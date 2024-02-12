https://ukraina.ru/20240212/1053236489.html

Зима в Донецке. В ожидании социального расслабления

Зима в Донецке. В ожидании социального расслабления - 12.02.2024 Украина.ру

Зима в Донецке. В ожидании социального расслабления

Обстановка в Донецке и других прифронтовых городах ДНР остается напряженной. Ежедневно война порождает сотни разнообразных проблем, требующих скорейшего решения, но решения пока не имеющих.

2024-02-12T05:34

2024-02-12T05:34

2024-02-12T05:34

эксклюзив

донецк

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«Такого хамства, как у нас, я по России нигде не встречал», - говорит Саша, выворачивая на заправку. Не жалуется, не возмущается. Констатирует.Недели три назад он вернулся в город из большой России, чтобы разгрести накопившиеся проблемы, с головою погрузился в донбасские реалии, наглотался того, что определенно не было ключевою водой, и делится впечатлениями. Оно ведь как? Находясь тут безвылазно, привыкаешь, адаптируешься и перестаешь замечать. Как те люди, которые выросли в неблагополучных семьях, а потому не знают, что скандалы и побои – это не норма. Потому свежий взгляд – наше все.«Там у женщины проблема – есть задолженность по электричеству. Она погашает, но задолженность почему-то переносится на другой месяц. Просит разобраться, а дама в окошке по-хамски так заявляет, что не знает, в чем дело, и вообще это не ее проблемы. И представь себе: она вытолкнула посетительницу, закрыла окошко у той перед носом и не открывала до тех пор, пока женщина не ушла. Я же прямо за ней стоял в очереди. И все стояли. Ждали», - продолжает он.- А ты чего там?- Да надо же долги по квартире гасить, а мне по электричеству уйму лишнего насчитали. Два года квартира пустая стояла. Сверил показания счетчика, показал, а мне говорят, что система еще не работает, а цифры у них такие. Надо – жди две-три недели. И гоняли из района в центр, а оттуда – назад. И очереди всюду длиннющие. Люди злые, уставшие, стреляют постоянно.Хамство и непрофессионализм – обычное дело. В районах – особенно. Кадровый голод жесточайший, зарплаты, по меркам большой России, комичные, а условия труда – караул. Дело ведь не только в обстрелах, допотопном оборудовании, необходимости переходить на российские стандарты, не в электричестве и отоплении, которые то и дело вырубаются. Нужно работать с людьми, которые давно перешагнули пределы собственной прочности, выдохлись и взрываются по любому поводу. Так себе перспектива.«А еще тут практически за все хотят полторы-две цены. При этом знают, что ты от них зависишь, и ведут себя отвратительно. Вот стики мои, да? Видел женщину, у которой я их сегодня покупал? Нигде больше не видел в продаже. Так вот в прошлый раз я десять минут стоял и ждал, пока она сплетничала по телефону, чтоб их купить. Я знаю, что идти больше некуда, и она знает. В итоге с тебя дерут две цены, да еще унижают», - резюмирует товарищ.И хочется ему возразить, но как-то вот нечего. Две недели редакционный автомобиль стоит на ремонте, и все это время мы пытаемся выбить из хозяина СТО конкретную цифру. Но тщетно. Человек знает, что место наше с радостью займут другие, а потому вести себя с клиентами можно так, как захочется. Деваться им некуда.Третьего дня знакомые волонтеры звонили. Машина, дескать, сломалась, а груз везти надо. «Где б СТО найти, чтоб до утра починить?» - спросили. Я долго хохотал в трубку, ибо очереди уже по май расписаны и вклиниться в них невозможно.Вообще «деваться некуда» - прямо новый девиз региона. В декабре маломобильным пенсионерам не принесли пенсии. Кто-то где-то ошибся при составлении списков. Людей перед Новым Годом буквально спасли пенсионщики из Ростова, узнавшие о проблеме из моей публикации. И что, по-вашему, было дальше? В январе произошло то же самое!Все чаще жители окраин жалуются на общественный транспорт, который не возит в прифронтовые районы. Они жалуются Татьяне Монтян, та – мне, а я передаю информацию в Общественную палату ДНР. Дальше выясняется, что рейсы частные и машины, как вы понимаете, тоже. В прифронте на общественный транспорт охотятся украинские беспилотники, а бизнес не хочет рисковать ни водителями, ни автобусами. Всех можно понять, но ездить на работу и с работы людям в итоге не на чем, а социальная напряженность продолжает копиться.«Так жалуйтесь! Пишите на «Госуслуги»! Вы же теперь Россияне!» - изумятся тут жители большой России. Но проблема в том, что люди не знают, куда и как жаловаться. На сегодняшний день они уже россияне, но быть россиянами их никто не учил. Они привыкли жаловаться либо главе района, либо сразу главе республики. «Не Путину ж мне писать», - разводит руками знакомый, который даже фанеру для ремонта выбитых окон у ЖЭКа выбить не смог.Врачи утверждают, что уровень стресса у дончан стабильно высокий и когда-нибудь это скажется не лучшим образом. Все понимают, что корень проблем – безопасность, которой нет и в ближайшее время не предвидится. Тем не менее, проблемы копятся и лишь увеличивают скорость, с которой нарастает социальное напряжение. Из тысяч мелких болячек формируется снежный ком, с которым давно пора что-то решать.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

донецк

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, донецк