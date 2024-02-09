https://ukraina.ru/20240209/1053199225.html

Полякам все меньше хочется финансировать украинских беженцев - опрос

Полякам все меньше хочется финансировать украинских беженцев - опрос - 09.02.2024 Украина.ру

Полякам все меньше хочется финансировать украинских беженцев - опрос

Граждане Польши хотят помочь Украине, но обеспечивать беженцев не желают. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного 9 февраля на сайте газеты "Речь Посполита"

2024-02-09T13:30

2024-02-09T13:30

2024-02-09T13:30

беженцы

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новости

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По сравнению с апрелем 2022 года группа сторонников законопроекта о специальной помощи украинским беженцам сократилась на 12 процентов.Уже 53 процентов опрашиваемых выступают против пособий для украинских детей, 47 процентов поляков не желают равного доступа к социальной помощи.Более всего увеличилось число противников государственного финансирования проживания и питания беженцев с Украины: 44 процента граждан выступили против такой ​​помощи.По оценкам министерства внутренних дел и администрации, в Польше проживают около миллиона украинцев, имеющих статус военных беженцев.Украинцам поначалу гарантировали питание и проживание за счет государства, медицинское обслуживание, доступ к образованию и полный пакет социальной помощи.Позже правительство Дональда Туска признало, что у него нет денег для финансирования этой помощи из сбережений и специальных резервов.До лета правительство хочет разработать новые правила помощи беженцам из Украины - нынешние уже не соответствуют действительности и не принимаются большинством граждан. Этого требуют органы местного самоуправления и неправительственные организации, которые помогают украинцам. Они считают, что Польша должна ввести проверку выходцев из Украины, чтобы помогать только тем, кто в этом действительно нуждается.

https://ukraina.ru/20240131/1053003251.html

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беженцы, польша, новости, опрос, украина, помощь