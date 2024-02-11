https://ukraina.ru/20240211/1053221089.html
"Возьмем Авдеевку или Нью-Йорк": военный эксперт рассказал, какие победы изменят обстановку на фронте
"Возьмем Авдеевку или Нью-Йорк": военный эксперт рассказал, какие победы изменят обстановку на фронте - 11.02.2024 Украина.ру
"Возьмем Авдеевку или Нью-Йорк": военный эксперт рассказал, какие победы изменят обстановку на фронте
Если бойцы займут Харьков или Запорожье, это будет огромный успех. А взятие Орехова позволит армии РФ максимально приблизиться к Запорожью и поставить под угрозу коммуникации ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-02-11T04:30
2024-02-11T04:30
2024-02-11T04:30
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запорожье
авдеевка
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Большим успехом для армии РФ будет освобождением целого региона или хотя бы крупного города. Если бойцы займут Харьков или Запорожье, это будет огромный успех, рассказал обозреватель.Если российские войска по всему фронту отодвинут ВСУ от Донецка хотя бы на 40 километров, например возьмут Авдеевку или поселок Нью-Йорк (Новгородское) – это тоже будет иметь огромное значение и изменит обстановку на фронте, добавил волонтер.Пока же идут тяжелые бои на ряде участков фронта (Купянск, Донецк, Работино и Крынки). Причем с плацдармом в Крынках ситуация очень сложная. Даже если российские бойцы его полностью срежут, все равно продолжится позиционная война через Днепр, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240210/1053193245.html
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новости, вс рф, украина, россия, нью-йорк, бои, плацдарм, донецк, запорожье, авдеевка, освобождение, наступление
Новости, ВС РФ, Украина, Россия, Нью-Йорк, бои, плацдарм, Донецк, Запорожье, Авдеевка, освобождение, наступление
"Возьмем Авдеевку или Нью-Йорк": военный эксперт рассказал, какие победы изменят обстановку на фронте
Если бойцы займут Харьков или Запорожье, это будет огромный успех. А взятие Орехова позволит армии РФ максимально приблизиться к Запорожью и поставить под угрозу коммуникации ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов