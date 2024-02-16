https://ukraina.ru/20240216/1053327956.html

Киев и Запад ответят. Выросло число пострадавших при обстреле Белгорода

Киев и Запад ответят. Выросло число пострадавших при обстреле Белгорода - 16.02.2024 Украина.ру

Киев и Запад ответят. Выросло число пострадавших при обстреле Белгорода

Число пострадавших при обстреле Белгорода в четверг выросло до 19 человек. Об этом 16 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале

2024-02-16T08:58

2024-02-16T08:58

2024-02-16T08:58

белгород

пострадавшие

новости

всу

пво

запад

украина

погибшие

дети

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0f/1053319933_0:112:3014:1807_1920x0_80_0_0_8822010f02e12ecf7243fab53c9133b9.jpg

"Вчера вечером один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу №2. Итого количество раненых достигло 19 человек. Четыре человека (два взрослых и два ребенка) мы вчера на поезде отправили в Москву... их ждут в учреждениях здравоохранения Российской Федерации, где будет оказана максимальная медицинская помощь", - написал Гладков.Он уточнил, что пять человек получили помощь и были отпущены домой, еще десять пострадавших находятся в больницах Белгорода: два человека - в тяжелом состоянии в реанимации, восемь - в состоянии стабильно средней тяжести.Также он сообщил, что ударом повредило почти 60 автомобилей."Пятьдесят семь автомобилей получили повреждения. По всем будет проведена экспертиза, выплатим компенсацию", - заверил Гладков.Накануне днем Минобороны России сообщило, что система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire.По данным Минздрава, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.Жители Белгорода создали стихийный мемориал у поврежденного торгового центра, чтобы почтить память погибших в результате украинского обстрела. Люди кладут цветы на ступеньки перед ТЦ. Рядом зажжена свеча.Фасад торгового центра на первом и втором этажах был серьезно поврежден осколками, но строители уже обшили его фанерой. Территория вокруг ТЦ и напротив, где были повреждены два маленьких магазина, убрана. Участок вокруг оцеплен сигнальной лентой. Дежурят правоохранительные органы, но возложить цветы людей пропускают.Как сообщал мэр Валентин Демидов, в результате обстрела в Белгороде различные повреждения выявлены в 131 квартире в 12 многоквартирных домах, 36 индивидуальных домах, четырех хозсубъектах.Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев подчеркнул, что атака на Белгород не должна остаться безнаказанной, кроме Киева нужно призвать к ответу тех западных политиков, которые ставили свои подписи на актах передачи Украине оружия и военной техники."Это преступление против человечности. В своей жестокости укрофашисты превзошли немецких нацистов времен Второй мировой войны. Запад им помогает, снабжает их. Поставили им чешскую РСЗО – орудие убийства", - написал сенатор в своем телеграм-канале.По словам законодателя, на послевоенном трибунале, аналогичном Нюрнбергскому, который состоится после победы России, "ни украинским военным преступникам, ни их пособникам в "цивилизованной" Европе и "прогрессивных" США не должно быть снисхождения".Сенатор отметил, что в сегодняшней атаке на Белгород погибли дети – самое ценное, что есть у любой нации. Он принес соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик, комментируя атаки ВСУ на Белгород, заявил, что атаки на гражданские объекты нужно прекратить."Мы видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгород, мы снова повторяем, что атаки против гражданских и объектов инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть прекращены", - призвал Дюжарик на брифинге.

https://ukraina.ru/20240215/1053325227.html

белгород

запад

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

белгород, пострадавшие, новости, всу, пво, запад, украина, погибшие, дети, оон