Владимира Сосюры.Ушел из жизни поэт из-за болезни, тяжелой астмы. Похоронен на Новодевичьем кладбище, во время похорон за гробом поэта с шашками наголо шел эскадрон молодых кавалеристов.Когда-то стихи Багрицкого непременно оказывались в списке произведений, которые страстные молодые абитуриенты советских театральных вузов, выбирали для поступления. В том, что меняется мода, стили и язык нет, безусловно, ничего удивительного, но почему прекрасная (разумеется, это субъективная оценка, но все же), полная жизненной энергии и надежды поэзия Багрицкого почти неизвестна теперь, звучит и печатается так мало, а юбилеи поэта проходят совершенно незаметно – большой вопрос.
https://ukraina.ru/20240127/1052901211.html
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Мария Нестерова
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эксклюзив, поэт, культура, ссср, литература, революция
Культура, Эксклюзив, поэт, культура, СССР, литература, революция

Одесский певец Революции Эдуард Багрицкий. Почему о нем забыли

14:42 16.02.2024
 
© worldofaphorism.ruЭдуард Багрицкий
Эдуард Багрицкий
© worldofaphorism.ru
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Со дня смерти советского поэта Эдуарда Багрицкого прошло 90 лет: он ушел из жизни в Москве, 16 февраля 1934 года, признанным и популярным автором
Типичная, колоритно одесская биография русского, еврейского, советского поэта Эдуарда Багрицкого (Дзюбина) содержит множество противоречий.
Лирический герой Багрицкого, герой его поэм, стихотворений и пьес – всегда активный участник бурных перемен в жизни страны начала прошлого века: он революционер, красноармеец, комиссар, или – напротив: бандит, преступник, националист, контрреволюционер.
Я появлялся, как ангел смерти,
С фонарём и револьвером, окружённый
Четырьмя матросами с броненосца…
(Ещё юными. Ещё розовыми от счастья.
Часок не доспавшими после ночи.
Набекрень - бескозырки. Бушлаты - настежь.
Карабины под мышкой. И ветер - в очи.)
(из поэмы "Февраль")
Сам Багрицкий при этом чаще выступал наблюдателем, фиксирующим окружающую реальность, в Красной Армии он служил, пошел добровольцем, в 1918 году, но – в политотделе.
Стать моряком, о чем в детстве и юности мечтал сам поэт, ему не удалось из-за слабого здоровья, и уж конечно, он не стал никаким контрабандистом (типичная мечта для впечатлительного одесского мальчишки!), хотя им и посвящена одна из самых известных поэм Багрицкого:
По рыбам, по звездам
Проносит шаланду:
Три грека в Одессу
Везут контрабанду…
Все пути вели поэта в литературу, в публицистику: трижды сбегал он из "приличных" учебных заведений – ремесленного, реального и землемерного училищ, а на своем месте оказался уже после Гражданской войны: в 1920 году в качестве поэта и художника-иллюстратора он начал работать в южном бюро Украинского отделения Российского телеграфного агентства.
Леопольд фон Захер-Мазох - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
27 января, 16:00История
Был ли Захер-Мазох украинским писателем?Судя по рейтингам Владимира Зеленского германоязычный писатель Леопольд фон Захер-Мазох, родившийся 27 января 1836 года во Львове, был всё же писателем глубоко украинским. Недаром его фамилия дала название сексуальной девиации – мазохизму. Тема же подчинения психологическому насилию и унижению – важный аспект украинского национального характера
В те годы Багрицкий уже писал стихи, публиковался в одесских газетах и юмористических журналах под псевдонимами "Некто Вася", "Нина Воскресенская", "Рабкор Горцев", входил в группу молодых литераторов, где познакомился с Валентином Катаевым, Юрием Олешей, Исааком Бабелем и другими поэтами и писателями украинского юга.
Несмотря на колоритную украинскую фамилию в документах – Дзюбин, Багрицкий был не украинцем, а евреем, чем очень гордился.
В его текстах не единожды встречается "революционный сионизм", который так трепетно описывал, больше в своих публичных выступлениях, чем в воспоминаниях, которые в целом не любил писать, художник-супрематист Марк Шагал, уроженец витебской "черты оседлости".
У Багрицкого в "Феврале":
Моя иудейская гордость пела,
Как струна, натянутая до отказа…
Я много дал бы, чтобы мой пращур
В длиннополом халате и лисьей шапке,
Из-под которой седой спиралью
Спадают пейсы и перхоть тучей
Взлетает над бородой квадратной…
Чтоб этот пращур признал потомка
В детине, стоящем подобно башне
Над летящими фарами и штыками
Грузовика, потрясшего полночь…
В 1925 году Багрицкий приехал в Москву, где стал членом литературной группы "Перевал". Через три года был опубликован его первый сборник стихов "Юго-запад", второй, "Победители", появился в 1932 году.
Несмотря на переезд в столицу, в народной памяти он, все-таки, остался одесситом, почти таким же одесским символом, как Мишка Япончик или его литературный создатель – и, к слову, друг Багрицкого – Бабель.
В популярном в 2016 году сериале "Мурка" Антона Розенберга и Ярослава Мочалова поэта сыграл актёр Театра имени Вахтангова Александр Горбатов.
В наши дни поэт оказался в трудной ситуации: из всех революционных романтиков свой статус и любовь по сей день сохраняет, пожалуй, только Владимир Маяковский.
Последние десятилетия на постсоветском пространстве сохраняется упорная "мода" на ненависть ко всему революционному, советскому, противопоставления социалистических идеалов религиозным ценностям, в приличном обществе теперь хорошо не скажешь ни о Ленине, ни о Революции, ни о творцах, ее поддержавших, ни о первой половине XX века в принципе.
Нестор Махно
29 июля 2023, 10:33Культура
"Зашумело Гуляй-Поле по всей Украине". Какой образ в искусстве сложился у батьки МахноКладбище Пер-Лашез в Париже по праву считается элитным. Это крупнейший музей надгробных скульптур во французской столице, место захоронения героев Франции, монархов, революционеров, проповедников. Здесь в 1934 году, после смерти 25 июля, был захоронен атаман Повстанческой армии Украины – Нестор Махно
Ведь как у нас сейчас принято: хороший автор и поэт непременно должен был обличать революцию и большевиков, основной жертвой этой тенденции можно, пожалуй, назвать Сергея Есенина: из повести Бориса Васильева "Завтра была война" мы все запомнили, что Есенина запрещали, а романтичные девушки читали его тайком у кого-нибудь дома.
Эта мистификация опровергается элементарной проверкой фактов: в 1925, 1927, 1928, 1944 годах его стихи публиковали в Советском Союзе, поэтому едва ли московским школьницам было так тяжело раздобыть сборник.
Багрицкий оказался в похожей ситуации, из всей памяти о нем остались (в возможно, уже и не остались) две памятные таблички – в Киеве и Одессе, одна улица в Москве и крайне редкие упоминания.
Маяковский, восклицающий в "Облаке в штанах": "Вы думаете, это бредит малярия? Это было, было в Одессе", словно перекликается с Одессой Багрицкого, любимой, воспетой.
О своем городе поэт пишет, любуясь, и сам же извиняется за пафос:
На греческой площади рынок шумел,
Горели над городом зори,
Дымились кофейни, и Пушкин смотрел
На свежее сизое море.
Одесса росла, и торговым рядам
Тяжелая вышла работа:
По грудам плодов, по дровам, по тюкам
Хмельная легла позолота.
И в золоте этом цвели берега,
И в золоте этом пылали
И фески матросов, и пыль, и стога,
Что силой пшеничною встали.
(Из поэмы "Одесса")
Еще один парадокс в том, что Багрицкому очень любят припоминать антипатию к Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому: в стихотворении "ТВС", написанном в 1929 году, явившийся больному и отчаявшемуся писателю, лирическому герою, умерший Дзержинский говорит ему: "Но если он скажет: „Солги“ — солги. Но если он скажет: „Убей“ — убей".
Возможно, самым ярким и точным высказыванием поэта о революции и ее людях, родной Украине и бурных 20-х, предлагающим читателю довольно цельную картину мира, можно назвать "Думу про Опанаса", посвященную Нестору Махно и открывающуюся эпиграфом из "Гайдамаков" Тараса Шевченко.
Поэт пишет не о самом Махно, а о бедовом крае и лихолетии, относясь при этом с сочувственной симпатией ко всем героям своей поэмы.
Опанас – главный герой, бедняк с Одещины, прибившийся к повстанческому войску – бежит от продотрядов, становится бандитом в махновском отряде, а в кульминации поэмы убивает большевика, командующего продразвёрсткой Иосифа Когана.
Попав на допрос в ЧК, герой вспоминает, как стойко держался перед смертью Коган, как отказался бежать от нее, и вспоминает всю свою бедовую, загубленную жизнь.
В этом произведении поэт одновременно сожалеет о жестокости тех лет и событий, отдает честь людям, искренне верившим и пожертвовавшим собой во имя перемен, сочувствует и бедовому, анархическому, крестьянскому Гуляй-Полю со всеми его трагедиями, подвигами, надеждами.
Кроме всего прочего, Багрицкий был блестящим переводчиком и увлеченным художником, о чем вспоминают не так уж часто.
Современники рассказывали, что он знал на память тысячи поэтических и прозаических текстов, перевел на русский язык стихи Роберта Бернса, Томаса Гуда и Вальтера Скотта, Джо Хилла и Назыма Хикмета, Миколы Бажана и Владимира Сосюры.
Ушел из жизни поэт из-за болезни, тяжелой астмы. Похоронен на Новодевичьем кладбище, во время похорон за гробом поэта с шашками наголо шел эскадрон молодых кавалеристов.
Когда-то стихи Багрицкого непременно оказывались в списке произведений, которые страстные молодые абитуриенты советских театральных вузов, выбирали для поступления.
В том, что меняется мода, стили и язык нет, безусловно, ничего удивительного, но почему прекрасная (разумеется, это субъективная оценка, но все же), полная жизненной энергии и надежды поэзия Багрицкого почти неизвестна теперь, звучит и печатается так мало, а юбилеи поэта проходят совершенно незаметно – большой вопрос.
 
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