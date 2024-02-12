https://ukraina.ru/20240212/1053240331.html

У "мирного плана" Зеленского нет шансов на успех — Полянский

У "мирного плана" Зеленского нет шансов на успех — Полянский - 12.02.2024 Украина.ру

У "мирного плана" Зеленского нет шансов на успех — Полянский

У "мирного плана" президента Украины Владимира Зеленского, а также у инициатив по урегулированию конфликта, выдвигаемых Западом, нет никаких шансов на успех. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости

2024-02-12T10:16

2024-02-12T10:16

2024-02-12T10:16

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Отвечая на вопрос, каковы шансы на успех мирной конференции по Украине в Швейцарии без участия в ней России, Полянский сказал: "Нулевые. Абсолютно нулевые. Это признают все".Тем не менее, по его словам, в Москве уже давно чувствуют, что от него устали сами его участники."Понятно, что западники хорохорятся и пытаются создать видимость поддержки Украины, но все остальные уже давно запутались (не понимая – ред.), чего, собственно, хочет Украина и почему она продвигает именно такую формулу, которая не ведет ни к какому урегулированию", - сказал он.Полянский добавил, что сам Зеленский "запретил себе любые переговоры с российским руководством"."Это, конечно, многих ставит в тупик", - подчеркнул первый зампостпреда.Он предположил, что кто-то в силу элементарной вежливости не хочет отказывать "проявляющим неожиданную настырность" украинцам в проведении подобной конференции."Но, очевидно, что эта формула и те рамки, о которых мы слышим, не могут иметь абсолютно никаких шансов на успех. Очевидно, что без участия России, никакой переговорный процесс по Украине не может привести к какому-то результату", - заключил Полянский.Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как заявлял глава Офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.

https://ukraina.ru/20240202/1053059859.html

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владимир зеленский, новости, мир, план, "формула мира", украина, россия, швейцария