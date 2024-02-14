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Средство от бандеровского языка посоветовали мэру Львова в польском Сейме
Средство от бандеровского языка посоветовали мэру Львова в польском Сейме - 14.02.2024 Украина.ру
Средство от бандеровского языка посоветовали мэру Львова в польском Сейме
Вице-спикер польского Сейма, представитель Польской крестьянской партии Петр Згожельский в эфире программы "Гость событий" попросил мэра Львова Андрея Садового выпивать стакан воды, прежде чем начинать говорить на "бандеровском языке", пишет PolsatNews
2024-02-14T11:47
2024-02-14T11:47
2024-02-14T11:47
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Ведущий программы попросил вице-спикера прокомментировать протесты фермеров и скандал, когда фермеры возле контрольно-пропускного пункта "Ягодин — Дорогуск" частично высыпали зерно из трех украинских грузовиков, которые пересекли границу.Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что зерно высыпали якобы "пророссийские провокаторы". А действия поляков назвал "подлостью и позором".Он пояснил, что понимает фермеров, которые поступили так с зерном, считает, что они сделали это "от отчаяния"."Каждый порядочный поляк должен поддержать наших фермеров, наших кормильцев, которые сейчас протестуют с двумя векторами действий. Во-первых, это против неконтролируемого потока продовольственных товаров из Украины. Это скандал, что этому позволили происходить – что продукты с конкурентной ценой и неизвестным химическим составом могли попасть в Польшу", – сказал Згожельский.А во-вторых, отметил он, протесты фермеров вспыхнули против "скандальной сельскохозяйственной политики, проводимой ПиС".Польские фермеры из профсоюза "Солидарность" 9 февраля заблокировали КПП "Ягодин-Дорогуск" в знак протеста против аграрной политики Евросоюза. 11 февраля они рассыпали из стоящих на границе украинских грузовиков зерно и сняли акцию на видео.
https://ukraina.ru/20240213/1053256584.html
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новости, польша, украина, садовой, львов, зерно, зерновой конфликт, вода
Новости, Польша, Украина, Садовой, Львов, зерно, зерновой конфликт, вода
Средство от бандеровского языка посоветовали мэру Львова в польском Сейме
Вице-спикер польского Сейма, представитель Польской крестьянской партии Петр Згожельский в эфире программы "Гость событий" попросил мэра Львова Андрея Садового выпивать стакан воды, прежде чем начинать говорить на "бандеровском языке", пишет PolsatNews
Ведущий программы попросил вице-спикера прокомментировать протесты фермеров и скандал, когда фермеры возле контрольно-пропускного пункта "Ягодин — Дорогуск" частично высыпали зерно из трех украинских грузовиков, которые пересекли границу.
Мэр Львова Андрей Садовой заявил
, что зерно высыпали якобы "пророссийские провокаторы". А действия поляков назвал "подлостью и позором".
"Советую мэру Львова Садовому выпивать стакан воды, прежде чем что-то говорить, потому что часто кажется, что господин мэр говорит на бандеровском языке", - заявил
Згожельский.
Он пояснил, что понимает фермеров, которые поступили так с зерном, считает, что они сделали это "от отчаяния".
"Каждый порядочный поляк должен поддержать наших фермеров, наших кормильцев, которые сейчас протестуют с двумя векторами действий. Во-первых, это против неконтролируемого потока продовольственных товаров из Украины. Это скандал, что этому позволили происходить – что продукты с конкурентной ценой и неизвестным химическим составом могли попасть в Польшу", – сказал Згожельский.
А во-вторых, отметил он, протесты фермеров вспыхнули против "скандальной сельскохозяйственной политики, проводимой ПиС".
Польские фермеры из профсоюза "Солидарность" 9 февраля заблокировали КПП "Ягодин-Дорогуск" в знак протеста против аграрной политики Евросоюза. 11 февраля они рассыпали из стоящих на границе украинских грузовиков зерно и сняли акцию на видео.