https://ukraina.ru/20240214/1053280769.html

Средство от бандеровского языка посоветовали мэру Львова в польском Сейме

Средство от бандеровского языка посоветовали мэру Львова в польском Сейме - 14.02.2024 Украина.ру

Средство от бандеровского языка посоветовали мэру Львова в польском Сейме

Вице-спикер польского Сейма, представитель Польской крестьянской партии Петр Згожельский в эфире программы "Гость событий" попросил мэра Львова Андрея Садового выпивать стакан воды, прежде чем начинать говорить на "бандеровском языке", пишет PolsatNews

2024-02-14T11:47

2024-02-14T11:47

2024-02-14T11:47

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Ведущий программы попросил вице-спикера прокомментировать протесты фермеров и скандал, когда фермеры возле контрольно-пропускного пункта "Ягодин — Дорогуск" частично высыпали зерно из трех украинских грузовиков, которые пересекли границу.Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что зерно высыпали якобы "пророссийские провокаторы". А действия поляков назвал "подлостью и позором".Он пояснил, что понимает фермеров, которые поступили так с зерном, считает, что они сделали это "от отчаяния"."Каждый порядочный поляк должен поддержать наших фермеров, наших кормильцев, которые сейчас протестуют с двумя векторами действий. Во-первых, это против неконтролируемого потока продовольственных товаров из Украины. Это скандал, что этому позволили происходить – что продукты с конкурентной ценой и неизвестным химическим составом могли попасть в Польшу", – сказал Згожельский.А во-вторых, отметил он, протесты фермеров вспыхнули против "скандальной сельскохозяйственной политики, проводимой ПиС".Польские фермеры из профсоюза "Солидарность" 9 февраля заблокировали КПП "Ягодин-Дорогуск" в знак протеста против аграрной политики Евросоюза. 11 февраля они рассыпали из стоящих на границе украинских грузовиков зерно и сняли акцию на видео.

https://ukraina.ru/20240213/1053256584.html

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