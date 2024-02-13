https://ukraina.ru/20240213/1053246765.html

Разорительная мобилизация и отсутствие целей войны. Украинские эксперты с удивлением о ситуации в стране

Разорительная мобилизация и отсутствие целей войны. Украинские эксперты с удивлением о ситуации в стране - 13.02.2024 Украина.ру

Разорительная мобилизация и отсутствие целей войны. Украинские эксперты с удивлением о ситуации в стране

Усиление мобилизации приведет не только к расширению практики неконституционного ограничения прав и свобод граждан, но может крайне негативно сказаться на экономике страны, считают украинские эксперты.

2024-02-13T04:56

2024-02-13T04:56

2024-02-13T04:56

эксклюзив

сво

украина

мобилизация

политика

экономика

вадим карасев

андрей золотарев

эксперты

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Спорят как о методах мобилизации, так и о ее естественных пределах. Выстраивая вертикаль ТЦК, власти пытаются анальгином лечить онкозаболевание, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарев. По его словам, новый закон о мобилизации вряд ли будет работать, поскольку уже сейчас в стране есть три с половиной миллиона граждан-"фантомов", о которых государству фактически ничего не известно, кроме индивидуальных налоговых номеров, и на воинском учете они не состоят.Предположим: из этих трех с половиной миллионов треть положит, как говорится, болт на этот закон: ну, естественно не станет на учет, Как их (заставить) - миллион дел в судах?" - сказал эксперт С 2024 года было почти восемь лет для того, чтобы навести элементарный порядок в военном учете, но не навели, поведал Золотарев в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).Опрос переписи населения откладывали 20 лет по политическим соображениям — боялись увидеть печальные цифры. В результате власть не в курсе, сколько в стране рабочих рук и голодных ртов, отметил политолог. По его мнению, людей и дальше будут вылавливать, но восстановить разрушенную систему учета за несколько месяцев не удастся — тем более "в прогнившем насквозь пронизанном коррупцией государстве".Есть и ограничители иного рода. Украинский экономист Андрей Длигач считает, что сейчас можно призвать в ВСУ максимум 230 тысяч украинцев (напомним, ранее шла речь о необходимости призыва 500 тысяч человек). Если призвать больше 230 тысяч, то предприятия на Украине начнут массово закрываться."По нашим подсчетам, мобилизация более 15 процентов мужчин, которые могут подлежать призыву, может привести к экономической катастрофе в стране", - сказал Длигач в эфире канала "Прямой".Ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что дополнительная мобилизация 400-500 тысяч человек обойдется украинскому бюджету примерно в 720 миллиардов гривен (более 19 млрд долларов). По предварительной оценке, только на обучение, выплаты и обмундирование потребуется 322 миллиарда гривен, на закупку и модернизацию военной техники нужно еще 400 миллиардов гривен, сообщает телеграм-канал "Политика Страны".По словам главы парламентского комитета, эта сумма составляет 22,5% расходов украинского госбюджета, или 41% расходов Украины на оборону. Пидласа также отметила, что средства международных партнеров на армию тратить нельзя, поэтому речь идет только о внутренних ресурсах. В связи с этим обсуждаются разные варианты, как найти деньги – возможно, повысить налоги или изымать дополнительно ресурсы из местных бюджетов.Украинское общество своим поведением показывает понимание того, что ресурсы страны недостаточны для быстрых побед, отметил украинский политолог Андрей Вигиринский. Однако, по его мнению, это не учитывается в достаточной мере политическим руководством.Сейчас нет стабильной прогнозируемой поддержки Украины вооружениями от западных партнеров, у которых назревают свои проблемы. В этих условиях и у Киева нет краткосрочного, на два-три года, планирования — кроме одного пункта, который зависит непосредственно от Киева и касается мобилизации, рассказал эксперт.Он отметил, что теоретически можно мобилизовать энное количество тысяч людей, но есть вопрос, как их будут использовать — исходя из сбережения жизней или исходя из концепции, которую озвучил глава МИД Украины Кулеба, в пересказе эксперта: "вилы, рогатки — и побежали"."Но если это единственный ресурс, которым в полной мере располагаем мы, то, соответственно, стоит ожидать… что принуждение внутри страны, принуждение в разных формах, в тех формах, о которых точно в Конституции не написано, оно будет возрастать", - сказал Вигиринский в эфире ютуб-канала "Дикий Live".Эксперт добавил, что если этого не понимают парламентарии, проголосовавшие в первом чтении за закон о мобилизации, дав дополнительные возможности для неконституционного ограничения прав и свобод граждан разнообразным структурам, то этот парламент лишится шансов получить еще раз поддержку народа "в каком-то отдаленном будущем, когда эти выборы состоятся".Впрочем, и не столь далекое будущее туманно. Как отметил украинский политолог Вадим Карасев, Украина (киевский режим) планирует всеобщую мобилизацию, "а всеобщая мобилизация – это вообще-то признак тотальной войны"."Поэтому, если мы хотим или нацелены на проведение всеобщей мобилизации, то мы должны пояснить, для чего? Для укрепления обороны, чтобы заполнить бреши на линии фронта, или для каких-то других целей. Пока об этом молчок", - сказал эксперт в эфире ютуб-канала "Politeka".При этом он отметил, что "пропал куда-то из публичного дискурса концепт военной победы, чтобы военным путем победить Россию". Пропал в западной прессе, и на Украине – "тоже ушел на периферию дискурса и периферию общественного внимания". По словам Карасева, говорится о том: что нужно воевать и наносить ущерб России, но – "не говорится вообще цель какая".Если цель - освобождение Крыма и всех территорий, то говорят, что военным путем это невозможно в ближайшее время, и даже в 25-м году, отметил Карасев, добавив: "Тут бы сохранить государство и государственность в этих территориальных границах".

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, мобилизация, политика, экономика, вадим карасев, андрей золотарев, эксперты