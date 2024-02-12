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Мэр Львова назвал подлыми акции польских фермеров против украинского зерна
Мэр Львова назвал подлыми акции польских фермеров против украинского зерна - 12.02.2024 Украина.ру
Мэр Львова назвал подлыми акции польских фермеров против украинского зерна
Акция польских фермеров, которые высыпали на дорогу украинское зерно возле контрольно-пропускного пункта "Ягодин — Дорогуск" на польско-украинской границе — это подлость и позор. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой в своем телеграм-канале
2024-02-12T11:31
2024-02-12T11:31
2024-02-12T11:31
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львов
польша
зерно
украина
забастовка
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По мнению Садового, за этой акцией стоят "пророссийские провокаторы"."Назовем вещи своими именами. На этом фото — украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков. Псевдоблокада на границе продолжается. (...) Такие действия (поляков. – Ред.) — подлость и позор", — уверен мэр Львова.Польские фермеры из профсоюза "Солидарность" 9 февраля заблокировали КПП "Ягодин-Дорогуск" в знак протеста против аграрной политики Евросоюза. 11 февраля они рассыпали из стоящих на границе украинских грузовиков зерно и сняли акцию на видео.
https://ukraina.ru/20240209/1053197015.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, львов, польша, зерно, украина, забастовка, блокада
Новости, Львов, Польша, зерно, Украина, забастовка, блокада
Мэр Львова назвал подлыми акции польских фермеров против украинского зерна
Акция польских фермеров, которые высыпали на дорогу украинское зерно возле контрольно-пропускного пункта "Ягодин — Дорогуск" на польско-украинской границе — это подлость и позор. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой в своем телеграм-канале