"Возьмем Авдеевку или Нью-Йорк": военный эксперт рассказал, какие победы изменят обстановку на фронте - 11.02.2024 Украина.ру
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"Возьмем Авдеевку или Нью-Йорк": военный эксперт рассказал, какие победы изменят обстановку на фронте
"Возьмем Авдеевку или Нью-Йорк": военный эксперт рассказал, какие победы изменят обстановку на фронте - 11.02.2024 Украина.ру
"Возьмем Авдеевку или Нью-Йорк": военный эксперт рассказал, какие победы изменят обстановку на фронте
Если бойцы займут Харьков или Запорожье, это будет огромный успех. А взятие Орехова позволит армии РФ максимально приблизиться к Запорожью и поставить под угрозу коммуникации ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-02-11T04:30
2024-02-11T04:30
новости
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россия
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бои
плацдарм
донецк
запорожье
авдеевка
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Большим успехом для армии РФ будет освобождением целого региона или хотя бы крупного города. Если бойцы займут Харьков или Запорожье, это будет огромный успех, рассказал обозреватель.Если российские войска по всему фронту отодвинут ВСУ от Донецка хотя бы на 40 километров, например возьмут Авдеевку или поселок Нью-Йорк (Новгородское) – это тоже будет иметь огромное значение и изменит обстановку на фронте, добавил волонтер.Пока же идут тяжелые бои на ряде участков фронта (Купянск, Донецк, Работино и Крынки). Причем с плацдармом в Крынках ситуация очень сложная. Даже если российские бойцы его полностью срежут, все равно продолжится позиционная война через Днепр, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240210/1053193245.html
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россия
нью-йорк
донецк
запорожье
авдеевка
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новости, вс рф, украина, россия, нью-йорк, бои, плацдарм, донецк, запорожье, авдеевка, освобождение, наступление
Новости, ВС РФ, Украина, Россия, Нью-Йорк, бои, плацдарм, Донецк, Запорожье, Авдеевка, освобождение, наступление

"Возьмем Авдеевку или Нью-Йорк": военный эксперт рассказал, какие победы изменят обстановку на фронте

04:30 11.02.2024
 
Стрельба по цели
Стрельба по цели
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Если бойцы займут Харьков или Запорожье, это будет огромный успех. А взятие Орехова позволит армии РФ максимально приблизиться к Запорожью и поставить под угрозу коммуникации ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Большим успехом для армии РФ будет освобождением целого региона или хотя бы крупного города. Если бойцы займут Харьков или Запорожье, это будет огромный успех, рассказал обозреватель.
Если российские войска по всему фронту отодвинут ВСУ от Донецка хотя бы на 40 километров, например возьмут Авдеевку или поселок Нью-Йорк (Новгородское) – это тоже будет иметь огромное значение и изменит обстановку на фронте, добавил волонтер.
"Локальный успех – взятие Орехова. Да, для этого нужна серьезная операция. Но она позволит максимально приблизиться к Запорожью и поставить под угрозу коммуникации ВСУ в этом городе", - отметил Живов.
Пока же идут тяжелые бои на ряде участков фронта (Купянск, Донецк, Работино и Крынки). Причем с плацдармом в Крынках ситуация очень сложная. Даже если российские бойцы его полностью срежут, все равно продолжится позиционная война через Днепр, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Корнилов - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Вчера, 08:25
Корнилов рассказал о дурной славе, закрепившейся за новым главкомом ВСУОбозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что за новым главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским закрепилась дурная слава
 
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