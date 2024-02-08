Рабы, живущие в катакомбах. Вероятные последствия украинского законопроекта о мобилизации - 08.02.2024 Украина.ру
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Рабы, живущие в катакомбах. Вероятные последствия украинского законопроекта о мобилизации
Рабы, живущие в катакомбах. Вероятные последствия украинского законопроекта о мобилизации - 08.02.2024 Украина.ру
Рабы, живущие в катакомбах. Вероятные последствия украинского законопроекта о мобилизации
В среду 7 февраля украинский парламент все-таки принял в первом чтении скандальный законопроект о мобилизации, который ранее раскритиковали украинские эксперты, парламентские комитеты и омбудсмен.
2024-02-08T03:15
2024-02-08T03:36
эксклюзив
украина
мобилизация
спецоперация
верховная рада
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Законопроект предполагает так называемое электронное информирование, то есть, все военнообязанные должны без личного вручения повестки явиться в военкомат. Также штрафы за неявку повышаются в 10 раз, уклонистам могут блокировать счета и запрещать вождение автомобиля, возраст мобилизации снижается до 25 лет.Депутат Георгий Мазурашу назвал его во время короткого обсуждения «законопроектом о поддержке и развитии рабовладельческой философии в Украине». Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект предполагает войну уже даже не до последнего украинца, а войну за власть одного, подразумевая Зеленского. По словам Разумкова, украинцев превратили в полноценных рабов. Но рабы всегда были склонны к бегству, бунту и саботажу, поэтому исторически рабство доказало свою экономическую несостоятельность.Примечательно, что обсуждение законопроекта проходило на фоне стихийного бунта женщин в карпатском селе Космач. Возмущенные женщины там едва не линчевали женщину с ребенком, посчитав, что та приехала в село, чтобы работать на военкомат и искать уклонистов. Село Космач в свое время было одним из оплотов бандеровцев и центром радикального национализма, тем не менее, жители там не горят желанием ехать на фронт.Украинский сайт «Либерал» утверждает, что принятие этого законопроекта и усиление мобилизации грозит Украине социальной революцией. «Дело в том, что Украина более не способна воевать так, как обучен воевать Залужный. Для этого было бы необходимо мобилизовать еще полмиллиона человек, а у страны этот ресурс есть лишь в теории. На практике же все совершенно не так. Наше общество неоднородно, и всякий, кто готов отдать жизнь за Украину, это уже сделал. Остальные как минимум безразличны к ее судьбе, но нередко эти люди не просто «ухылянты» [уклонисты], но еще и ждуны [те, кто ждет прихода россиян]. Тут не надо быть Лениным, чтобы понимать: полмиллиона мобилизованных насильно «ухылянтов-ждунов» – это прямой путь к социальной революции, но никак не спасение фронта», - пишет «Либерал».Именно их имел в виду неонацист Артем Дикий из «Айдара», когда недавно призывал зачищать уклонистов, сравнив их с «крысами, которые сбиваются в стаи и начинают кусаться».По этой же причине на Украине опасаются привлекать заключенных в ВСУ (хотя националистов уже давно выпустили), так как в украинских тюрьмах содержится слишком много людей, нелояльных украинской власти, посаженных за лайки в соцсетях или георгиевскую ленточку.Украинские банкиры тоже недовольны мобилизацией и штрафными санкциями против уклонистов, так как видят угрозу всей банковской системе. Люди уже отказываются возвращать кредиты, снимают свои депозиты и выводят деньги из страны. «Что банкам делать в такой ситуации? Мы получим тотальные кредитные невозвраты и новый рост проблемного портфеля, причем, существенный, если ограничения на банковские услуги станут массовыми», - говорит в интервью изданию «Страна» председатель правления одного из украинских банков, комментируя законопроект о мобилизации.Украинские бизнесмены тоже паникуют от планов усиления мобилизации, так как некому будет работать на них. Президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко недавно жаловался, что военные пытаются заставить бизнес выполнять несвойственные им функции – раздавать повестки. Он также требует давать работникам отсрочку от мобилизации, так как без них невозможна экономическая деятельность. Европейская бизнес ассоциация тоже утверждает, что принятие правительственного законопроекта о мобилизации может парализовать экономику Украины.Украинские блокпосты с повестками уже блокируют экономическую деятельность. Пока поляки блокируют границу со своей стороны, обещая возобновить протесты 9 февраля, по другую сторону кордона украинские ТЦК развернули блокпосты и забирают водителей фур, на которых ранее распространялась бронь. Как пишет украинский Telegram-канал «Министр в отставке», европейский бизнес, работающий на Украине, несколько ошарашен таким новаторским подходом к восстановлению нашего экспортного потенциала.Европейская Бизнес Ассоциация опасается, что бизнесмены лишаться возможности вывозить товар. Естественно все это может привести к потере доверия международных заказчиков, расторжению контрактов, потере заказов, увольнению работников, остановке производственной деятельности компаний в целом, а также к уменьшению поступлений в государственный бюджет.Украинский экономист Алексей Кущ недавно писал, что усиление мобилизации грозит Украине бегству общества в «катакомбы» от государства и его расхождением с государственными институтами. «Стратегический риск - это "распараллеливание" общества и государства. Значительная часть общества перейдет в "катакомбное состояние", полностью разорвав сети, которые соединяют его с государственными институтами. Переход части общества во время войны в оппозицию к государственным институтам - это огромный риск, я бы сказал, недопустимый», - пишет украинский экономист.По его словам, в законопроект изначально заложен риск антагонизма между государством и значительной частью общества. Он ожидает дальнейшего бегства населения, включая женщин, а незаконный переход границы, по его мнению, в какой-то момент будет напоминать штурм Берлинской стены в конце 1980х. Алесей Кущ считает, что авторы законопроекта относятся к украинцам, как какому-то биоресурсу, не принимая во внимание инстинкт самосохранения.В конце января нардеп Дмитрий Наталуха в программе «Бизнес и государство» заявил, что 3,4 млн украинцев прячутся от государства. Единственное, что знает о них государство, - это их идентификационный номер. Они не за границей, не в ВСУ, не инвалиды, не учатся и не трудоустроены. По словам нардепа, эти люди "существуют" на территории Украины и, вероятно, участвуют в экономических процессах.Иными словами, почти три с половиной миллиона мужчин живут «в катакомбах», как определил это состояние Алексей Кущ. Это число приблизительно равно оставшемуся мобилизационному ресурсу Украины. Но чтобы вытащить из «катакомб» 3,5 миллиона необходимы десятки тысяч свободных силовиков, а на Украине уже даже патрульную полицию бросают в бой. «Одеяло» украинского государства слишком короткое, чтобы натянуть его сразу на голову и на ноги.
https://ukraina.ru/20240207/1053149569.html
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, украина, мобилизация, спецоперация, верховная рада
Эксклюзив, Украина, мобилизация, Спецоперация, Верховная Рада

Рабы, живущие в катакомбах. Вероятные последствия украинского законопроекта о мобилизации

03:15 08.02.2024 (обновлено: 03:36 08.02.2024)
 
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В среду 7 февраля украинский парламент все-таки принял в первом чтении скандальный законопроект о мобилизации, который ранее раскритиковали украинские эксперты, парламентские комитеты и омбудсмен.
Законопроект предполагает так называемое электронное информирование, то есть, все военнообязанные должны без личного вручения повестки явиться в военкомат. Также штрафы за неявку повышаются в 10 раз, уклонистам могут блокировать счета и запрещать вождение автомобиля, возраст мобилизации снижается до 25 лет.
Депутат Георгий Мазурашу назвал его во время короткого обсуждения «законопроектом о поддержке и развитии рабовладельческой философии в Украине». Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект предполагает войну уже даже не до последнего украинца, а войну за власть одного, подразумевая Зеленского. По словам Разумкова, украинцев превратили в полноценных рабов. Но рабы всегда были склонны к бегству, бунту и саботажу, поэтому исторически рабство доказало свою экономическую несостоятельность.
Примечательно, что обсуждение законопроекта проходило на фоне стихийного бунта женщин в карпатском селе Космач. Возмущенные женщины там едва не линчевали женщину с ребенком, посчитав, что та приехала в село, чтобы работать на военкомат и искать уклонистов. Село Космач в свое время было одним из оплотов бандеровцев и центром радикального национализма, тем не менее, жители там не горят желанием ехать на фронт.
Украинский сайт «Либерал» утверждает, что принятие этого законопроекта и усиление мобилизации грозит Украине социальной революцией. «Дело в том, что Украина более не способна воевать так, как обучен воевать Залужный. Для этого было бы необходимо мобилизовать еще полмиллиона человек, а у страны этот ресурс есть лишь в теории. На практике же все совершенно не так. Наше общество неоднородно, и всякий, кто готов отдать жизнь за Украину, это уже сделал. Остальные как минимум безразличны к ее судьбе, но нередко эти люди не просто «ухылянты» [уклонисты], но еще и ждуны [те, кто ждет прихода россиян]. Тут не надо быть Лениным, чтобы понимать: полмиллиона мобилизованных насильно «ухылянтов-ждунов» – это прямой путь к социальной революции, но никак не спасение фронта», - пишет «Либерал».
Верховная Рада Украины
Вчера, 18:07
Рада поддержала усиление мобилизации, Залужный на заседание не пришёл. Итоги 7 февраляВерховная Рада Украины поддержала скандальный законопроект о мобилизации; в нескольких городах Украины произошли крупные скандалы и драки с военкомами; обстрелы
Именно их имел в виду неонацист Артем Дикий из «Айдара», когда недавно призывал зачищать уклонистов, сравнив их с «крысами, которые сбиваются в стаи и начинают кусаться».
По этой же причине на Украине опасаются привлекать заключенных в ВСУ (хотя националистов уже давно выпустили), так как в украинских тюрьмах содержится слишком много людей, нелояльных украинской власти, посаженных за лайки в соцсетях или георгиевскую ленточку.
Украинские банкиры тоже недовольны мобилизацией и штрафными санкциями против уклонистов, так как видят угрозу всей банковской системе. Люди уже отказываются возвращать кредиты, снимают свои депозиты и выводят деньги из страны. «Что банкам делать в такой ситуации? Мы получим тотальные кредитные невозвраты и новый рост проблемного портфеля, причем, существенный, если ограничения на банковские услуги станут массовыми», - говорит в интервью изданию «Страна» председатель правления одного из украинских банков, комментируя законопроект о мобилизации.
Украинские бизнесмены тоже паникуют от планов усиления мобилизации, так как некому будет работать на них. Президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко недавно жаловался, что военные пытаются заставить бизнес выполнять несвойственные им функции – раздавать повестки. Он также требует давать работникам отсрочку от мобилизации, так как без них невозможна экономическая деятельность. Европейская бизнес ассоциация тоже утверждает, что принятие правительственного законопроекта о мобилизации может парализовать экономику Украины.
Украинские блокпосты с повестками уже блокируют экономическую деятельность. Пока поляки блокируют границу со своей стороны, обещая возобновить протесты 9 февраля, по другую сторону кордона украинские ТЦК развернули блокпосты и забирают водителей фур, на которых ранее распространялась бронь. Как пишет украинский Telegram-канал «Министр в отставке», европейский бизнес, работающий на Украине, несколько ошарашен таким новаторским подходом к восстановлению нашего экспортного потенциала.
Европейская Бизнес Ассоциация опасается, что бизнесмены лишаться возможности вывозить товар. Естественно все это может привести к потере доверия международных заказчиков, расторжению контрактов, потере заказов, увольнению работников, остановке производственной деятельности компаний в целом, а также к уменьшению поступлений в государственный бюджет.
Украинский экономист Алексей Кущ недавно писал, что усиление мобилизации грозит Украине бегству общества в «катакомбы» от государства и его расхождением с государственными институтами. «Стратегический риск - это "распараллеливание" общества и государства. Значительная часть общества перейдет в "катакомбное состояние", полностью разорвав сети, которые соединяют его с государственными институтами. Переход части общества во время войны в оппозицию к государственным институтам - это огромный риск, я бы сказал, недопустимый», - пишет украинский экономист.
По его словам, в законопроект изначально заложен риск антагонизма между государством и значительной частью общества. Он ожидает дальнейшего бегства населения, включая женщин, а незаконный переход границы, по его мнению, в какой-то момент будет напоминать штурм Берлинской стены в конце 1980х. Алесей Кущ считает, что авторы законопроекта относятся к украинцам, как какому-то биоресурсу, не принимая во внимание инстинкт самосохранения.
В конце января нардеп Дмитрий Наталуха в программе «Бизнес и государство» заявил, что 3,4 млн украинцев прячутся от государства. Единственное, что знает о них государство, - это их идентификационный номер. Они не за границей, не в ВСУ, не инвалиды, не учатся и не трудоустроены. По словам нардепа, эти люди "существуют" на территории Украины и, вероятно, участвуют в экономических процессах.
Иными словами, почти три с половиной миллиона мужчин живут «в катакомбах», как определил это состояние Алексей Кущ. Это число приблизительно равно оставшемуся мобилизационному ресурсу Украины. Но чтобы вытащить из «катакомб» 3,5 миллиона необходимы десятки тысяч свободных силовиков, а на Украине уже даже патрульную полицию бросают в бой. «Одеяло» украинского государства слишком короткое, чтобы натянуть его сразу на голову и на ноги.
 
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05:20Добровольно принудительно. Почему закон о мобилизации внес раскол во всех ветвях власти Украины
05:10Будущие неприятности военкомов и гарантии России украинскому бизнесу. Эксперты о будущем Украины
05:00Алексей Анпилогов о том, как меняется "интеллект" беспилотников и где искать выход из позиционного тупика
04:50Фактор неопределенности: эксперт объяснил, какую важную роль на "прозрачном" фронте играют минные поля
04:40Спутники, тепловизоры, БПЛА и РЛС: Алексей Анпилогов раскрыл, как работает новая фронтовая разведка
04:33Роман Насонов: Россия накрыла "Океан" и охотится на сказочных персонажей, а ВСУ бесславно бросят Авдеевку
04:30Война в прямом эфире: эксперт объяснил, как бойцы с "гоупрошками" и FPV-дронами штурмуют позиции ВСУ
04:20"В воздухе постоянно что-то жужжит": военный эксперт о том, почему фронту нужна армия дронов и РЭБ
04:10Военный эксперт объяснил, как "прозрачность фронта" помогает точно бить по ВСУ и создавать новое оружие
04:00Разведчик Кастет о том, как наши солдаты прикрывают друг друга своими телами и выхаживают щенков
03:50Военный эксперт раскрыл, почему ВСУ не хватает боеприпасов и как Запад посадил Украину на "снарядный ИВЛ"
03:40Противник устал: военный эксперт назвал условия, при которых ВС РФ перейдут в стратегическое наступление
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03:20Нужно расчистить небо: политолог объяснил, как украинские FPV-дроны могут помешать наступлению армии РФ
03:15Рабы, живущие в катакомбах. Вероятные последствия украинского законопроекта о мобилизации
03:00Карманные РЭБ, "мангалы" и рыбацкие сети: военный эксперт рассказал, как бойцы отбивают атаки дронов
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