https://ukraina.ru/20240209/1043335787.html

Андрусовский мир: когда "временная передышка" - победа

Андрусовский мир: когда "временная передышка" - победа - 09.02.2024 Украина.ру

Андрусовский мир: когда "временная передышка" - победа

Чем дальше, тем чаще в западной прессе обсуждаются варианты раздела Украины по "корейскому" варианту на российскую и европейскую части. Как правило, за Россией... Украина.ру, 09.02.2024

2024-02-09T08:33

2024-02-09T08:33

2024-02-09T08:33

история

история

история украины

польша

речь посполитая

московское царство

война

мир

дипломатия

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/07/1043343107_77:299:1109:880_1920x0_80_0_0_1984e88769e8cdb39349d656000d1732.jpg

Чем дальше, тем чаще в западной прессе обсуждаются варианты раздела Украины по "корейскому" варианту на российскую и европейскую части. Как правило, за Россией предлагают закрепить территории, которые не были подконтрольны Киеву на 23 февраля прошлого года.Россию это, понятно, не устраивает и тем более не устраивает Украину. А значит подписание любого такого договора со временем приведёт либо к возобновлению войны, либо к новому договору, при подписании которого оппоненты попытаются переиграть друг друга дипломатически.Собственно, это не первое из такого рода временных соглашений, которые можно найти в истории. Вот, например, Андрусовский мирный договор от 9 февраля 1667 года, который фиксировал временные (на 13,5 лет) условия перемирия после завершения русско-польской войны 1658-1667 годов.По этому соглашению происходил раздел украинских земель. Украинского государства, правда, тогда не было, а речь шла об отторжении территорий, которые Речь Посполита считала своими.Правобережье отходило к Польше (за исключением Киева). Эта территория должна была быть передана под управление Польской короны 5 апреля 1669 года. Россия получала воеводство Черниговское и все земли с путивльской стороны по Днепру. Южная граница России и Польши должна была идти по линии от Днепра (у Киева) на восток до южных границ Путивльского округа, то есть по линии Киев — Прилуки — Ромны — Недригайлов — Белополье и до стыка с нынешней границей России. Украинское левобережье к югу от этой линии и до современного Запорожья было объявлено территорией запорожских казаков. Сами же запорожские казаки должны были находиться "под послушанием обоих государей".Современные украинские историки пытаются представить Андрусововский мир как сговор держав-хищников, которые разорвали несчастную Украину на части, а его заключение российской стороной, как нарушение обязательств Москвы перед войском Запорожским. Однако условия для раздела украинских земель создали не российские бояре и не польские паны, а казачьи старшины.Три гетманаПочти сразу после смерти Богдана Хмельницкого на землях Гетманщины началась борьба за власть. Против избранного новым гетманом бывшего генерального писаря (канцлера) Ивана Выговского выступили полтавский полковник Мартын Пушкарьи атаман запорожцев Яков Барабаш. Все в прошлом были соратниками в борьбе с поляками. Началась по факту гражданская война. Москва пыталась примирить конфликтующие стороны, но безуспешно. При этом Выговский слал царю Алексею Михайловичу доносы на Пушкаря и Барабаша, а они на него.В этом противостоянии победил новый гетман. Но вскоре выяснилось, что враги Выговского не зря обвиняли его в тайных переговорах с поляками. 28 июля 1658 года он подписал с поляками Гадячский договор, по которому казаки со своими землями возвращались в состав Речи Посполитой. После этого гетман повернул оружие против России. В союзе с татарами ему даже удалось одержать победу в битве при Конотопе. И хотя современные украинские историки называют эту битву "величайшим" успехом украинского оружия и "Азенкуром России", намекая на то, что в ней погиб цвет дворянства, уже 22 августа российские войска под Киевом разбили казацко-татарское войско под командованием брата гетмана Данилы Выговского. А запорожцы напали на Крым, что заставило татар уйти из Украины.Старшина разочаровалась в Иване Выговском, и он лишился власти, потом бежал в Польшу, где стал участником придворных интриг и в результате был казнен. С согласия Москвы новым гетманом стал сын Богдана Хмельницкого Юрий. Сей персонаж успел побывать подданным Москвы, Варшавы и Стамбула. В конце концов, в Турции его и удавили. После бегства младшего Хмельницкого в 1663 году происходит де-факто раскол Гетманщины. На правом берегу Днепра правителем становится Павел Тетеря, ориентированный на Варшаву, а на левом — Яким Сомко, сторонник Москвы. Кстати, оба гетмана кончили плохо. Тетеря был вынужден бежать в Польшу, оттуда в Турцию, где пытался получить помощь от султана. По одной из версий, он так надоел правителю Великой порты, что тот велел отравить бывшего гетмана. Яким Сомко потерял булаву в результате Чёрной рады (так называли собрание казаков, на котором объявляли о недоверии гетману или атаману) в 1663 году. Можно сказать, это был майдан образца XVII века. На этом собрании гетманом был избран Иван Брюховецкий. А Сомко, по одной версии, был предан суду и казнён, по другой — его разорвала толпа прямо во время самой рады.Но что важно учесть для понимания сути Андрусовского перемирия, свержение Сомко произошло на глазах московского посольства, которое возглавлял тогда князь Василий Великогагин. И его роль в этих событиях не совсем понятна. То ли он поддержал Брюховецкого, то ли не рискнул вмешиваться, опасаясь за собственную жизнь. Ведь он понимал, что реально Россия не контролирует ситуацию в Гетманщине, а любой предводитель казаков может предать и стать союзником Польши, Крыма или Турции. Брюховецкий не стал исключением, он поднял восстание против Москвы, однако очень скоро оказался в руках солдат своего политического противника гетмана правобережной Украины Петра Дорошенко, которые запороли его до смерти. Но это было уже после подписания Андрусовского перемирия."Попереду Дорошенко"Важным фактором, повлиявшим на заключение подписания Андрусовского перемирия между Россией и Польшей, стали деяния Петра Дорошенко. Весной 1666 года он отстранился от Польши и перешел в подданство Турции. После этого по приказу из Стамбула крымский хан Адиль-Гирей привел свою орду на Украину, чтобы помочь гетману в войне с Польской короной. Татарская армия оказала существенную помощь Дорошенко, правда, люди хана предпочитали скорее грабить, чем воевать.Ради объективности надо отметить, что Петр Дорошенко был самым успешным из вождей эпохи Руины, он ближе других гетманов подошел к тому, чтобы объединить земли правобережья и левобережья под своей властью. Но, как и другие политические деятели гетманщины того времени, он не брезговал такими методами, как предательство, обман, запредельная жестокость. Он закрывал глаза на то, что творили татары под Львовом и Уманью. Ему даже на время удалось взять под свою власть левый берег, но гетман поставил личные интересы выше политических. Узнав о том, что жена ему изменяет, ревнивец уехал, чтобы разобраться с неверной, а в это время на левобережье снова победила промосковская партия. Но история имеет свое чувство юмора: гетман, который всю свою политическую карьеру боролся против России, умер в собственном имении под Москвой, которое было пожаловано ему дочерью Алексея Михайловича царевной Софьей.Но это случится только в 1684 году, а в 1667-м альянс Дорошенко с турками и татарами был опасен как для Польши, так и для России, и можно предположить, что это был важный аспект, подтолкнувший политиков обеих держав к заключению мира.Дело в том, что в 60-х годах XVII века Османская империя была пусть и увядающей, но все еще мировой сверхдержавой. О том, что это было еще очень мощное государство, свидетельствуют те факты, что в 1672 году Турция смогла взять Каменец и отобрать у Польши все Подолье, а в 1678 году выбить русских из Чигирина. Более того, в 1683 году Оттоманская империя была в шаге от того, чтобы захватить столицу Габсбургов — Вену. Поэтому появление такого мощного претендента на украинские земли не могло не повлиять на оценку ситуации как Россией, так и Польшей.Понятно, что ни Москва, ни Варшава не хотели отдавать ни кусочка малороссийской земли. Однако в 1667 году реальной стала перспектива, османского вторжения и не допустить этого Россия и Польша могли, только действуя вместе. Вступление в игру Блистательной Порты создало совсем другую международно-политическую ситуацию в Восточной Европе. И катализатором этих изменений стал казацкий гетман Петр Дорошенко."Партия мира"Но, возможно, правительство Алексея Михайловича допустило крупнейший просчёт в международно-политическом аспекте, заключив Андрусовское перемирие? Если русские и советские историки оценивали данный договор однозначно позитивно, то сегодня ряд российских исследователей и публицистов полагают, что, в результате подписания договора, Россия упустила возможность присоединить к себе всю Малую и, возможно, Белую Русь еще в XVII веке. Однако говоря об этом, было бы в корне неверно сводить все к украинскому вопросу. Проблема куда более многогранна.Существует любопытный документ: "О миру Великои России с Полшею". Его автором является Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, крупнейший дипломат и политик эпохи Алексея Михайловича. Сейчас мы бы классифицировали этот доклад как аналитическую записку. Историки относят создание документа к концу 1663 года. И, несмотря на то что само заключение перемирия состоялось только 1667 году, можно предположить, что основные мотивы царского правительства были добиться мира. Чем же Ордин-Нащокин обосновывает необходимость заключить мир?Если изложить кратко и современным языком, то получается следующее. Война была очень разорительна для государства. И Медный бунт 1662 года это хорошо демонстрировал. Ордин-Нащокин опасался набегов со стороны крымских татар и калмыков, указывая на нехватку солдат в приграничных областях. Что касается положения православных в Речи Посполитой, то, по мнению автора, они подвергаются наибольшим притеснениям как раз во время войны, а если будет заключен мир, то у царя появится возможность их и защитить дипломатическим путём и оказывать иную помощь. При этом в случае заключения мира с Польшей царь сможет влиять на политические процессы в православных державах Молдавии и Мунтении (восточная Валахия), которые являются вассалами Турции, но тяготеют к Москве. И самое главное: слабостью России, вызванной войной, могут воспользоваться шведы. Ордин-Нащокин пишет о существовании тайного союза между Швецией и Крымским ханством, что очень опасно для России. И ответом на существование этого союза может стать мир и взаимопомощь с Польшей.В целом через весь доклад красной линией проходит антишведская тема. Видимо, Ордин-Нащокин считает Швецию куда более опасной для России, нежели Польшу. Это неудивительно. Речь Посполитую уже в 60-е годы XVII века можно было назвать "больным человеком Европы", хотя страну ещё ожидает последний взлёт в период правления Яна Собеского, во время битвы за Вену 1683 году. А вот Швеция имела одну из лучших армий Европы. И как покажут успехи Карла XIIв Северной войне (которая начнется всего через 33 года после Андрусова), опасения Ордин-Нащокина были не напрасными.Большинство из приведенных в документе аргументов русского дипломата были благосклонно приняты царём, который так ответил на докладную записку: "статьи прочтены и зело благополучны и угодны Богу на небесах".Кто виноват?Можно с полным основанием предположить, что, если бы после смерти Богдана Хмельницкого был бы избран один лидер, вокруг которого объединились бы все полковники и атаманы, история Гетманщины сложилась бы по-другому. Но вместо этого вчерашние соратники развязали гражданскую войну и стали приглашать иностранные армии для поддержки своих претензий на булаву. Превращение Дорошенко в вассала Турции толкнули Варшаву и Москву навстречу друг другу. Раскол Войска Запорожского уже произошел де-факто. Разделив Гетманщину, по Андрусовскому перемирию Россия и Речь Посполита закрепили его де-юре.Что же до России, то Москва, конечно, не достигла всех поставленных целей Русско-Польской войны, но Андрусовское перемирие все равно было выгодно Московскому государству, ведь, кроме территориальных приобретений (Воеводство Смоленское со всеми уездами и городами, повет Стародубский, Левобережные казацкие полки), Россия вышла из войны более сильной, чем Польша. Причина понятна — ее территория, в отличие от Речи Посполитой, не была разрушена войной. В то же время большая честь Великого княжества Литовского лежала в руинах. Сильно пострадали также Волынь и Галичина. Кроме того, Варшава получила "головную боль" в виде Правобережья, часть которого у нее все-таки отобрал Стамбул.Все это позволило России заключить "Вечный мир" с Польшей в 1686 году на более выгодных для нее условиях, чем Андрусовское перемирие. Так как за Московским государством остался Киев (за него Варшаве выплатили денежную компенсацию), Запорожье полностью оказалось под контролем России. Южная Киевщина и Брацлавщина становились нейтральной "зоной" между двумя державами. Польский король обязался не использовать запорожский и российский герб. Это означало, что поляки отказываются от претензий на российский престол, на который короли Речи Посполитой претендовали с 1611 года и что создавало потенциальную опасность польского вторжения в Россию.Наконец, примирение Москвы и Варшавы позволило обоим государствам сосредоточиться на борьбе с общим врагом Турцией в рамках Священной лиги, что в уже XVIII веке позволило России овладеть землями Новороссии и ликвидировать многовековую угрозу в виде Крымского ханства. А в том же XVIII столетии пришел черед делить уже саму Польшу…

https://ukraina.ru/20230207/1043333622.html

https://ukraina.ru/20201026/1029385612.html

https://ukraina.ru/20240118/1042742999.html

https://ukraina.ru/20200229/1026864490.html

польша

речь посполитая

московское царство

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Миркин

Сергей Миркин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Миркин

история, история украины, польша, речь посполитая, московское царство, война, мир, дипломатия, переговоры, xvii век