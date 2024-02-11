https://ukraina.ru/20240211/1053221089.html

"Возьмем Авдеевку или Нью-Йорк": военный эксперт рассказал, какие победы изменят обстановку на фронте

"Возьмем Авдеевку или Нью-Йорк": военный эксперт рассказал, какие победы изменят обстановку на фронте - 11.02.2024 Украина.ру

"Возьмем Авдеевку или Нью-Йорк": военный эксперт рассказал, какие победы изменят обстановку на фронте

Если бойцы займут Харьков или Запорожье, это будет огромный успех. А взятие Орехова позволит армии РФ максимально приблизиться к Запорожью и поставить под угрозу коммуникации ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-02-11T04:30

2024-02-11T04:30

2024-02-11T04:30

новости

вс рф

украина

россия

нью-йорк

бои

плацдарм

донецк

запорожье

авдеевка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0a/1053216374_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_4014bdd7a5d193e09932e1936a453cab.jpg

Большим успехом для армии РФ будет освобождением целого региона или хотя бы крупного города. Если бойцы займут Харьков или Запорожье, это будет огромный успех, рассказал обозреватель.Если российские войска по всему фронту отодвинут ВСУ от Донецка хотя бы на 40 километров, например возьмут Авдеевку или поселок Нью-Йорк (Новгородское) – это тоже будет иметь огромное значение и изменит обстановку на фронте, добавил волонтер.Пока же идут тяжелые бои на ряде участков фронта (Купянск, Донецк, Работино и Крынки). Причем с плацдармом в Крынках ситуация очень сложная. Даже если российские бойцы его полностью срежут, все равно продолжится позиционная война через Днепр, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240210/1053193245.html

украина

россия

нью-йорк

донецк

запорожье

авдеевка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, украина, россия, нью-йорк, бои, плацдарм, донецк, запорожье, авдеевка, освобождение, наступление