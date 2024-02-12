Мэр Львова назвал подлыми акции польских фермеров против украинского зерна - 12.02.2024 Украина.ру
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Мэр Львова назвал подлыми акции польских фермеров против украинского зерна
Мэр Львова назвал подлыми акции польских фермеров против украинского зерна - 12.02.2024 Украина.ру
Мэр Львова назвал подлыми акции польских фермеров против украинского зерна
Акция польских фермеров, которые высыпали на дорогу украинское зерно возле контрольно-пропускного пункта "Ягодин — Дорогуск" на польско-украинской границе — это подлость и позор. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой в своем телеграм-канале
2024-02-12T11:31
2024-02-12T11:31
новости
львов
польша
зерно
украина
забастовка
блокада
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По мнению Садового, за этой акцией стоят "пророссийские провокаторы"."Назовем вещи своими именами. На этом фото — украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков. Псевдоблокада на границе продолжается. (...) Такие действия (поляков. – Ред.) — подлость и позор", — уверен мэр Львова.Польские фермеры из профсоюза "Солидарность" 9 февраля заблокировали КПП "Ягодин-Дорогуск" в знак протеста против аграрной политики Евросоюза. 11 февраля они рассыпали из стоящих на границе украинских грузовиков зерно и сняли акцию на видео.
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новости, львов, польша, зерно, украина, забастовка, блокада
Новости, Львов, Польша, зерно, Украина, забастовка, блокада

Мэр Львова назвал подлыми акции польских фермеров против украинского зерна

11:31 12.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредприятие "Мелитопольский элеватор"
Предприятие Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Акция польских фермеров, которые высыпали на дорогу украинское зерно возле контрольно-пропускного пункта "Ягодин — Дорогуск" на польско-украинской границе — это подлость и позор. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой в своем телеграм-канале
По мнению Садового, за этой акцией стоят "пророссийские провокаторы".
"Назовем вещи своими именами. На этом фото — украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков. Псевдоблокада на границе продолжается. (...) Такие действия (поляков. – Ред.) — подлость и позор", — уверен мэр Львова.
Польские фермеры из профсоюза "Солидарность" 9 февраля заблокировали КПП "Ягодин-Дорогуск" в знак протеста против аграрной политики Евросоюза. 11 февраля они рассыпали из стоящих на границе украинских грузовиков зерно и сняли акцию на видео.
Уборка пшеницы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
9 февраля, 12:31
Маловато будет: в Польше предложили обложить украинские продукты налогомЗамминистра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак предложил обложить налогом продовольственную продукцию с Украины. Он этом Колодзейчак заявил в эфире радиостанции RMF FM
 
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