Киев и Запад ответят. Выросло число пострадавших при обстреле Белгорода - 16.02.2024 Украина.ру
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Киев и Запад ответят. Выросло число пострадавших при обстреле Белгорода
Киев и Запад ответят. Выросло число пострадавших при обстреле Белгорода - 16.02.2024 Украина.ру
Киев и Запад ответят. Выросло число пострадавших при обстреле Белгорода
Число пострадавших при обстреле Белгорода в четверг выросло до 19 человек. Об этом 16 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
2024-02-16T08:58
2024-02-16T08:58
белгород
пострадавшие
новости
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пво
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"Вчера вечером один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу №2. Итого количество раненых достигло 19 человек. Четыре человека (два взрослых и два ребенка) мы вчера на поезде отправили в Москву... их ждут в учреждениях здравоохранения Российской Федерации, где будет оказана максимальная медицинская помощь", - написал Гладков.Он уточнил, что пять человек получили помощь и были отпущены домой, еще десять пострадавших находятся в больницах Белгорода: два человека - в тяжелом состоянии в реанимации, восемь - в состоянии стабильно средней тяжести.Также он сообщил, что ударом повредило почти 60 автомобилей."Пятьдесят семь автомобилей получили повреждения. По всем будет проведена экспертиза, выплатим компенсацию", - заверил Гладков.Накануне днем Минобороны России сообщило, что система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire.По данным Минздрава, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.Жители Белгорода создали стихийный мемориал у поврежденного торгового центра, чтобы почтить память погибших в результате украинского обстрела. Люди кладут цветы на ступеньки перед ТЦ. Рядом зажжена свеча.Фасад торгового центра на первом и втором этажах был серьезно поврежден осколками, но строители уже обшили его фанерой. Территория вокруг ТЦ и напротив, где были повреждены два маленьких магазина, убрана. Участок вокруг оцеплен сигнальной лентой. Дежурят правоохранительные органы, но возложить цветы людей пропускают.Как сообщал мэр Валентин Демидов, в результате обстрела в Белгороде различные повреждения выявлены в 131 квартире в 12 многоквартирных домах, 36 индивидуальных домах, четырех хозсубъектах.Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев подчеркнул, что атака на Белгород не должна остаться безнаказанной, кроме Киева нужно призвать к ответу тех западных политиков, которые ставили свои подписи на актах передачи Украине оружия и военной техники."Это преступление против человечности. В своей жестокости укрофашисты превзошли немецких нацистов времен Второй мировой войны. Запад им помогает, снабжает их. Поставили им чешскую РСЗО – орудие убийства", - написал сенатор в своем телеграм-канале.По словам законодателя, на послевоенном трибунале, аналогичном Нюрнбергскому, который состоится после победы России, "ни украинским военным преступникам, ни их пособникам в "цивилизованной" Европе и "прогрессивных" США не должно быть снисхождения".Сенатор отметил, что в сегодняшней атаке на Белгород погибли дети – самое ценное, что есть у любой нации. Он принес соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик, комментируя атаки ВСУ на Белгород, заявил, что атаки на гражданские объекты нужно прекратить."Мы видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгород, мы снова повторяем, что атаки против гражданских и объектов инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть прекращены", - призвал Дюжарик на брифинге.
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белгород, пострадавшие, новости, всу, пво, запад, украина, погибшие, дети, оон
Белгород, пострадавшие, Новости, ВСУ, ПВО, Запад, Украина, погибшие, дети, ООН

Киев и Запад ответят. Выросло число пострадавших при обстреле Белгорода

08:58 16.02.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли Белгород
ВСУ обстреляли Белгород - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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Число пострадавших при обстреле Белгорода в четверг выросло до 19 человек. Об этом 16 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
"Вчера вечером один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу №2. Итого количество раненых достигло 19 человек. Четыре человека (два взрослых и два ребенка) мы вчера на поезде отправили в Москву... их ждут в учреждениях здравоохранения Российской Федерации, где будет оказана максимальная медицинская помощь", - написал Гладков.
Он уточнил, что пять человек получили помощь и были отпущены домой, еще десять пострадавших находятся в больницах Белгорода: два человека - в тяжелом состоянии в реанимации, восемь - в состоянии стабильно средней тяжести.
"Уверен, что наши врачи сделают всё, чтобы все, кто получил ранения, как можно быстрее оказались дома", - добавил Гладков.
Также он сообщил, что ударом повредило почти 60 автомобилей.
"Пятьдесят семь автомобилей получили повреждения. По всем будет проведена экспертиза, выплатим компенсацию", - заверил Гладков.
Накануне днем Минобороны России сообщило, что система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire.
По данным Минздрава, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
Жители Белгорода создали стихийный мемориал у поврежденного торгового центра, чтобы почтить память погибших в результате украинского обстрела. Люди кладут цветы на ступеньки перед ТЦ. Рядом зажжена свеча.
Фасад торгового центра на первом и втором этажах был серьезно поврежден осколками, но строители уже обшили его фанерой. Территория вокруг ТЦ и напротив, где были повреждены два маленьких магазина, убрана. Участок вокруг оцеплен сигнальной лентой. Дежурят правоохранительные органы, но возложить цветы людей пропускают.
Как сообщал мэр Валентин Демидов, в результате обстрела в Белгороде различные повреждения выявлены в 131 квартире в 12 многоквартирных домах, 36 индивидуальных домах, четырех хозсубъектах.
Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев подчеркнул, что атака на Белгород не должна остаться безнаказанной, кроме Киева нужно призвать к ответу тех западных политиков, которые ставили свои подписи на актах передачи Украине оружия и военной техники.
"Это преступление против человечности. В своей жестокости укрофашисты превзошли немецких нацистов времен Второй мировой войны. Запад им помогает, снабжает их. Поставили им чешскую РСЗО – орудие убийства", - написал сенатор в своем телеграм-канале.
По словам законодателя, на послевоенном трибунале, аналогичном Нюрнбергскому, который состоится после победы России, "ни украинским военным преступникам, ни их пособникам в "цивилизованной" Европе и "прогрессивных" США не должно быть снисхождения".
"Наказаны должны быть – и я верю, что будут, - и непосредственные исполнители этой чудовищной атаки, и все уровни командования ВСУ, и вся верхушка киевского режима. Но еще необходимо призвать к ответу и тех западных политиков и государственных деятелей, которые ставили свои подписи, свидетельствующие о согласии, на актах передачи Киеву оружия и военной техники", - подчеркнул Бондарев.
Сенатор отметил, что в сегодняшней атаке на Белгород погибли дети – самое ценное, что есть у любой нации. Он принес соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик, комментируя атаки ВСУ на Белгород, заявил, что атаки на гражданские объекты нужно прекратить.
"Мы видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгород, мы снова повторяем, что атаки против гражданских и объектов инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть прекращены", - призвал Дюжарик на брифинге.
Вчера, 18:10
Трагедия в Белгороде. Итоги 15 февраля на УкраинеОт украинского удара чешским оружием по спортивной площадке и ТЦ в Белгороде погибли шесть человек. Один из погибших – грудной ребёнок. Ранено 17 человек, среди них 4 – дети
 
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