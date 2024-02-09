Полякам все меньше хочется финансировать украинских беженцев - опрос - 09.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240209/1053199225.html
Полякам все меньше хочется финансировать украинских беженцев - опрос
Полякам все меньше хочется финансировать украинских беженцев - опрос - 09.02.2024 Украина.ру
Полякам все меньше хочется финансировать украинских беженцев - опрос
Граждане Польши хотят помочь Украине, но обеспечивать беженцев не желают. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного 9 февраля на сайте газеты "Речь Посполита"
2024-02-09T13:30
2024-02-09T13:30
беженцы
польша
новости
опрос
украина
помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102614/39/1026143946_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_ddc522b3936d49b0c23554e49601a5c7.jpg
По сравнению с апрелем 2022 года группа сторонников законопроекта о специальной помощи украинским беженцам сократилась на 12 процентов.Уже 53 процентов опрашиваемых выступают против пособий для украинских детей, 47 процентов поляков не желают равного доступа к социальной помощи.Более всего увеличилось число противников государственного финансирования проживания и питания беженцев с Украины: 44 процента граждан выступили против такой ​​помощи.По оценкам министерства внутренних дел и администрации, в Польше проживают около миллиона украинцев, имеющих статус военных беженцев.Украинцам поначалу гарантировали питание и проживание за счет государства, медицинское обслуживание, доступ к образованию и полный пакет социальной помощи.Позже правительство Дональда Туска признало, что у него нет денег для финансирования этой помощи из сбережений и специальных резервов.До лета правительство хочет разработать новые правила помощи беженцам из Украины - нынешние уже не соответствуют действительности и не принимаются большинством граждан. Этого требуют органы местного самоуправления и неправительственные организации, которые помогают украинцам. Они считают, что Польша должна ввести проверку выходцев из Украины, чтобы помогать только тем, кто в этом действительно нуждается.
https://ukraina.ru/20240131/1053003251.html
польша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102614/39/1026143946_110:0:1811:1276_1920x0_80_0_0_e54c2fc4d83a44cb31ef4c060ec33ee1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
беженцы, польша, новости, опрос, украина, помощь
беженцы, Польша, Новости, опрос, Украина, помощь

Полякам все меньше хочется финансировать украинских беженцев - опрос

13:30 09.02.2024
 
© Фото : CC0, PixabayПольша флаг герб
Польша флаг герб - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Граждане Польши хотят помочь Украине, но обеспечивать беженцев не желают. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного 9 февраля на сайте газеты "Речь Посполита"
По сравнению с апрелем 2022 года группа сторонников законопроекта о специальной помощи украинским беженцам сократилась на 12 процентов.
Уже 53 процентов опрашиваемых выступают против пособий для украинских детей, 47 процентов поляков не желают равного доступа к социальной помощи.
Более всего увеличилось число противников государственного финансирования проживания и питания беженцев с Украины: 44 процента граждан выступили против такой ​​помощи.
По оценкам министерства внутренних дел и администрации, в Польше проживают около миллиона украинцев, имеющих статус военных беженцев.
Украинцам поначалу гарантировали питание и проживание за счет государства, медицинское обслуживание, доступ к образованию и полный пакет социальной помощи.
Позже правительство Дональда Туска признало, что у него нет денег для финансирования этой помощи из сбережений и специальных резервов.
До лета правительство хочет разработать новые правила помощи беженцам из Украины - нынешние уже не соответствуют действительности и не принимаются большинством граждан. Этого требуют органы местного самоуправления и неправительственные организации, которые помогают украинцам. Они считают, что Польша должна ввести проверку выходцев из Украины, чтобы помогать только тем, кто в этом действительно нуждается.
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
31 января, 14:42
Украинским беженцам предложили или учить немецкий и работать, или покинуть ФРГГермания должна ускорить процесс депортации, заявил сопредседатель немецкой партии СДПГ Ларс Клингбайль. Об этом сообщили журналисты немецкой газеты Die Tageszeitung
 
беженцыПольшаНовостиопросУкраинапомощь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:26Как уроженец села в России стал главкомом ВСУ: биография "бахмутского мясника" Сырского
15:25Отличившийся равнодушием к потерям новый главком ВСУ пообещал беречь бойцов
15:05Путин ответил! А готов ли Зеленский к неудобным вопросам Карлсона? Малькевич о цензуре и правде
14:43Песков ответил на вопрос о роли встречи Путина и Кудрина по сделке "Яндекса"
14:12Геннадий Подлесный: Зеленский назначил Сырского главкомом не за полководческие таланты, а за покорность
13:47"Абсолютный рекорд". Украинские пограничники поймали сразу 40 уклонистов
13:42Дмитрий Бабич: Путин рискнул и в интервью Такеру Карлсону вооружил мыслящих людей на Западе
13:36Залужный и Буданов* получили звание Героя Украины. Эксперт объяснил, почему именно сейчас
13:30Полякам все меньше хочется финансировать украинских беженцев - опрос
13:26Не изменит ход СВО: Песков прокомментировал смену главкома ВСУ
13:09"Их там не было": Данилов предал погибших в Ил-76 украинских военнопленных
13:00Обыски в Киево-Печерской лавре, блокада границы, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 февраля.
12:45Песков рассказал о самой важной реакции для Путина на интервью Карлсону
12:41"Умный Ганс" во главе ВСУ, как свидетельство состоявшейся катастрофы
12:35Дмитрий Ефимов о том, почему Зеленский уволил Залужного прямо перед публикацией интервью Путина Карлсону
12:31От Залужного – к Сырскому. О новом главнокомандующем ВСУ
12:31Маловато будет: в Польше предложили обложить украинские продукты налогом
12:15За подхалимство и готовность жертвовать украинцами. Почему Зеленский назначил главкомом генерала Сырского
11:53Киевские власти подстраховались на случай митингов после отставки Залужного — СМИ
11:52Блогершу, которая "пощекотала" в Волгограде "Родину-мать", задержали в аэропорту
Лента новостейМолния